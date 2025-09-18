Milei compartió posteos falsos sobre los fondos que el Gobierno giró a las universidades

Luego del rechazo de la Cámara de Diputados de la Nación al veto a la ley de financiamiento universitario, circularon en X mensajes que aseguran que Javier Milei “es el presidente que más plata en términos reales le dio a las universidades públicas y Sergio Massa fue el que más plata les quitó”. El Presidente compartió esta desinformación en dos oportunidades.

Esto es falso. De acuerdo con los datos oficiales analizados por Chequeado —medio que junto a AFP coordina la alianza Reverso—, en 2024 y en lo que va de 2025, durante la gestión de Javier Milei, se registró la inversión real más baja (es decir, considerando los efectos de la inflación) en educación superior desde el año 2007.

Los años de mayor inversión en las últimas 2 décadas fueron 2015, en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria), y 2017 y 2018, durante el mandato de Mauricio Macri (Cambiemos).

Qué dicen los posteos

El mensaje más antiguo hallado por Chequeado fue publicado en la cuenta de @TraductorTeama, uno de los usuarios de X que más repostea el presidente, según un análisis hecho entre el 22 de julio y 24 de agosto de 2024. Su tuit obtuvo más de 28 mil “Me gusta” y 6 mil compartidos, y fue republicado por Javier Milei.

El mensaje fue acompañado por un gráfico que muestra la supuesta evolución de la inversión del Gobierno nacional en educación superior y se afirma que en 2023 (durante la gestión de Alberto Fernández como presidente y Sergio Massa como ministro de Economía) los fondos cayeron 26%.

En contraposición, el gráfico sostiene que en 2024 los fondos destinados a las universidades aumentaron 10%, al igual que durante los primeros 7 meses de 2025.

Posteriormente, otros usuarios de X -entre ellos, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación, Santiago Oría- republicaron la imagen, con más de 6000 “Me gusta” y más de 3000 republicaciones (ver acá, acá y acá).

La menor inversión

De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Presupuesto de la Nación analizados por Chequeado, la gestión de La Libertad Avanza ejecutó la menor inversión en términos reales en educación superior desde 2007.

En 2024, las transferencias a las universidades totalizaron $ 3,3 billones, lo que significó una caída real del 24,97% con respecto a 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos) y no un 10% más, como afirman los posteos desinformantes. Este dato coincide con el análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

El registro de 2024 es el más bajo desde 2007, cuando se invirtió el equivalente real a $ 3,2 billones, en un contexto en el que las transferencias a las universidades se encontraban en aumento con respecto al piso registrado en 2002 ($ 1,6 billones a valores actuales).

Un trabajo reciente de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señaló que “los recursos asignados en 2025 para el programa de Desarrollo de la Educación Superior se ubican en su nivel más bajo en casi dos décadas”.

El informe de ACIJ agregó: “Este recorte compromete el funcionamiento de las universidades y limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad. Además, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005”.

En los primeros 8 meses de 2025, en tanto, las partidas para educación superior cayeron 5,76% real con respecto a igual período de 2024 y un 30,46% en relación a los primeros 8 meses de 2023. Es decir que tampoco aumentaron un 10% como se afirma en los posteos que compartió el presidente en X.

Con respecto a la gestión del Frente de Todos, las transferencias a las universidades registraron aumentos interanuales en todos los años a excepción de 2020 (-2,17%), año en el que la actividad educativa se encontró parcialmente paralizada por la pandemia del coronavirus.

Dentro del período analizado (2002-2025), los años de mayor inversión en educación superior fueron 2015, 2017 y 2018, cuando se destinó el equivalente a casi $ 5 billones actuales.

Cómo debe analizarse la ejecución presupuestaria

Para llegar a esta conclusión se consideró el gasto anual devengado (es decir, todos los compromisos de pago realizados) en el ítem “Desarrollo de la Educación Superior” (que contiene todos los fondos destinados a las universidades nacionales) y se lo comparó con el promedio anual del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el INDEC.

El análisis debe realizarse con el promedio anual del IPC (que contiene la media de la inflación de los 12 meses) y no “punta a punta” (es decir, el dato de diciembre de un año contra el mismo mes del año previo) porque esta medida capta mejor la ejecución del presupuesto, que se realiza mes a mes y no todo junto a finales de año.

Guido Rangugni, vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), señaló a este medio que “cuando comparamos gastos de un determinado periodo lo que estamos analizando son gastos que se realizaron en cada uno de los meses. Entonces, cuando uno quiere comparar el gasto lo que tiene que comparar es el promedio del índice de precios”.

