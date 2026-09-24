Milei, ante inversores en Nueva York: “Si somos reelectos, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”

NUEVA YORK.- En el último día de su gira por esta ciudad, el presidente Javier Milei reforzó su agenda económica con una exposición ante unos 160 inversionistas y referentes financieros de Nueva York en la que afirmó que, si su gobierno es reelegido el año próximo, “2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina”.

En el evento organizado por El Club Económico de Nueva York, una institución que reúne a líderes empresariales de la principal metrópoli de Estados Unidos, Milei describió los logros de la gestión económica del Gobierno y afirmó que “el momento de apostar por la Argentina es ahora”.

“Si somos reelectos en 2027, 2028 será el mejor año económico de la historia de la Argentina. No solo en términos financieros, sino también en la economía real. Las inversiones en sectores ya van a gran velocidad. Como Vaca Muerta, la minería y la energía se van a acelerar dramáticamente”, dijo el Presidente.

Milei sostuvo en su discurso que la mejora “se va a reflejar de forma clara en los salarios” y que “consolidará por largo plazo el apoyo al cambio radical del modelo económico” de la administración libertaria.

“Estamos armados hasta los dientes para enfrentar el riesgo kuka, como llamamos al riesgo político. El año que viene nos convertiremos en el primer gobierno no peronista que logre la reelección desde el retorno a la democracia de nuestro país. Estamos convencidos de que si logramos cruzar el Rubicón, la Argentina tendrá su despegue definitivo”, confió el Presidente, al hacer una descripción de las reservas y los instrumentos financieros con los que cuenta el Gobierno para afrontar 2027.

“Hemos construido una bazuca de reservas por el equivalente a 75.000 millones de dólares”, dijo Milei, al enumerar las compras de reservas del Banco Central (BCRA) después de las elecciones legislativas, los dólares para la posición de futuros, y los swaps con China y Estados Unidos.

También apuntó contra Axel Kicillof, como había hecho en su exposición de ayer en el Citibank. “El enano soviético estuvo diciendo pavadas acá ayer. Me refiero al gobernador de la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Lo escuchaban, entre otros, el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el embajador norteamericano en la Argentina, Peter Lamelas, y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

El Presidente ahora participa de un diálogo con el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

Javier Milei, al hablar en la sede de la ONU, en Nueva York. Heather Khalifa - FR172147 AP

Mlei también habló de lo que catalogó como “el gran tema del momento”, que es la Inteligencia Artificial (IA), como había hecho ayer en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.

“La Argentina tomó una postura muy clara al respecto. Frente a la IA no vamos a regular, no vamos a matar una semilla que aún no termina de florecer como si fuera un arbusto. Tenemos todo para competir en la mayoría de los eslabones de la cadena de valor de esta industria y lo vamos a hacer”, prometió.

A lo largo de su historia, El Club Económico de Nueva York tuvo como expositores a varios presidentes de Estados Unidos, como Donald Trump, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, Woodrow Wilson y Dwight D. Eisenhower, y a líderes extranjeros como Winston Churchill, Margaret Thatcher, Mikhail Gorbachov e Indira Gandhi.

La actual presidenta de la junta directiva es Dambisa Moyo, una economista de origen zambiano y miembro de la Cámara de los Lores del Reino Unido, que fue nombrada en junio pasado.

Reunión con Netanyahu

En sus últimas actividades en Nueva York, Milei se reunirá a las 16 (hora local, las 17 en la Argentina), con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, uno de sus principales aliados internacionales junto al presidente Donald Trump.

Esta tarde, Milei calificó a Netenyahu como su “gran amigo” y dijo que, junto con Trump, “son los dos grandes héroes de la humanidad”.

La reunión con el premier, quien busca su reelección en los comicios del 27 de octubre próximo, se producirá luego de que la Justicia argentina ampliara la acusación contra las empresas petroleras que exploran cerca de las Islas Malvinas en el proyecto Sea Lion, entre ellas la compañía de capitales israelíes Navitas Petroleum.

Al ser consultado anoche por medios argentinos -entre ellos LA NACION- en el consulado en Nueva York sobre la agenda de la reunión, el canciller Pablo Quirno evitó dar definiciones y no confirmó si la situación de Navitas Petroleum estará sobre la mesa entre ambos mandatarios.

En su esperada presentación ante la Asamblea General de la ONU, dominada por su defensa de la soberanía argentina sobre las Malvinas y llamados al diálogo al Reino Unido, Milei advirtió que el proyecto Sea Lion “avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la cuenca Malvina norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”.

Luego de la reunión bilateral con Netanyahu, que según informó el Gobierno sería de aproximadamente media hora, Milei participará de un encuentro de líderes de América Latina con el premier israelí, quien hoy dará su discurso en la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas.

Está previsto que esta noche la comitiva presidencial emprenda el regreso desde Nueva York hacia Buenos Aires, donde aterrizará en la mañana del viernes.