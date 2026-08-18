Javier Milei y sus medidas, en vivo: el armado electoral de cara al 2027 y la visita del papa León XIV a la Argentina

CÓRDOBA.- El gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja volvió este lunes a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “Chacho”. Esta vez alcanzan a unos 80.000 beneficiarios, que recibirán una ayuda extraordinaria de 50.000 chachos por persona. Es decir, serán unos $4000 millones los que se volcarán al mercado.

El ministro de Hacienda, Fabián Blanco, explicó que la decisión apunta a atender simultáneamente la situación de los trabajadores y las dificultades que atraviesa el sector comercial. “Los BOCADE fueron un éxito. Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”, afirmó el funcionario de Quintela.