Javier Milei y sus medidas, en vivo: el armado electoral de cara al 2027 y la visita del papa León XIV a la Argentina
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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El salario privado registrado cayó por debajo del nivel previo a Milei incluso en la medición preferida del Gobierno
El salario de los trabajadores privados registrados cayó por debajo del nivel que tenía antes de la llegada de Javier Milei al Gobierno, incluso según el indicador que los funcionarios de la administración libertaria venían privilegiando para evaluar el poder adquisitivo. Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)publicados por la Secretaría de Trabajo mostraron que la remuneración media real quedó en junio0,6% por debajo de noviembre de 2023, tras permanecer durante20 meses consecutivos por encima de esa referencia. El registro abarca a alrededor de 6,1 millones de personas.
La Rioja, en default: el gobernador apeló otra vez a las cuasimonedas y emitió unos $4000 millones de “Chachos”
CÓRDOBA.- El gobierno de Ricardo Quintela en La Rioja volvió este lunes a poner en circulación los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), conocidos como “Chacho”. Esta vez alcanzan a unos 80.000 beneficiarios, que recibirán una ayuda extraordinaria de 50.000 chachos por persona. Es decir, serán unos $4000 millones los que se volcarán al mercado.
El ministro de Hacienda, Fabián Blanco, explicó que la decisión apunta a atender simultáneamente la situación de los trabajadores y las dificultades que atraviesa el sector comercial. “Los BOCADE fueron un éxito. Con esta medida podemos atacar dos demandas: una, la del empleado, y otra, la del sector económico de la provincia”, afirmó el funcionario de Quintela.
Javier Milei reapareció en el homenaje a San Martín con un discurso de tono electoral y gestos hacia el Pro
Luego de diez días de ausencia pública, el presidente Javier Milei reapareció hoy en la Plaza San Martín con un discurso breve, pero con un claro tono electoral.
Casi nada de lo que pasó en el homenaje al general San Martín, que duró en total poco menos de media hora, fue casualidad. En coincidencia con las apelaciones a los “enemigos internos y externos” que la libertad debe “combatir”, y cierto reconocimiento de las deudas en materia económica, los repetidos abrazos y saludos del Presidente y sus ministros con el jefe de gobierno porteño Jorge Macri y el gabinete porteño en pleno mostraron otro paso en el camino de un acuerdo entre La Libertad Avanza y el Pro, que comenzó a extenderse en el terreno el jueves pasado, con la llegada de los emisarios de Mauricio Macri a la Casa Rosada.
Tensión por el dólar: la demanda de cobertura cambiaria se cuadruplicó en los últimos tres meses
La demanda de cobertura cambiaria, un evento que se aguardaba para los meses de la próxima previa electoral, considerando la larga historia que en la materia hay en el país, se disparó con fuerza mucho antes de lo que los analistas más escépticos esperaban.
Las estimaciones de mercado indican que el stock total de cobertura ya colocado superó recientemente los US$12.100 millones y se multiplicó 3,77 veces, de manera ininterrumpida, desde fines de mayo, cuando rondaba los US$3200 millones.
El Gobierno convocó a la Iglesia a una reunión para coordinar la visita del papa León XI
Para avanzar en la preparación de la visita del papa León XIV a la Argentina, que incluirá las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a una reunión de trabajo este martes, a las 17, a la Conferencia Episcopal Argentina. El encuentro tendrá lugar en la Casa de Gobierno.
Así lo informó el Episcopado, al explicar que el encuentro se inscribe en el trabajo de articulación que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y la Conferencia Episcopal como preparación de la organización del viaje del Santo Padre, que viajará al país entre el 8 y e 11 de noviembre.
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