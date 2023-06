Milagro Sala le respondió a Gerardo Morales y lo acusó de dar dinero en sus actos: “No tenés plata para los sueldos, pero sí para punteros”

escuchar

El gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, acusó a Milagro Sala de tener responsabilidad en la organización de las protestas que se llevan a cabo en esa provincia contra la reforma constitucional, al incentivarlas con plata desde su casa en donde cumple prisión domiciliaria por asociación ilícita y extorsión. Sin embargo, la líder de Tupac Amaru compartió un video en sus redes sociales en el que desestimó las acusaciones del precandidato a presidente de la UCR y señaló que él es quien regala dinero en sus actos y lo calificó como un “mentiroso”.

“Milagro Sala tendría que estar en el penal, no en su casa dando órdenes y repartiendo dinero en este momento”, expresó el líder del radicalismo quien además confirmó que daría marcha atrás en la renovación de dos artículos de la nueva constitución provincial aprobada el viernes y que desató una marea de fuertes enfrentamientos entre organizaciones de izquierda e indígenas contra la Policía.

“Acá hay un fuerte embate del gobierno nacional para restablecer un Estado paralelo en manos de las organizaciones sociales”, afirmó el gobernador a Radio Mitre.

El video que difundió Milagro Sala

Como respuesta, Milagro Sala decidió expresarse sobre la acusación de Morales con un video que compartió en sus redes sociales. “Tengo que salir a responder las mentiras de Morales, pero no tengo la plata para pagar pauta publicitaria en los medios”, dijo al principio del clip de no más de dos minutos.

“Quiero responderle a Morales porque sale a decir que yo financio desde mi casa los cortes de ruta. Es totalmente mentira”, aseguró y siguió: “Por qué no dicen quiénes han financiado estos últimos cuatro y tres años, que fueron Mauricio Macri y Alberto Fernández. Por qué no dice cómo ha recibido tanta cantidad de plata y no ha rendido cuentas con el pueblo”.

Tras ello, profundizó en sus críticas hacia la gestión de Morales, quien decidió bajarse de la reelección provincial para presentarse como precandidato a presidente en Juntos por el Cambio. “Qué inversiones ha hecho en Jujuy. Hoy me culpa a mi de lo que pasa en Jujuy, cuando él, si quiere solucionar los problemas de los jujeños, que comience a aumentar el sueldo, a darle los medicamentos a los hospitales, que rinda cuenta de las recaudaciones del litio, la marihuana y el petróleo y deje de gastar plata en esto”.

17/06/2023 Enfrentamientos entre manifestantes indígenas y policías en Purmamarca, Jujuy, Argentina POLITICA SUDAMÉRICA ARGENTINA VALERA EDGARDO / TÉLAM

En ese sentido, mostró una impresión de un mensaje difundido aparentemente por la red social WhatsApp en donde se lee un aviso de dádivas para quienes asistan a un acto de la UCR. “Mañana [por el martes] está pagando $10.000 a cada persona que vaya a aplaudirlo, y esa plata es de los jujeños. No tenés plata para aumentar los sueldos, pero sí para darle a los punteros políticos para que te vaya a aplaudir. Dejá de mentir, dejá de meterme a mi, dejá de mentirle a los argentinos”, sentenció.

Por último, le habló a Juntos por el Cambio: “Le digo al ‘frente Cambiemos’ que Morales miente. No es otra cosa más que un mentiroso. Nadie le puede creer tantas mentiras. Su único objetivo es justificarse de lo que no está haciendo y culpando a estas personas, a esta negra, a esta coya”.

En la provincia, los reclamos se mantienen, con protestas en rutas del norte. Están activos distintos cortes en localidades como Purmamarca, Humahuaca, Abra Pampa y Tilcara, entre otras. También se sostiene el paro docente, que ya lleva más de dos semanas. La Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) convocó a una marcha este martes, a las 9.30, cuando se realizará la jura de la nueva constitución.

