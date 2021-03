Milagro Sala pidió “decisiones políticas más firmes con los opositores”

Desde su chalet del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, donde se encuentra bajo detención domiciliaria, la líder de la Tupac Amaru Milagro Sala embandera la presión contra el Gobierno para que resuelva la situación de los “presos políticos”, como se denomina a sí misma y a otras “300 personas” que mencionó hoy. A la espera de mayor celeridad y determinación de parte de una administración nacional con la que comulga, pero con la que se siente “a medias”, la dirigente social pidió por “decisiones políticas más firmes con los opositores” y, también, imploró que avance la reforma judicial. “Si ellos te han prepeado, hay que hacer lo mismo, hay que usar las mismas metodologías”, resumió, sobre ese tema.

“Hoy se demostró que la derecha y el neoliberalismo en la Argentina nunca bajaron los brazos, a pesar de que perdieron una elección. Convocan a marchas y cada vez avanzan más. Antes eran marchas de silencio, marchas con cacerolazos y la última marcha ya tiraron bolsas negras. Y ahora, en esta última, se mandaron la de Formosa. Ellos siguen avanzando y nosotros seguimos siendo respetuosos, ¿hasta cuándo vamos a seguir siendo respetuosos?”, se preguntó, para Radio 10, la referente de 58 años, que tiene una condena firme a dos años de prisión por amenazas y una decena de causas abiertas en la Justicia de su provincia.

“A nosotros nos dicen que tenemos que ser respetuosos con los opositores, que no tenemos que hacer lo mismo que hacen ellos; sin embargo, ellos no son respetuosos, te llevan por delante, te putean las 24 horas del día, te dicen cómo tenemos que gobernar y nosotros estamos teniendo miedo a una tapa de Clarín, de LA NACION, o a una grilla de TN”, comentó la referente social y se refirió al anuncio del Gobierno nacional, con posterior marcha atrás, para expropiar de Vicentín: “Creo que falta un poco más de fortaleza, de ir para adelante y no entrar a recular en nada. Muchos festejamos cuando dijimos que a Vicentín la iban a expropiar, después reculamos y hoy Vicentín ya ha sacado toda la plata al exterior, ya vació la empresa”.

La líder social, presa desde 2016, dijo que en “la Argentina no pasa nada” cuando la presidenta de PRO, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri “siguen queriendo marcar la agenda de cómo tiene que gobernar el presidente Alberto Fernández” y, luego de esas consideraciones, se preguntó: “¿No hemos aprendido nada nosotros? Esto es lo que está fallando: decisiones políticas más firmes con los opositores.”

La reforma judicial: “Si ellos te han prepeado, hay que hacer lo mismo”

La modificación en la Justicia fue otro de los temas por los que abogó Sala, dentro de sus pedidos a la gestión del Frente de Todos. “El pueblo está pidiendo una reforma judicial. Si ellos te han prepeado, hay que hacer lo mismo, hay que usar las mismas metodologías que ellos usaron con el pueblo cuando gobernaba Macri o cuando gobernaba el neoliberalismo, la derecha”, dijo, vehemente. “Si ellos te prepean hay que usar las mismas metodologías: al pan, pan y al vino, vino. No hay que andar con tantas vueltas y no hay que leer tantos libros, hay que hacer lo que hacen ellos, es la única manera de recuperar la patria”, indicó, en un llamado de atención al Gobierno.

Es que, según expresó, desde la gestión que conduce Fernández le dicen que están trabajando, pero le piden paciencia. “Por ahí uno entiende que quizás para los que estamos encerrados el tiempo es ahora y para ellos hay que hacer las cosas con cuidado. Es lo que muchas veces nosotros criticamos”, insistió Sala, quien recordó que permanecen detenidos, a pesar de que ya pasó más de un año de la asunción de Fernández en el Ejecutivo. “No sé qué más tenemos que seguir esperando”, lanzó.

“No puedo hablar de indignación, pero si de injusticia. En mi país hay en total 300 presos políticos y me pone nerviosa porque están pasando por la incógnita, pareciera que nos tenemos que acostumbrar. Se puede recuperar la democracia judicial si hay una reforma judicial, se puede recuperar la democracia judicial si hay cambio de jueces. Tiene que haber cambios de jueces y no nos tiene que temblar ni la mano, ni la voz”, dijo la dirigente social.

“El alegato de Cristina fue excelente”

Tras la declaración de la vicepresidenta Cristina Kirchner por la causa “dólar futuro” el pasado jueves, donde apuntó sin medias tintas contra la Justicia, a la que acusó de favorecer la llegada de Cambiemos al poder, Sala consideró como “excelente” dicha intervención. “Todo lo que ella dijo, hicieron ellos y al final nos terminaron acusando a nosotros”, indicó.

A pesar de que en otra oportunidad, hace poco, Sala instó a Fernández a que la indultara y a que ese pedido también partió de otros actores vinculados al kirchnerismo, como de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, la dirigente social hoy se mostró más cauta en cuanto a ello. “No quiero llegar a una discusión de indulto o no indulto”, dijo Sala, quien prefirió derivar la conversación en un saludo a las mujeres -entre ellas, mencionó a las que integran la Tupac Amaru- para mañana, cuando se conmemorará su día internacional.

