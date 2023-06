Explosión de voto en blanco: El fenómeno oculto de la elección del domingo que expresa un inédito malestar

escuchar

CORRIENTES. - El nivel récord de ausentismo en la votación del domingo acompañó otro dato revelador del estado de ánimo general del electorado chaqueño: el voto en blanco, que se constituyó nada menos que en una virtual tercera fuerza.

En cuanto a los niveles de participación, un primer trabajo de análisis hecho por la consultora Politikon Chaco, al que tuvo acceso LA NACION, rectificó los datos que anunció el propio Jorge Capitanich el domingo a la tarde (dijo que había votado el 53,5% del padrón) y luego fue ratificado por el Tribunal Electoral (que colocó esa cifra en el órden del 52%).

Según el escrutinio provisorio, la asistencia trepó ayer al 58%, más en línea con los promedios históricos de las elecciones PASO en la provincia. Un número mayor al previsto tras el cierre de los comicios.

“Factores externos a la elección como el fin de semana largo y la celebración del Día del Padre explican una parte del ausentismo electoral, mientras que la no participación producto de la situación policial-judicial que atraviesa la provincia fue menor a la que se preveía”, dice el informe.

Sin embargo, agrega, “una buena parte del descontento social que tiene como origen el caso Cecilia se puede ver, en un primer análisis, en el volumen de votos en blanco”.

Es más “si el voto en blanco fuese una fuerza política, sería la tercera con mayor volumen de votos en las PASO. Juntos por el Cambio logró 225.478 votos, el Frente Chaqueño 194.686 y el CER, que finalizó tercero, obtuvo 46.858. Sin embargo, los votos en blanco fueron por 47.906 (equivalente al 9,1% de los votos válidos totales de la provincia)”.

“La fuerza de este tipo de voto puede respaldarse en dos elementos: uno estructural, vinculado en la crisis de representación de los partidos políticos; y otro coyuntural, relacionado al caso Cecilia -agrega el documento-. El descontento o ‘voto protesta’ respecto a ese caso no se canalizó a través de la no participación electoral, sino que se inclinó mayoritariamente hacia la no elección de candidatos, ensanchando fuertemente el volumen final de este tipo de voto”.

Otros analistas consultados por LA NACION ponen su lupa también allí, porque el elevado voto en blanco se convertirá, a futuro, en el principal objetivo de las dos principales fuerzas políticas de cara a las generales de septiembre. Sucede que sólo entre Resistencia, Sáenz Peña, Villa Angela, Barranqueras y General San Martín, es decir las localidades más pobladas, hay cerca de 22 mil votos en blanco que podrían ser el objetivo a perseguir por los candidatos para ampliar su base electoral.

“El caso más emblemático del voto en blanco, entre las localidades más pobladas de la provincia, se dio en Villa Ángela: con 5.460 votos en blanco, fue la segunda fuerza más votada, por encima del Frente Chaqueño (3.855). Quedó por debajo del total de la interna de Juntos por el Cambio (8.347), pero si se desagrega por candidatos, el voto en blanco tuvo más adhesiones que la lista de Polini (4.001) y de Zdero (4.346)”, dijo a LA NACION el consultor resistenciano Alejandro Pegoraro.

Interna peronista a cielo abierto

Como viene informando LA NACION desde la inscripción de las alianzas, un escenario político a mirar es la interna del peronismo chaqueño, dividido en cuatro facciones que canibalizan votos entre sí, perjudicando la performance total del espacio, lo que en parte se confirmó en la elección de ayer. De las tres listas de extracción peronista que no acompañaron al Frente Chaqueño de Capitanich, el CER de Gustavo Martínez tuvo la mejor performance con 8,9%, siendo así la tercera agrupación más votada en la provincia, tal cual su objetivo declarado, aunque lejos de los dos principales frentes.

“Eese porcentaje obtenido le da al espacio del actual intendente de Resistencia un posicionamiento importante de cara a la contienda de septiembre, no como competidor sino como árbitro de la disputa entre Capitanich y el opositor Leandro Zdero, previendo un escenario electoral general altamente parejo”, agregó Pegoraro.

