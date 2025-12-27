Milei defendió la ley de Inocencia Fiscal, dijo que es “revolucionaria” y que puede generar mayor inversión

El presidente Javier Milei se refirió este sábado a Ley de Inocencia Fiscal, que fue aprobada ayer por el Senado. El mandatario señaló que la iniciativa que modifica el Régimen Penal Tributario es “revolucionaria” y puede generar mayor inversión.

“Los argentinos, para preservarse del robo de la política, los sacaron [a sus ahorros] del sistema. Si usted se los permite utilizar en buena ley, porque se protegieron de un conjunto de estafadores, la consecuencia es que usted va a poder empezar a desarrollar un mercado de capitales donde se pueda financiar proyectos de inversión y que eso genere crecimiento económico”, señaló en diálogo con Radio Mitre.

La ley, permite el blanqueo de divisas mantenidas fuera del sistema financiero tradicional y relaja los montos mínimos del delito de evasión fiscal, fue aprobada con 43 votos a favor y 26 en contra.

Patricia Bullrich durante la sesión del Senado Camila Godoy

El oficialismo lo logró a pesar de un largo e intenso debate donde desde la oposición reclamaban que la iniciativa favorece el lavado de activos obtenidos mediante actividades ilegales, como el narcotráfico. Sobre esto, Milei asegura que el Gobierno está “atacando a los ladrones” que después “denuncian” a funcionarios de la gestión libertaria.

“No solo que es revolucionario [el proyecto] por el hecho de devolverle la libertad a los argentinos y la presunción de inocencia, sino que sobre todo tiene un impacto económico muy importante”, sumó Milei.

El titular del Ejecutivo expresó que, en materia tributaria, “todos eran culpables hasta que demostraran lo contrario”. “La política había llegado a un nivel de perversión donde había vulnerado la presunción de inocencia. Es verdaderamente histórico que los argentinos lo hayamos recobrado”, celebró.

Milei y su hermana Karina durante la sesión de Diputados donde se aprobó el nuevo presupuesto JUAN MABROMATA - AFP

Para Milei, los argentinos “tuvieron que resguardarse e hicieron un canuto”, cuya suma total equivale a “más de 400 mil millones de dólares”. Señaló, entonces, que esta iniciativa saca peso sobre los ahorros en dólares de la población. “Lo que permite la ley de inocencia fiscal es que uno pueda gastar sus dólares e ingresarlos sin que nadie le revise los números”, expresó.

Noticia en desarrollo