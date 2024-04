Milei cargó contra Yacobitti por retar a boxear a Adorni: “No puedo parar de reír”

Escuchar

El presidente Javier Milei cargó contra el vicerrector de la UBA Emiliano Yacobitti, luego de que el exdiputado de la Unión Cívica Radical (UCR) retara al vocero presidencial, Manuel Adorni, a subirse a un ring a boxear. Por otro lado, el portavoz ironizó sobre el tema y aseguró que lo va a “analizar”.

La secuencia comenzó cuando el número dos de la universidad más grande del país aceptara un desafío durante un streaming para que se suba a un ring de boxeo y pelee en el marco de la segunda edición del evento llamado Párense de manos, en el que habrá varias peleas de boxeo a fines de este año y una de ellas será entre políticos.

“Hipotéticamente, hablando en abstracto, aunque en realidad es bastante en concreto: ¿Vos te agarrarías a piñas arriba de un ring?”, indagó Tomás Rebord a su entrevistado en el programa que conduce en el canal de streaming Blender.

“Trataría de que no”, respondió el exdiputado. “Pero si hay que subirse, me subo”, afirmó, a continuación. “Pero con guantes”, pidió. “Casco y guantes, sí, es boxeo reglamentario”, aseguró Rebord. “¿Con casco y guantes lo podrías hacer?”, preguntó el conductor. “Tranquilamente”, contestó Yacobitti.

“¿Se te ocurre alguien de la política nacional con quien dirías ‘con este me re cago a piñas en un ring’?”, consultó Rebord. “Fácil la respuesta”, dijo el exlegislador e inmediatamente añadió: “La ves todas las mañanas. [Manuel] Adorni tiene todas las fichas”.

“Es un tipo que disfruta cuando rajan a la gente. Una cosa es que tengas que hacer un ajuste y que anuncies un ajuste y otra cosa es que lo disfrutes. Viste que el tipo se siente como que disfruta rajar a la gente”, apuntó.

“Ponele que lo tenés que hacer”, dijo el actual vicerrector de la UBA. Y luego remarcó: “Lo que no podés hacer es mostrar que lo disfrutás. El tipo disfruta el ajuste, lo goza. Eso está mal”.

Fue esta mañana, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, que Adorni redobló la apuesta. “Hizo trampa igual, porque creo que hace boxeo desde los 18 años. Tendríamos que estar en igualdad de condiciones”, sostuvo el portavoz del gobierno libertario. “Lo puedo invitar a jugar un Age of Empires”, agregó sobre el popular videojuego al que el vocero se declaró jugador.

“Pero a boxear me parece… no quita que lo haga, lo voy a pensar, pero me parece que estamos a demasiada distancia”, explicó. “Quizás yo soy un poco más alto. Lo tengo que evaluar. Creo que estoy en desventaja. Yacobitti tiene 54 años y si desde los 18 años practica alguna disciplina boxística... además tenemos 26 años diferencia”, aseguró. Tras ello, dijo que lo va a analizar. Por último, ironizó: “Lo voy analizar y por ahí quien te dice, me sume al desafío super interesante que me planteó en este contexto de la Argentina que está buenísimo que perdamos tiempo en estas cosas”.

Un par de horas más tarde, el Presidente utilizó sus redes sociales para apuntar contra el vicerrector. “¿Alguien se imagina el escándalo que estaría haciendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte? De solo ponerme a pensar en el caso del pautero tintura con síndrome de abstinencia no puedo parar de reír”, escribió el mandatario en X.

¿Alguien se imagina el escándalo que estaría haciendo la progresía local si la iniciativa hubiera partido de nuestra parte?

De sólo ponerme a pensar en el caso del pautero tintura con síndrome de abstinencia no puedo parar de reír.

VLLC...!!! https://t.co/Bl3b2FgUTJ — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2024

Luego, agregó: “Pensar que luego los violentos somos nosotros... no soy psicólogo pero me temo que esas acusaciones no son más que un tema de proyección”.

Pensar que luego los violentos somos nosotros... no soy psicólogo pero me temo que esas acusaciones no son más que un tema de proyección... https://t.co/jjhgFxjQvl — Javier Milei (@JMilei) April 5, 2024

LA NACION