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Andrés Malamud, analista político: “Milei no lo hecha a Adorni porque es amigo de su hermana”

El politólogo expuso tres hipótesis sobre por qué el Presidente mantiene al funcionario y vinculó la decisión a la centralidad de la relación con su hermana, Karina

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Malamud estuvo en LN+
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El politólogo Andrés Malamud analizó cuáles son los motivos por los que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, permanece en el Gobierno pese a ser investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea argentina (LN+) el lunes por la noche, el analista político desarrolló tres interpretaciones posibles sobre la continuidad del funcionario en el Ejecutivo.

Algunos piensan que la razón para mantener a Adorni es que es un pararrayos”, planteó Malamud. Según esta interpretación, Adorni estaría siendo utilizado para concentrar la atención pública en él y se evitan las críticas sobre las políticas económicas: “La inflación sube, hay otros problemas y la gente habla de la corrupción”.

La segunda hipótesis la denominó como “fusible”. En ese sentido, Malamud sostuvo que “otros piensan que es un fusible y se lo va a sacar de encima cuando acumule demasiado problemas”, lo que implicaría que su permanencia resulta funcional al interés del Presidente.

La tercera explicación apunta a los vínculos personales dentro del círculo de poder. “No le hizo lo mismo que a Nicolás Posse o Guillermo Francos, no lo echó como a sus amigos, porque no es su amigo, es el amigo de su hermana”, afirmó. En esa línea, agregó: “Él no la echa a ella y no echa a los de ella”, y definió que existe “una dependencia profunda que es difícil de evaluar”.

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