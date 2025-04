Javier Milei apuntó contra los periodistas que criticaron su horario de llegada a Roma: “Empecinados en ensuciar”

Desde Roma y horas antes de que inicie el histórico funeral del papa Francisco en la Basílica de San Pedro, el presidente Javier Milei dio una entrevista nocturna en la que apuntó contra dos periodistas, esta vez por sus comentarios acerca del horario en el que el mandatario llegó a Italia. Además, reveló detalles del encuentro que mantuvo con el sumo pontífice -a quien había atacado en el pasado- y sostuvo que habría apalabrado una reunión con Georgia Meloni.

"La invitación oficial fue para mañana (sábado), para la misa del velorio, que es a las 10 de Roma y 5 de la mañana de Buenos Aires. Por lo tanto, me parece que ya raya el mal gusto, propio de cerdos, lo hecho por el señor Diego Brancatelli, que creo que es una ofensa decirle periodista. O en LN+ Paulino Rodríguez. Empecinados en ensuciar. Y tengo entendido que no fueron los únicos", expresó Milei en Radio Mitre en referencia a versiones que señalaban que el Presidente había llegado tarde a la despedida de Francisco y que, a diferencia de otros jefes de Estado, no pudo ver por última vez a Francisco.

La llegada de la comitiva de Milei a Roma

En este marco, continuó: “La manera de mentir descarada, ensuciando, no me sorprende ninguno de los dos porque son parte de un conjunto de periodistas que se dedican a ensuciar regularmente, a deformar la realidad de manera grosera. Nosotros tuvimos una semana muy complicada, paramos todas las actividades para hacer el viaje cuando el Vaticano lo determinara y dijo que nosotros teníamos que estar el día sábado a la mañana”.

“Debe haber un conjunto de periodistas que en este momento tendrían que estar pidiendo perdón por mentirle de manera descarada y grosera a la población sobre esta situación, siendo que el pueblo argentino es un pueblo católico y estamos hablando de la despedida del que ha sido el argentino más importante la historia”, agregó el Presidente, quien en las últimas semanas también había apuntado contras periodistas de LA NACION.

DESENMASCARANDO AL OPERADOR PAUTINO RODRIGUEZ

Miren el modo alevoso en el que está tratando de ensuciar. Es peor que el peor de los kukas ya que se expresa como un kuka pero en LN+.

Milei siguió con su ataque hacia Paulino Rodríguez en sus redes sociales, donde lo apodó “Pautino” y lo tildó de “operador”. “Miren el modo alevoso en el que está tratando de ensuciar. Es peor que el peor de los kukas, ya que se expresa como un kuka pero en LN+”, escribió.

El pedido de disculpas al papa Francisco

En otro tramo de la entrevista, el mandatario argentino reveló detalles del encuentro que mantuvo con el papa Francisco en 2024, ya como jefe de Estado. Aseguró que le pidió disculpas por las fuertes críticas e insultos que tuvo contra él -lo había calificado como “el representante del maligno en la tierra”- y explicó: “Le pedí perdón cuando lo vi por primera vez. Yo no tenía orden de magnitudes en lo que implicaba ser el líder de una comunidad. Tengan en cuenta que yo filosóficamente soy anarco capitalista. Esas figuras en mi cabeza no estaban, no existían”.

Javier Milei junto al papa Francisco en febrero de 2024 HANDOUT - VATICAN MEDIA

El jefe de Estado manifestó que fue luego de llegar a la Casa Rosada que tomo “conciencia” de la responsabilidad que se le confirió al ser elegido en las urnas y por lo tanto, de la responsabilidad que tenía el Papa con el mundo. “Imagínense la responsabilidad de una persona que sus fieles oscilan los 2 mil millones de seres humanos. Cuando uno empieza a ingresar a la lógica de cómo funciona la geopolítica, y ve las cosas que ha hecho este hombre, se da cuenta de que tenía una mirada corta”.

Asimismo, contó cuál fue la respuesta del Papa cuando le pidió disculpas. “No te calentés, son errores de juventud”, sostuvo que le respondió e indicó que hablar con el sumo pontífice era “divertido”.

Milei se reuniría con Giorgia Meloni después del funeral

Javier Milei junto a Georgia Meloni

En la entrevista, el Presidente comentó que habría acordado una reunión con Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, pactada para después del funeral del papa Francisco, pero aclaró que aun no se había definido so se trataría de una bilateral o no.

“Lo arreglamos entre nosotros, después el canciller [Gerardo Werthein] y los representantes de ella evaluarán qué tipo de formato. Hay temas de geopolítica internacional que son muy importantes. Nosotros venimos desde hace años trabajando por la defensa de los valores de Occidente. La gente que nos ve ahora ve que somos muy amigos, pero esto no es de ahora, esto tiene, por lo menos, cinco años”, subrayó.

