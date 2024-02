escuchar

JERUSALÉN (enviada especial).- Como si nada hubiera pasado en la Argentina con el fracaso de la ley ómnibus, aunque atento y activo a través de sus duros mensajes-advertencia por la red social X, el presidente Javier Milei, tal como preveía su agenda, se reunió este miércoles temprano con empresarios en el hotel King David, donde se aloja. Luego tuvo un encuentro con el premier israelí, Benjamin Netanyahu, y una emotiva visita al Yad Vashem, el Museo del Holocausto y cita obligada de los mandatarios de visita oficial al Estado judío, sitio que recuerda a los 6 millones exterminados por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial.

Allí, en una declaración que leyó ante la prensa luego de colocar una ofrenda floral y una piedra sobre la lápida que recuerda las víctimas de la Shoa en el Salón de los Recuerdos, reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén occidental. Comparó, además, el silencio que hubo durante el Holocausto con el que hay ahora en torno al drama de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza, cuya liberación volvió a exigir y equiparó al grupo terrorista Hamas al nazismo.

“La libertad siempre triunfa porque al final la libertad es la que prospera. La Torá declara: ‘La vida y la muerte puse ante tuyo, elegirás la vida’. Elegir la vida es elegir la libertad. El Holocausto nos recuerdo nuestra responsabilidad y compromiso por la libertad”, comenzó en su discurso el Presidente para luego volver a pedir por la liberación de los rehenes capturados tras el ataque del grupo terrorista Hamas, al que calificó como el “nazismo moderno”.

“El holocausto nos impulsa a no callar, porque el silencio es cómplice. Elegir la vida es elegir no callar”, marcó en sus palabras el mandatario argentino y tras ello dijo: “Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto, me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Hoy me vuelvo a cuestionar la misma pregunta, dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días”.

Fue entonces que comparó al grupo terrorista Hamas, que el 7 de octubre de 2023 lanzó un ataque contra Israel al liderar un asalto fronterizo, matar a 1400 personas y tomar a más de 200 como rehenes, con el nazismo. “Elegir la vida es demandar la liberación de los secuestrados. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo”.

A continuación Milei pidió por la liberación de los rehenes y retomó su intención de mudar la sede de la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén, algo que ya fue condenado por el grupo terrorista, que el martes indicó que un traslado de este estilo sería “una vulneración de los derechos de nuestro pueblo palestino a su tierra, y una violación de las normas del derecho internacional, considerando Jerusalén como tierra palestina ocupada”.

“Después de haber presenciado tanta muerte expuesta en este museo, tal como una herida de la humanidad toda que aún sigue sangrando, quiero elegir la vida. Elegir estar del lado correcto del mundo y de la historia, Jerusalén es símbolo estándar de la vida y la libertad. Elegimos la vida, elegimos Jerusalén Occidental como base de nuestra embajada”, aseguró.

Antes, la reunión con Netanyahu, premier que se encuentra en la cuerda floja porque es considerado el responsable de la increíble falla de seguridad del 7 de octubre-, tuvo lugar en un momento crucial. Justo cuando se cumplen exactamente cuatro meses de esa humillación y Netanyahu está siendo presionado por los familiares y por Estados Unidos para que negocie una tregua, a la que se niega porque sus aliados extremistas amenazan de hacer caer a su gobierno al ceder a los terroristas.

De hecho, Netanyahu también tenía previsto reunirse con el secretario de Estado, Anthony Blinken, que impulsa esa pausa, no solo para detener la matanza -casi 28.000 palestinos muertos en Gaza, la mayoría mujeres y niños-, sino también, por la desesperada situación humanitaria. La reunión con Netanyahu, a la que asistió junto a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, la canciller Diana Mondino y el rabino Axel Wahnish, designado embajador, también se dio cuando en Israel generó un terremoto la noticia de que 80 de los 136 rehenes en manos de Hamas -entre los cuales 11 argentinos-, estarían muertos.