Las grandes “decepciones”, en cambio, fueron el Frente Integrador de Bacileff Ivanoff y Unidos por la Gente de Domingo Peppo, aunque en el primer caso la debacle electoral fue mucho más marcada si se compara su desempeño con 2019, cuando terminó tercero detrás de Capitanich y Carim Peche. El frente de Peppo, a su vez, no logró superar siquiera a las dos listas de los libertarios.

En este contexto cobra relevancia la escisión en el peronismo, ya que los votos obtenidos por el espacio CER de Gustavo Martínez y Unidos por la Gente de Domingo Peppo hubieran emparejado el resultado final para el oficialismo chaqueño. Este es un punto a tener muy en cuenta por Juntos por el Cambio, porque la política es el arte de lo posible, y porque según los resultados del domingo, la futura gobernación del Chaco está planteada a priori en un escenario de primera y segunda vuelta, donde muchos sectores buscarán nuevos alineamientos.

Si los peronismos se unen, aun fingiendo amor allí donde hay puro interés, la elección puede revertirse, más allá de que Zdero convoque a los sectores libertarios, que en conjunto rondan el 5% de los votos. Qué hará Bacillef Ivanoff es otro gran interrogante. Aunque más importante todavía es el desafío del radicalismo de mantener la unión como base, y que no está asegurada en función de sus propios antecedentes.

Cómo votó Resistencia y el interior chaqueño

Los analistas y apoderados partidarios que están estudiando en detalle el escrutinio dicen que no fue novedad el resultado de Resistencia, aunque la brecha en favor de Juntos por el Cambio (25 puntos porcentuales) fue más amplia que la proyectada, lo cual corroboró la hipótesis previa de que Leandro Zdero traccionaría votos en favor de Roy Nikisch en la interna radical, por sobre la fuerza que podría realizar la figura de Aída Ayala para levantar los votos de Polini.

Para la exintendenta de Resistencia se trata de una dura derrota en el principal distrito, lo cual incluso la mostró “sorprendida” en la noche del domingo. Sorprendida a un paso de la molestia, tal cómo informó LA NACION.

Pero la derrota de Ayala está asociada a la figura del precandidato Polini, coinciden varios observadores locales, y a su baja instalación en la capital chaqueña, a diferencia del fuerte posicionamiento que tenía Zdero, aval que el radicalismo referenciado en Angel Rozas mostraba para forzar una lista de unidad en la que Polini sea precandidato a gobernador y Zdero a intendente de Resistencia. La diferencia obtenida en esa interna explica en mayor medida el triunfo provincial de Zdero en la interna, que apostó fuerte y ganó grande.

En el oficialismo resistenciano, Diego Arévalo se llevó la interna sin sobresaltos, pero el caudal de votos obtenidos es bajo de cara a la competencia de septiembre, siendo el cuarto candidato al contabilizar los votos por personas, quedando detrás de Roy Nikisch, Aída Ayala y Elida Cuesta, esposa de Gustavo Martínez.

En Sáenz Peña, segunda ciudad de la provincia, se dio lo que se preveía. Juntos por el Cambio en su conjunto se llevó la victoria con amplia ventaja (22 puntos de diferencia respecto al Frente Chaqueño) y la lista de Polini ganó con holgura la interna radical, apoyado en la fuerte tracción de Bruno Cipolini como precandidato a Intendente.

En esta localidad se dio lo que no se pudo en Resistencia: la figura municipal como principal elector.

En Villa Ángela, el triunfo de Juntos por el Cambio fue aún más contundente (casi 29 puntos de diferencia) aunque el mismo está afectado por el hecho de que el intendente municipal, de alto apoyo en la localidad, fue con lista corta y fue además quien cosechó el mayor volumen de votos en esa categoría.

En Charata también el radicalismo se llevó un holgado triunfo (15 puntos de distancia), con Zdero llevándose la interna con comodidad impulsado, sobre todo, por la tracción de Silvana Schneider (su candidata a vice) en esa localidad.

En Barranqueras Juntos por el Cambio se impuso por poco más de seis puntos en la categoría de Gobernador con un amplio triunfo, en la interna, de Alicia Azula (que traccionó así a favor de Zdero para la provincial), aunque la actual intendente Magda Ayala del Frente Chaqueño sacó una clara diferencia de votos que la posiciona muy bien para buscar su reelección

