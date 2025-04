Milei asiste al funeral del papa Francisco con un lugar privilegiado y luego se reunirá con Meloni

CIUDAD DEL VATICANO.- El presidente Javier Milei encabeza la delegación argentina que representa al país en el funeral del Papa Francisco que arrancó a las 10 hora local (5 en la Argentina) en la Plaza San Pedro. Las exequias a Jorge Bergoglio cuentan con una imponente puesta en escena de la que participan unos 50 jefes de Estado, diez monarcas y cientos de miles de fieles.

Milei está secundado en la delegación argentina por su hermana Karina; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el canciller, Gerardo Werthein; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo.

Así llegó Milei al funeral del papa Francisco

Como presidente del país donde nació el Papa Francisco, Milei está ubicado en un lugar privilegiado entre los mandatarios internacionales, al igual que Giorgia Meloni, la primera ministra de Italia, otro país con un tratamiento especial.

Con sus manos tomadas por delante, Milei escuchó de pie el comienzo de la misa, ubicado justo frente al féretro del papa Francisco, acompañado por su hermana Karina, en primera fila.

Reunión con Meloni

El Presidente dijo anoche en una entrevista radial que después del funeral mantendrá una reunión bilateral con Meloni, con quien ya mantuvo distintos encuentros tanto en foros internacionales como en otra visita a Italia.

“Lo arreglamos entre nosotros, después el canciller [Gerardo Werthein] y los representantes de ella evaluarán qué tipo de formato. Hay temas de geopolítica internacional que son muy importantes. Nosotros venimos desde hace años trabajando por la defensa de los valores de Occidente. La gente que nos ve ahora ve que somos muy amigos, pero esto no es de ahora, esto tiene, por lo menos, cinco años”, dijo el Presidente en una entrevista con radio Mitre.

La reunión bilateral con la primera ministra se realizará en la tarde romana, confirmaron a LA NACION desde la comitiva argentina en Roma, sin confirmar el temario del encuentro.

Meloni es una de las dirigentes que más veces se reunió con Milei. Tuvieron tres encuentros privados en Italia, dos de ellos fueron invitaciones especiales de la primera ministra. Meloni, además, visitó Buenos Aires en noviembre. El Presidente fue su anfitrión en una cena en la Quinta de Olivos.

Milei aterrizó este viernes en Roma al atardecer, en una ciudad revolucionada por miles de fieles pero también por las caravanas y sirenas que trasladaban a las decenas de funcionarios extranjeros. Por el horario en el que llegó, el libertario no hizo a tiempo de asistir a la Basílica de San Pedro, donde miles de fieles hicieron fila durante tres días para despedirse del Papa Francisco.

El Presidente vuelve a cruzarse hoy con Donald Trump, el líder mundial que más admira. Aunque el Gobierno no hizo pública la agenda de Milei, desde su entorno aseguran que no está prevista una reunión con el presidente de Estados Unidos. El libertario viajó especialmente a Miami a principios de abril para fotografiarse con Trump en medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero no logró el objetivo. Fuentes oficiales aseguran que tampoco están previstas hoy reuniones con otros mandatarios internacionales con los que el economista tiene buena relación, como Emmanuel Macron.

Después de la misa, que duraría cerca de dos horas, el féretro del papa Francisco será trasladado en auto, pero a paso de hombre, hasta la Iglesia Santa María de la Mayor, ubicada en el centro de Roma, a cinco kilómetros de la Plaza San Pedro. El traslado de los restos podría extenderse hasta la tarde ante la masiva concurrencia de fieles que vinieron a despedir al pontífice.

Sin agenda oficial más allá del encuentro con Meloni, Milei y su comitiva volverían al hotel Ambasciatori Intercontinental para, luego, emprender ese mismo sábado el regreso a Buenos Aires, donde le espera una cargada agenda de temas económicos y con la elección porteñas muy cerca. El único de los funcionarios que se quedará en Roma será el secretario de Culto, Nahuel Sotelo, informaron fuentes oficiales.

Iván Ruiz Por