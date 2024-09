Miguel Pichetto, sobre la aparición de Cristina Kirchner: dijo que le ve “aristas de autocrítica” y que tiene “actitud y habilidad”

Escuchar

El diputado nacional Miguel Pichetto, que comanda en la Cámara baja el bloque Encuentro Federal, analizó este sábado la aparición de la expresidenta Cristina Kirchner en la Universidad Nacional del Oeste el viernes. Convencido de que la antes vice tiene “actitud y habilidad” para ubicarse en la centralidad política opositora ante la falta de liderazgos en el peronismo -y con el aval del Gobierno que, según su visión, promociona una antagonía con la dirigente de Unión por la Patria (UP)-, Pichetto reparó en que al menos la expresidenta tuvo “aristas de autocrítica” en su discurso.

Con el adelanto de que trabaja en una formación de centro con dirigentes como el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti o con su compañero de bancada Florencio Randazzo, por fuera de la orgánica del partido peronista, Pichetto marcó en AM 750 sobre el acto de Cristina Kirchner el viernes en Merlo: “Algunas cuestiones me parecen saludables, veo algunas aristas de autocrítica, en el documento y en lo que dijo ayer, de la no comprensión del peronismo del mundo en que vive. Creo que hay un mensaje hacia adentro de la propia Cámpora, con ideas que son totalmente desactualizadas”.

Además, comentó que la expresidenta trata de “retomar la centralidad de un peronismo que no tiene ningún liderazgo y que viene de una derrota extraordinaria” y, con cierta ironía, indicó: “[Cristina] tiene la gran capacidad de olvidar lo reciente, de olvidar que la creación de la figura... En eso hay que reconocerle actitud y habilidad . Omite el pasado de los cuatro años de Alberto Fernández, un presidente que no fue, que no estuvo a la altura de las circunstancias y que fue producto de una decisión política que ella tomó”.

No obstante, le endilgó también a la Casa Rosada esta vuelta a emerger de la figura de la exvice, que estuvo en silencio durante la primera etapa de la gestión libertaria. “Es muy interesante cómo funcionan las lógicas en política, en términos de lo que le conviene al Gobierno, que hace un gran esfuerzo para ponerla a Cristina en la centralidad. Y Cristina en ese sentido aprovecha ese espacio para tener centralidad hacia dentro de su partido, que hoy carece… está tratando de retomar el camino del liderazgo político”, explicó.

Siempre en ese sentido, enfatizó en que para un opositor es “maravilloso que el Presidente lo atienda” y alegó que eso es de una “gran funcionalidad” en el mundo de la política. “Hay tantos analistas y a veces no ven lo obvio. Es óptimo para un opositor estar en la centralidad de la discusión con un presidente”, sostuvo.

Por otra parte, Pichetto -cuyo bloque irá con formación reducida al Congreso mañana a ver la presentación del Presupuesto que hará Milei- habló de un hecho “bastante excepcional e inédito”, debido a que normalmente es el ministro de Economía el que expone en comisión en Diputados. “El ministro Caputo va a tener que venir, es fundamental que venga”, aclaró no obstante, en Radio Rivadavia, sobre la exigencia que mantendrán sobre el funcionario, pese a que la primera aproximación del esquema para el año que viene la haga el Presidente.

“El Congreso, más allá de que algunos dicen que es todo una porquería, tiene instituciones muy sólidas, especialmente la Comisión de Presupuesto; y el debate del Presupuesto se hace sobre números concretos, que es importante dialogar con el ministro, con los funcionarios de distintas secretarías, escuchar a los gobernadores, analizar el Presupuesto de las universidades con las universidades adentro”, justificó.

Asimismo, luego de que ya se mostrara en una serie de fotos con legisladores y los invitara a reuniones, el diputado celebró que Milei se abra a la negociación política y no solo se aboque a la economía, como cuando arrancó su administración. “Bueno, bienvenido al mundo real. Gobernar la Argentina es hacer política institucional, de relaciones con el Congreso, con lo judicial. Es siempre política, por más que desprecien esta palabra. Es importante que el Presidente se comprometa en la construcción de un diálogo”, indicó Pichetto, que colaboró con la Casa Rosada en las negociaciones por la Ley Bases, pero ahora tiene una postura un tanto más distante.

Mientras, criticó que el país funcione con la mecánica de sanción de leyes y veto posterior de parte de Milei, como ya pasó con la movilidad jubilatoria y pasará -según palabras del propio Presidente- con el financiamiento universitario. “Me parece que no tiene que ser el mecanismo para gobernar la Argentina, porque esto también tiene efectos internacionales, lo miran los inversores, el Fondo, los organismos multilaterales de crédito, la viabilidad institucional, social”, advirtió, a la vez que deseó que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, retome como principal articulador con el Palacio Legislativo. “Es una figura muy importante para la construcción del diálogo con el Congreso, lo demostró en la sanción de la Ley Bases y el paquete fiscal, y es importante que el Gobierno -que no tiene mayoría parlamentaria- construya un camino de ampliación de la base de sustentación para gobernar para adelante”, consideró.

LA NACION