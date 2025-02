Miguel Pichetto: “El Gobierno debería preocuparse por las derivaciones que el escándalo por $LIBRA podría tener en Estados Unidos”

Por su vasta experiencia cerca del poder, Miguel Pichetto se muestra cauto frente a las derivaciones del escándalo de la criptomoneda $LIBRA que tuvo como protagonista a Javier Milei. Consciente de que es la investidura presidencial la que está en juego, evita la acusación fácil hasta tanto la Justicia no avance en la investigación. Eso sí: cree imprescindible que el Congreso también tome cartas en el asunto y, pese a que la oposición fracasó en su intento en el Senado, insiste en que debe crearse una comisión investigadora.

Más allá de cuánto avancen las pesquisas en la Justicia local y, eventualmente, en el Congreso, Pichetto pone el acento en lo que podría suceder en los Estados Unidos si prospera una investigación judicial a partir de una demanda que podrían presentar los damnificados por la estafa. Esa debería ser la principal preocupación del Gobierno, sostiene. “Allá no se andan con chiquitas”, advierte en diálogo con LA NACION.

–¿Qué participación real cree que tuvo Milei en esta estafa? ¿Se trató de un error no forzado, fue engañado o fue partícipe?

–No puedo hacer una valoración de esa naturaleza porque eso es materia de investigación judicial en la Argentina y, posiblemente también, en los Estados Unidos. Después de la experiencia Bernie Madoff, que fue un hecho de estafa Ponzi resonante, Estados Unidos tiene frente a este tipo de delitos una mirada muy dura, muy crítica y penas muy altas porque se lesiona a la República y se afecta a los inversores.

Respecto a la conducta del Presidente y de sus colaboradores, lo que sí puedo advertir es sobre la precariedad en el sistema de toma de decisiones del Gobierno, limitado a un círculo muy chico . Este primer dato me parece muy relevante. Creo, además, que pudo haber en la actitud del Presidente una intención de fomentar alguna alternativa de financiamiento, pero indudablemente hubo una actitud ligera de no haber contado con un mejor asesoramiento, de no haber consultado al ministro de Economía antes de haber lanzado un tuit sabiendo de la confianza que su palabra genera en la gente, no sólo en la Argentina sino en el mundo.

–¿Cree que el Congreso debería investigar este caso?

–Nosotros (los diputados de Encuentro Federal) ya hemos planteado un pedido de informes. Es imprescindible que el Gobierno dé explicaciones: debería conformarse una comisión para analizar este tema con seriedad y responsabilidad. Y que la valoración de eventuales conductas ilícitas recaiga exclusivamente en la Justicia. El caso está en manos de una jueza que tiene mucha experiencia, María Servini, quien seguramente va a analizar este tema también con la mayor seriedad para no afectar la marcha de un gobierno. Indudablemente hay algunos personajes vinculados a este mundo bitcoin que van a tener que dar explicaciones en la justicia argentina, que son los que lo vincularon al Presidente con esta estafa. Son los principales implicados. Acá lo que es indudable es que hubo una acción delictiva de estos personajes que, cuando la criptomoneda llegó a valer cinco dólares, retiraron la plata. Lo que implica, de parte de esos actores, no del Presidente, una acción dolosa dirigida a quedarse con la plata de la gente de buena fe que apostó.

–¿Cree que la responsabilidad recae solo en ellos o en el Gobierno hubo asesores o funcionarios involucrados?

–[Interrumpe] Yo no puedo decir algo al respecto, no puedo realizar afirmaciones que son de carácter judicial. Sería imprudente de mi parte. Por eso quiero manejarme desde la mirada política que tengo sobre el tema.

–Algunos apuntan a Karina Milei, porque los registros confirman que en varias oportunidades autorizó el ingreso de los involucrados en la estafa a la Casa Rosada.

