La ausencia de Cristina Kirchner agravó la batalla interna por el liderazgo del peronismo

La tregua al interior del Partido Justicialista (PJ), que había empezado a resquebrajarse tras las últimas elecciones nacionales, terminó de implosionar esta semana ante la ausencia de la titular del espacio Cristina Kirchner, internada desde el sábado pasado por un cuadro de apendicitis. Con su repliegue y mientras proliferan los conflictos en municipios gobernados por La Cámpora, se fortalece el plan de Axel Kicillof de posicionarse a nivel nacional.

La expresidenta fue internada el sábado pasado en el Sanatorio Otamendi y debió ser operada por un cuadro de “apendicitis aguda con peritonitis localizada”. Tras la intervención, desarrolló íleo posoperatorio, una condición por la que se mantiene con drenaje peritoneal y tratamiento antibiótico endovenoso. Mañana se cumple una semana de su ingreso a la clínica y, según el último parte médico, aún no hay fecha estimada de alta.

Desde su internación, los conflictos al interior del PJ adquirieron un nuevo impulso. Los primeros chispazos se sintieron el lunes -apenas dos días después de su operación- en el municipio de Quilmes, donde el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para establecer un sistema de estacionamiento medido en el distrito.

Máximo Kirchner y Juan Grabois, en la Cámara de Diputados Soledad Aznarez

La iniciativa generó malestar entre cuidacoches del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), una agrupación referenciada en el diputado nacional Juan Grabois, que protagonizaron enfrentamientos con la policía afuera de la municipalidad. La escalada de violencia dejó al descubierto las tensiones entre los sectores alineados con el dirigente social y La Cámpora, que gobierna el distrito a través de Eva Mieri, intendenta interina tras la salida de Mayra Mendoza a la Legislatura bonaerense.

“Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Consejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido. Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF [Movimiento Derecho al Futuro, la agrupación de Axel Kicillof] me la paso por las bolas, pero cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna se cruza una línea roja”, denunció Grabois en X.

Tanto él como Mendoza responden al liderazgo de Cristina Kirchner, hoy ausente para mediar en el conflicto como lo hizo durante la conformación de alianzas electorales para los comicios bonaerenses y nacionales, cuando el diputado nacional cuestionó la confluencia con Sergio Massa y reavivó la interna con el Frente Renovador. Según relataron cerca del dirigente social, Cristina le había pedido que “bajara dos cambios”, motivo por el que terminó pidiendo disculpas en un gesto por la unidad del espacio. Esta semana, ese ánimo conciliador -motivado por la contienda electoral- terminó de romperse.

La respuesta de Mendoza a las acusaciones de Grabois habría llegado en privado, a través de un audio que se filtró en algunos medios en el que le reclamaba al dirigente por “faltarle el respeto”. En cambio, otros legisladores, sin nombrarlo directamente, le salieron al cruce en público. “‘Garca’ es mandar a 100 personas a pudrirla y vos tuitear sin estar al frente del reclamo. los mismos que después hacen el acting en televisión diciendo que están hartos de las divisiones fomentan la violencia y amenazan a los compañeros”, cuestionó Emmanuel González Santalla, senador provincial enrolado en La Cámpora.

El martes, se produjeron nuevos incidentes en otro municipio gobernado por la agrupación de Máximo Kirchner. Se trata de Lanús, a cargo de Julián Álvarez, donde militantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), también alineada con Grabois, se movilizaron para exigir un aumento salarial para cooperativistas a cargo de la limpieza de las calles.

Se reabrió, así, una batalla entre sectores que, hasta esta semana, convivían bajo el paraguas que suponía la conducción nacional de Cristina Kirchner. Aunque cumple prisión domiciliaria desde junio, todavía gravitaba como el principal liderazgo y factor ordenador del espacio. Su influencia mermó con el correr del último año. De hecho, ayer quedó reflejada su pérdida de poder en el Senado, donde los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán) votaron a favor del presupuesto 2026 elaborado por el gobierno de Javier Milei.

En los distintos sectores del PJ, aún reivindican la gestión de Cristina Kirchner al frente de la Casa Rosada y denuncian la condena en la Causa Vialidad como un caso de proscripción política contra la exmandataria.

