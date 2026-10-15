Milei, ante empresarios e inversores en EE.UU.: de los elogios a la inquietud por 2027 y el estancamiento económico

WASHINGTON.- Hubo elogios para el “tono moderado acorde al público” que empleó Javier Milei en sus 47 minutos de exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos y sus guiños a los cerca de 200 empresarios e inversores que lo escucharon con atención, aunque por lo bajo también muchos expresaban en las mesas del salón y los pasillos del imponente edificio muy cercano a la Casa Blanca sus inquietudes por la marcha del crecimiento en la Argentina y los riesgos latentes por el factor electoral de 2027.

En el título mismo de su discurso, plato fuerte de su visita de 36 horas por Washington, Milei dejó en claro que se concentraría en el “desafío del crecimiento económico”, y en ese sentido dejó varias pinceladas sobre “algunas cuestiones vinculadas al despegue para el crecimiento”.

Javier Milei, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Presidencia

“El discurso en líneas generales me gustó, fue muy positivo que se presentara ante este tipo de audiencia. Pero la clave de todo es la longevidad del proyecto, y si la Argentina podrá mantener el rumbo en las elecciones del año próximo”, señaló a LA NACION una ejecutiva de una compañía australiana de minería y metales.

En otra mesa, el comentario era sobre “la clase de economía” que dio el Presidente, con citas a distintos autores, “en un ambiente más de negocios”, aunque le destacaron su tono moderado, muy distinto al que se ha visto en otras presentaciones de Milei, incluso en su reciente paso por Nueva York el mes pasado.

Discurso del Presidente Javier Milei tras recibir el premio “Global Champion of Free Enterprise”, otorgado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. pic.twitter.com/3V7Ml8t723 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2026

“Tiene un estilo de profesor de universidad. Igual el discurso me pareció bueno”, señaló un ejecutivo de una compañía automotriz, que se mostró muy satisfecho con el plan de reformas de la administración libertaria.

“Buena data, mucha teoría, pero por momentos poco en lo práctico. Es donde él se siente cómodo hablando, pero no es lo que necesariamente la gente quiere escuchar”, resumió un analista experto en temas de la región para una compañía global. “Y habrá que ver qué pasa con el crecimiento, porque pronto podría anunciarse que la Argentina entró en recesión”, recordó.

El discurso del Presidente se produjo en momentos en que economistas, empresarios e inversores han mostrado inquietudes por la desaceleración del crecimiento en la Argentina, una observación que incluso fue remarcada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe global (recortó en 1,4 puntos la previsión de expansión del PBI del país este año, a 2,1%).

Javier Milei habló en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Presidencia

“Sabemos del freno de la economía, estamos atentos a eso, pero creo que es lógico por el proceso de reformas encarado por el Gobierno”, expresó a LA NACION un asesor en la Cámara de Representantes norteamericana que sigue de cerca el vínculo con la Argentina y que escuchó al Presidente esta mañana.

“Me pareció un discurso equilibrado, acorde con el auditorio, focalizando en que se están dando todos los pasos necesarios para que lleguen inversiones y despegue la actividad económica. Creo que se esforzó por explicar el cambio estructural que experimenta la economía argentina y la importancia de continuar en este sendero pensando en la elección del año que viene”, señaló a LA NACION, por su parte, un economista de una firma global que sigue muy de cerca a América Latina.

“Milei no le escapó a ninguno de los dos temas centrales: crecimiento y el factor electoral. Me gustó que ató el tema del crecimiento a la agenda de medidas pro inversión. Ese link a veces no es tan evidente por las urgencias y los tiempos de madurez de las inversiones, pero creo que avanzar sin buscar atajos es el camino correcto”, destacó el economista.

Por su parte, un exembajador norteamericano en América Latina quedó “fascinado” con el discurso del Presidente, y remarcó su sorpresa sobre que aún haya “riesgo electoral” en la Argentina, de cara a 2027.

Javier Milei, en la Cámara de Comercio de Estados Unidos Presidencia

Fue una visión similar a la de un ejecutivo de una empresa de exploración y minería con operaciones en Neuquén, que está por concretar la adhesión al RIGI para un proyecto. “Estamos muy atentos a lo que pasa con el crecimiento, claro”, respondió ante una consulta de LA NACION.

“Y también seguimos de cerca lo que pasará en las dos elecciones para saber cómo seguirá la relación entre la Argentina y Estados Unidos: las de medio término acá, el 3 de noviembre, y las presidenciales allá en 2027. Todo puede cambiar de un año a otro”, dijo, con una referencia a los cruciales comicios en este país que podrían redefinir el poder de maniobra de Donald Trump en el Congreso.

“Un año en la Argentina es como un siglo políticamente hablando”, graficó otro ejecutivo, confiado de todas formas en que Milei será reelegido. El empresario destacó las reformas del Gobierno y las oportunidades para su compañía en el país, aunque hizo un paréntesis sobre el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI) firmado con Estados Unidos en febrero.

“Nos gustaría verlo avanzar más rápido, porque favorecería el clima de inversiones”, señaló el ejecutivo mientras esperaba el discurso del líder libertario.

El miércoles, en el marco del viaje de Milei a Washington, el canciller Pablo Quirno mantuvo una reunión con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien firmó un protocolo adicional al ARTI que permitirá su remisión al Congreso para su aprobación.

Otro presente en la Cámara de Comercio, de una compañía norteamericana con inversiones en la Argentina, remarcó que le gustó que el Presidente señalara que “la verdadera riqueza la generan los empresarios”, y también destacó el tono “muy moderado” del mandatario. “Lo escuché anteriormente y esto fue otra cosa”, remarcó.

“La posibilidad de hablar en este tipo de lugares es muy buena para Milei. No pasa con cualquier presidente. Está muy bien visto que él tiene este acceso. Aunque para algunos no da la sensación de que lo esté aprovechando. Le dan todos los micrófonos, pero tendría que capitalizarlo mejor”, evaluó otro de los presentes. “Por momentos es monotemático”, añadió.

Para otro asistente, que intercambió en su mesa comentarios “positivos” sobre la presentación del Presidente, fue “el mejor discurso de Javier desde que asumió”.

“Me apareció muy ordenado, muy político, y me sorprendió para bien. Me pareció muy atinado para la audiencia. Remarcó todos los puntos positivos de su gestión y no creo que haya exagerado en nada, lo cual me dio la sensación de que está midiendo muy bien las audiencias y poniéndose el traje de candidato”, dijo.