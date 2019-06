Miguel Pichetto: "Hay que tener más emprendedores y menos espíritu cartonero"

Fuente: LA NACION - Crédito: Enrique Villegas

CORDOBA. Miguel Pichetto planteó que la Argentina está en la diagonal en la que elegir "seguir adelante o volver hacia atrás con un gobierno de neto corte intervencionista" y reclamó participar en las Paso porque "marcará a fuego la elección de octubre". Subrayó: "Hay que tener más emprendedores y menos espíritu cartonero".

Ratificó su convicción de que Mauricio Macri ganará en primera vuelta y afirmó que la Corte Suprema de Justicia "debe acompañar los lineamientos generales del gobierno; lo que no quiere decir una Corte adicta". Advirtió que la única forma de revisión de sentencias son los procesos que marca la Justicia. "No hay que pedir nada que altere el sistema de poder; hay que estar atentos para votar correctamente para no poner en riesgo la división de poderes".

Sobre el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos en contra de la Argentina por la expropiación de YPF -que él aprobó en el Senado-, subrayó que en esa instancia "se reparó una situación fáctica que era insostenible en el contexto internacional". Distinguió que lo que se juzga ahora no es ese plateo sino la venta minoritaria de acciones de Ezquenazy a un grupo de inversión americano. "Esta es la historia, expliquémosla bien. El Congreso a veces debe actuar de bombero; actuamos con responsabilidad, había que pagar a los españoles; quedó pendiente esta situación".

En la Bolsa de Comercio de Córdoba ante empresarios -y después de reunirse con el gobernador Juan Schiaretti - criticó que la expresidenta Cristina Fernández fue la que decidió "todos los candidatos".

Después de asombrarse -al igual que el ministro Nicolás Dujovne - de los "excesivos elogios" del presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, dijo compartir la integración al mundo iniciada por Macri y la diferenció de la más "peligrosa" del kirchnerismo.

Pichetto dijo que fue "un error" del Gobierno "no haber precisado un inventario" de la herencia y señaló que queda mucho por hacer en materia de gasto público. Sobre los planes sociales, sostuvo que deben "durar un tiempo; no estoy hablando de sacarlos de un día para el otro, pero deben ser por un plazo".

En ese contexto sostuvo que se debe trabajar en normas ligadas a la "modernidad y productividad" laboral y a modo de ejemplo mencionó el acuerdo en Vaca Muerta.

"Argentina necesita acuerdos más allá de lo parlamentario como el economico social, el sector empresario y obrero en la mesa. Este es el camino que hay que construir. Argentina no sale con un gobierno de partidos; hay que ir a un gobierno de unidad nacional", afirmó e impulsó la "jerarquización" de las Fuerzas Armadas: "Más chicas, más profesionalizadas. Hay que terminar la reconciliación".

Habló de su paso por Alternativa Federal, donde sostuvo que su idea era armar una propuesta que en el balotaje acompañara a Macri y remarcó que en el fracaso influyeron "cuestiones personales" como la decisión de Roberto Lavagna de no querer competir en internas y la de Sergio Massa de regresar al kirchnerismo. Proyectó que la opción no sacará "más del cinco por ciento de los votos" en las elecciones.