–Tampoco puedo hablar del rol de Karina Milei, estamos hablando de la secretaria general de la Presidencia… No sé si permitió o no el ingreso de estos gestores, son temas que deben ser investigados, por ahora solo hay presunciones, no certidumbre. Por eso yo creo que el Congreso requiere y necesita de explicaciones, porque la que demanda explicaciones es la sociedad . Estos son casos que conmocionan, fíjese que una semana antes de este escándalo, el presidente de la República Centroafricana [Faustin–Archange Touadéra] anunció el lanzamiento de una meme coin para supuestamente apoyar el desarrollo nacional. La operación fue parecida; trepó en su valor y después se desplomó. ¿Qué quiero decir con todo esto? A ver, aquí hubo una operación precedente e indudablemente los que organizaron esto aprovecharon la confiabilidad que puede generar un presidente como Milei.

–¿Usted cree que el Presidente fue engañado en su buena fe?

–Es el argumento del Gobierno, esa respuesta que usted me pide la tiene que dar la investigación judicial que se lleva adelante. Yo nunca hago política judicial, no me gusta hacer calificaciones sobre conductas cuando no tengo elementos de prueba. Si los tuviera, podría decir que fue engañado o que lo hizo con intencionalidad. Nosotros hemos pedido un informe para que organismos del Estado, como la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, puedan respondernos. ¿Estaba registrada esta moneda $LIBRA en la CNV? Resulta ser que no. Habría indicios de estos personajes que orquestaron la estafa en la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Por otra parte, hace un tiempo atrás habría sucedido un caso similar. ¿No hubo sospechas en ningún organismo del Estado? Todas estas cosas las queremos saber y creo que el marco no es un juicio político; sí creo que es imprescindible el armado de una comisión investigadora y saber, entre otras cosas, si hay argentinos comprometidos en esta operación y si se beneficiaron con esta estafa. El Gobierno debería ayudarnos y debería colaborar para que estos delincuentes que cometieron el ilícito y lesionaron la fe pública del Presidente, sean investigados y eventualmente castigados.

–¿Cómo evalúa el impacto internacional que tuvo este escándalo?

–Es indudable que este tipo de operaciones ha despertado una fuerte preocupación en los estados. Porque como estas actividades no están reguladas, después del caso africano y del argentino, en Estados Unidos la SEC (Security Exchange Commission) anunció la creación de una unidad de ciberseguridad para combatir este tipo de operaciones y proteger a los inversores minoristas. ¿Qué significa esto? Que indudablemente en Estados Unidos están muy atentos al tema, allí también hay un curso de investigación por el conocimiento público que ha tenido el caso y el FBI estaría interviniendo. Fíjese, hubo dos declaraciones de este señor Davis, que forma parte de la operación $LIBRA, un operador de nacionalidad americana y en este tipo de temas, repito, después del caso Madoff, los americanos no se atan con chiquitas. Se dice que hay 75.000 perjudicados.

–¿El Gobierno debería preocuparse si llegara a avanzar una investigación en los Estados Unidos?

–Bueno, indudablemente que el gobierno argentino debería tener una tensión y una preocupación ante esta cuestión y por lo que pase con los personajes que armaron esta maniobra. El sistema americano tiene herramientas para este tipo de delitos financieros. Tiene la figura del colaborador. El señor Hayden Davis fue el armador de este evento, y lo veo como preocupado, indudablemente, por las contingencias o consecuencias de este episodio.

–¿Cree que la credibilidad de Milei quedó afectada con este escándalo?

–Por lo menos en esta instancia sí. Vamos a ver si el Gobierno avanza en el esclarecimiento del caso y ayuda a definir el rol que tuvo este señor [Mauricio] Novelli [operador que actuó de nexo entre Milei y los promotores de la criptomoneda $LIBRA] y de otros personajes que armaron la maniobra.

–¿El Presidente debería ser convocado a una comisión investigadora en el caso de que esta se constituyera?

–Me parece que eso debería ser en una última instancia. Y, llegado el caso, creo que la figura de una interpelación sería más adecuada.

–Usted tuvo un cortocircuito con el periodista Jonatan Viale y le dedicó un largo posteo en sus redes. ¿Cómo va a seguir esa controversia?

–La verdad, ya le contesté, ya dije lo que pensaba públicamente. No tengo nada más para agregar. Yo no tengo problemas personales con él y no quiero seguir profundizando esta polémica. Pero bueno, si me busca, me encuentra. Mi posteo tuvo un millón de repercusiones. Tengo capacidad de respuesta.

Laura Serra Por