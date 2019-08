El precandidato a vicepresidente Miguel Pichetto dijo: "Antes de asumir, el candidato más votado de las PASO está peleándose con el presidente de Brasil" Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima

Luego de los resultados de las elecciones primarias, Miguel Pichetto apuntó duramente contra Alberto Fernández, y señaló: "Quería un dólar de $70 en la campaña de las PASO". Y, más adelante, disparó: "Antes de asumir, el candidato más votado de las PASO está peleándose con el presidente de Brasil".

En diálogo con TN, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio opinó que "empiezan a aparecer tensiones y contradicciones en la fuerza ganadora". Y consideró "ridículo" cómo está actuando Alberto Fernández tras su victoria en las PASO. "Es una tontería. Acá ha habido una elección primaria importante, que nadie desmerece, en donde Alberto Fernández ha sido el más votado. Hay que aceptar las reglas de juego".

Sin embargo, opinó que "hasta Alberto Fernández necesita que haya elecciones el 27 de octubre" para que haya "autoridades legítimamente elegidas". "El Gobierno no está derrotado, está en control de la acción política. El Presidente está tomando decisiones y vamos a dar pelea en la elección". En línea con esto, convocó a aquellos que votaron minorías a pensar en el "voto útil" y en la importancia de estos comicios para el futuro del país.

Entonces, lanzó: "Hay cosas que ya están ocurriendo en el plano de las relaciones internacionales y en el económico. El candidato Alberto Fernández quería un dólar de $70 en el marco de la campaña de las PASO". Y agregó: "Esto ha implicado un procesó de inflación que impactó en el salario de los trabajadores y la sociedad argentina se despertó, el lunes, mucho más pobre".

Pichetto remarcó que desconoce si habrá cambios en el gabinete y que esa es una decisión que dependerá de Mauricio Macri. Además, anunció que el Presidente tomará "todas las medidas que resulten necesarias para poder brindarle soluciones a gente que ha tenido un impacto económico y ha vivido una situación complejo". Y añadió: "El Presidente ha dado respuestas en función del mensaje de las urnas y me parece altamente positivo esto".

De todos modos, el candidato a vicepresidente aclaró que, en principio, no habrá modificaciones respecto al acuerdo con el FMI. Si bien destacó la importancia de alcanzar el orden fiscal, dijo que "un sector de la sociedad, fundamentalmente la clase media y los trabajadores, requería medidas" como las que anunció Macri.

"La gente las va a recibir bien porque son medidas concretas de impacto inmediato", respondió al ser consultado sobre si creía que la sociedad lo iba a interpretar como una actitud tardía. Entonces, celebró "la mirada más humanitaria" que tomó Macri, y enfatizó: "El mensaje de las urnas fue un mensaje claro, y el Presidente lo escuchó. Eso es lo importante".

Por otro lado, se refirió al pedido de Roberto Lavagna de suspender la campaña electoral, y fue contundente al decir que la considera "una decisión de contenido demagógico". "Me parece ridículo porque la campaña no empezó, empieza a mediados del mes de septiembre; y la verdad es que avanzar en una emergencia alimentaria me parece muy extremo", dijo. Y agregó: "Hay gente que necesita la ayuda del Estado, y el Estado está en todos lados".

A continuación, el peronista habló sobre su rol en Juntos por el Cambio, y resaltó: "Siempre he tenido un diálogo muy correcto con el Presidente. Yo hablo con el Presidente, no soy ministro. He tenido siempre un diálogo de ida y vuelta muy positivo".

"Nos preocupan las mismas cosas. Nos preocupa el futuro del país, las relaciones internacionales... Nos preocupa la relación con Brasil. Ya antes de asumir el candidato más votado de las PASO está peleándose con el presidente de Brasil", contó. Según dijo, "no es un juego pelearse" con Jair Bolsonaro, y subrayó cómo afecta esto a la economía argentina. Así, opinó que los acuerdos con el Mercosur y la Unión Europea podrían peligran. "Cuando usted siembra vientos, recoge tempestades", lanzó.

Además, mostró su preocupación por Venezuela, aunque aclaró: "Yo sé que la Argentina no es Venezuela pero el riesgo es el aislamiento". Al referirse al kirchnerismo criticó: "Nunca castigaron a la dictadura de Venezuela ni dijeron que la dictadura atroz de [Nicolás] Maduro mata gente".