Protesta de la UTEP, referenciada en Juan Grabois, en Lanús el 23 de diciembre UTEP

Es un reclamo que se escucha incluso en el entorno de Axel Kicillof -distanciado de La Cámpora, la expresidenta y su hijo y titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner-, pese a que el gobernador trabaja para apuntalar su liderazgo a nivel nacional y podría desplazar a la exmandataria de su rol ordenador.

El 22 de diciembre -el mismo día en que se desarrollaron los incidentes en Quilmes y con Cristina recientemente internada-, el gobernador encabezó un plenario del MDF, la agrupación que creó en febrero pasado junto a intendentes aliados. Durante el encuentro, manifestó su intención de nacionalizar el movimiento para ofrecer una “alternativa [al gobierno de Javier Milei] sin sectarismos” y “sin dejar de hablar con los que piensan diferente”.

“Hoy venimos a lanzar una nueva etapa, más decidida y más potente, de construcción de una fuerza política que trascienda la provincia de Buenos Aires. No venimos a repetir la historia, venimos a crear futuro, un futuro diferente, un futuro mejor para todo nuestro pueblo”, aseguró Kicillof. “Tenemos las banderas y las convicciones de siempre, pero sabemos muy bien que hay que actualizarlas”, agregó.

Es una sugerencia que recuerda a su antiguo planteo de componer “nuevas canciones” en el peronismo, una idea que había despertado malestar en La Cámpora y que pronunció en un acto que había compartido con Grabois. En la agrupación que se encolumna detrás de Cristina y Máximo Kirchner todavía miran con desconfianza el vínculo entre el gobernador y el dirigente social, en especial tras los incidentes de la última semana. Algunos sectores asocian a Kicillof con los recientes disturbios.

Así por ejemplo, como contó LA NACION, en la municipalidad de Lanús denunciaron que la protesta fue un “piquete con intencionalidad política” y apuntaron contra el Movimiento Evita y el dirigente Agustín Balladares, alineado con el gobernador bonaerense.

Sin sectarismos, combatiendo a la resignación y al desánimo.

En el entorno de Kicillof niegan cualquier tipo de involucramiento en los incidentes. “Es muy tirado de los pelos. Quienes contuvieron a los manifestantes [en Quilmes] fueron las fuerzas bonaerenses”, argumentaron ante la consulta de este medio. Las acusaciones, sin embargo, mostraron una vez más la profundidad de las internas que atraviesan al partido en medio de una puja interna por la redefinición de los liderazgos y el repliegue de Cristina Kirchner.

En ese contexto, cerca del gobernador tampoco disimulan sus diferencias con La Cámpora, aunque no cierran definitivamente la puerta hacia un acercamiento a futuro, como sucedió en las últimas elecciones, y ponen énfasis en que el foco de su proyecto es el Presidente y no la sucesión interna del PJ. “Estamos construyendo una herramienta programática para discutir la reelección de Milei. Después veremos cómo eso se sintetiza [con la propuesta de La Cámpora], si es que se sintetiza”, expresaron a LA NACION.

Mientras tanto, el proyecto para extender la agrupación bonaerense al resto del país ya se puso en marcha. La semana pasada, Kicillof se reunió con su par Gildo Insfrán en Formosa, un viaje del que también participó Andrés “el cuervo” Larroque, uno de los promotores de la expansión del MDF.

VISITA DEL GOBERNADOR KICILLOF



“Para el movimiento nacional y popular, hay esperanzas puestas en Axel”, sostuvo a LA NACION una dirigente porteña alineada con la propuesta del gobernador bonaerense, en la que confluyen las corrientes La Patria es el otro, Kilómetro cero y Patria y Futuro. “La posibilidad de cara al 2027 para volver a conducir la Argentina es el compañero Axel, que fue coherente desde el primer día y acompañó todas las movilizaciones”, continuó.

“El liderazgo alternativo es algo que se da por decantación”, señaló, por su lado, otra fuente cercana al gobernador, quien ayer recibió un nuevo respaldo de la cúpula de la CGT.

Mientras Cristina Kirchner continúa fuera de la escena política y proliferan los embates contra La Cámpora, alrededor de Kicillof no dejan de poner el ojo en esa decantación.