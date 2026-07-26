Milei afianza su pacto con el campo y refuerza el contraste con el kirchnerismo con la mira en 2027

Javier Milei no llegó a La Rural como un candidato que busca seducir al agro ni como un presidente que viene a pedir paciencia. Se mostró como un aliado. Ingresó por la pista central acompañado por la secretaria general, Karina Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Saludó durante varios minutos al público y fue recibido con una ovación que marcó el tono de la jornada. Frente a un auditorio que volvió a mostrarle un respaldo casi unánime, el Presidente ofreció un pacto político de largo plazo: “Más libertad, menos impuestos”, y la promesa de eliminar definitivamente las retenciones.

Milei no anunció nuevas medidas sino que buscó consolidar el vínculo con el sector. El mensaje combinó dos ejes: la promesa de seguir reduciendo la carga tributaria sobre el agro y la reivindicación de un rumbo económico que presentó como la única alternativa para dejar atrás las políticas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas. Sobre esa base construyó un discurso pensado en una proyección hacia el futuro.

Milei en la Rural: se inaugura oficialmente la muestra y el campo se ilusiona con un anuncio de baja de retenciones para la carne. LA NACION

Sostuvo que las retenciones desaparecerán definitivamente a medida que el crecimiento de la minería y la energía permita reemplazar esa fuente de ingresos fiscales. “El crecimiento de esos sectores es lo que financiará la quita de retenciones”, afirmó. Y definió el rol de su gobierno con otra frase que también cosechó aplausos: “Nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”.

Para Milei, la previsibilidad que hoy tiene el agro descansa sobre el superávit fiscal, condición que volvió a señalar como indispensable para seguir reduciendo la presión tributaria sobre el sector.

Pero el discurso también descansó sobre un segundo pilar, más político. Presentó su gestión como el punto final de una etapa en la que, según dijo, el campo fue castigado con retenciones, controles de precios, cepo y regulaciones. Sin mencionarlo explícitamente, responsabilizó al kirchnerismo de haber “faenado a la gallina de los huevos de oro” y aseguró que esa historia quedó atrás.

El momento de mayor conexión con el auditorio llegó cuando afirmó que “esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre”. La frase provocó la ovación más extensa de toda la mañana y dejó en evidencia que el rechazo al kirchnerismo continúa siendo uno de los principales puntos de identificación entre el Presidente y el electorado rural.

Milei en La Rural prometió "más libertad y menos impuestos" y reforzó el contraste con el kirchnerismo Pilar Camacho - LA NACION

Es que su mensaje recorrió una lógica sencilla: si el rumbo continúa, también lo hará la baja de impuestos y la liberalización del sector; si el país regresa a las políticas del pasado, volverán el cepo, las retenciones y los controles.

El discurso transcurrió sin sobresaltos, salvo por un breve episodio en el que un pequeño grupo detrás de un vallado intentó interrumpir al Presidente con abucheos. Los gritos fueron rápidamente acallados por aplausos y cánticos de los simpatizantes libertarios presentes en las tribunas.

En ese marco repasó los principales resultados que atribuyó a su gestión. Contrastó sus tres discursos en La Rural: recordó que hace dos años pidió paciencia para encarar un cambio “profundo y sustentable”; que el año pasado comenzó a exhibir los primeros resultados; y que esta vez llegó con un balance de las reformas implementadas. Reivindicó la eliminación del cepo, al que definió como “el robo más grande que sufría el mercado” y sostuvo que el sector atraviesa una etapa inédita de expansión. “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, afirmó.

También defendió la baja parcial de las retenciones al señalar que mejoró la relación entre los precios locales e internacionales y prometió avanzar hasta que el productor “reciba el 100% de lo que genera su esfuerzo”.

Milei saluda al hijo de Jorge Macri, Vito, en brazos de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello Pilar Camacho - LA NACION

Los anuncios concretos ocuparon un lugar secundario dentro del mensaje. Milei adelantó un paquete desregulador que contiene una reforma del régimen de navegación interna para reducir los costos logísticos. También aprovechó para profundizar el alineamiento con Estados Unidos al destacar la reapertura y expansión del mercado norteamericano para la carne argentina, con el embajador Peter Lamelas entre los invitados ubicados en el palco oficial.

Antes del discurso presidencial, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, había preparado el terreno. Respaldó el rumbo económico del Gobierno, elogió la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reducción de las retenciones, y reclamó que el tributo desaparezca “por ley y para siempre”. Al pronunciar esa frase se dio vuelta hacia el palco oficial: Milei y Caputo respondieron con una sonrisa y un gesto afirmativo.

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, presenció el discurso del Presidente desde uno de los palcos Pilar Camacho - LA NACION

Pino también marcó un límite. Mientras elogió las políticas nacionales, apuntó contra gobernadores e intendentes por la presión tributaria provincial y municipal. Les pidió dejar de “agobiar” al sector con impuestos y cuestionó la percepción de Ingresos Brutos, las tasas viales y los gravámenes al transporte de mercaderías entre provincias, que calificó como “aduanas internas”. Reclamó además que lo recaudado vuelva en obras y servicios para el interior productivo.

El contraste reforzó el respaldo del agro a un Gobierno que hace de la estabilidad macroeconómica y la baja de impuestos sus principales banderas. Se trata, además, de los ejes con los que Milei buscará llegar fortalecido a la elección presidencial de 2027. Al cierre del acto, el Presidente y Pino se fundieron en un abrazo.