Milei celebró el dato de la inflación mayorista: “Y al final, julio empezó con cero”

El presidente Javier Milei celebró este martes el dato de la inflación mayorista de julio, que registró un aumento del 0,8% respecto del mes previo y una variación interanual del 31,1%.

“Y al final julio empezó con cero”, destacó el mandatario en X. Además, el mandatario elogió la gestión del ministro de Economía, Luis Caputo, quien también destacó en la misma red social esa cifra mensual.

La publicación de Milei en X

“La variación en el mes fue la más baja desde mayo de 2025, y la menor para un mes de julio desde el año 2019”, remarcó el ministro.

Y agregó: “La variación interanual del IPIM fue de 31,1%, desagregada en un incremento de 38,6% en los Productos Primarios, 29,5% en los Productos Manufacturados, 45% en la Energía Eléctrica y 21,3% en los Productos Importados”.

La arenga de Milei a Caputo

Desaceleración sostenida

El dato sobre inflación mayorista divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), representa el tercer mes consecutivo con desaceleración. En julio se registró un alza de 0,8%, frente al 1,1% de junio, el 2,5% de mayo y el 5,2% de abril. Es el dato más bajo en 14 meses.

El precio del petróleo crudo fue uno de los que más cayó en julio

El informe oficial detalló que el resultado de la inflación mayorista de julio fue impulsado por un incremento del 0,8% en los productos nacionales y del 0,5% en los importados.

En la comparación interanual, los precios mayoristas registraron una variación del 31,3%, ubicándose por debajo del 33,8% de la inflación minorista.

En tanto, en el acumulado anual, el sector mayorista avanzó un 16,6%, casi tres puntos porcentuales menos que el 19,3% que marcó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mismo período.

Si bien la inflación mayorista suele compararse con la minorista —que en junio fue del 1,9%—, sus metodologías difieren: la canasta mayorista incluye únicamente bienes, mientras que el IPC abarca un combo de bienes y servicios medidos a nivel del consumidor final.