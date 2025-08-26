Milei compartió un comunicado de la droguería Suizo Argentina en medio del escándalo por los audios

El presidente Javier Milei compartió este martes en su cuenta de Instagram un comunicado de la droguería Suizo Argentina, mencionada en el escándalo por los audios de conversaciones privadas que se le atribuyen al ahora desplazado titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

En un escrito, publicado en la cuenta de Suizo Argentina y difundido por el Presidente, la empresa aseguró estar “a plena disposición” de la Justicia y de los organismos de control “para esclarecer los hechos”.

“Desde hace más de 100 años Suizo Argentina desarrolla sus actividades de forma íntegra, transparente, con responsabilidad social empresaria y en conformidad con un estricto Código de Ética”, señaló la firma, que remarcó su “compromiso con el país”.

La empresa agregó que tanto sus directivos como accionistas “se encuentran a derecho y a disposición de cualquier poder del Estado” para aportar la información que sea necesaria en la investigación “en pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes”.

Por otro lado, la droguería sostuvo que “continúa diariamente con la actividad de comercialización y distribución de especialidades medicinales, productos médicos, artículos de perfumería e insumos hospitalarios” y que lo hace con “la misma vocación de los equipos profesionales de excelencia y en estricto cumplimiento y custodia de las normas que protegen” la integridad de la empresa y de “las más de 10.000 farmacias, hospitales, clínicas, sanatorios, centros de salud, proveedores y miembros de la cadena de valor de la salud y bienestar de los argentinos”.

El Presidente reposteó en su cuenta de Instagram el escrito y también lo subió a sus historias. Todavía Milei no se refirió directamente al escándalo de los audios que salpica al Gobierno nacional y a varios de sus funcionarios. El hecho derivó en la salida de Spagnuolo de la administración libertaria y el ahora exfuncionario fue allanado por la Justicia.

El escándalo

En la noche del último martes, martes se publican en el canal de streaming Carnaval unas grabaciones clandestinas, con signos de edición, de una conversación privada en la que Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), cuenta a un interlocutor no identificado que le están “desfalcando” el organismo. Señala a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei, como el encargado de organizar un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. “Son más chorros que los Kirchner”, dice la voz atribuida a Spagnuolo, al relatar que se les pide a las empresas un 8% de coimas, cuando antes era un 5%.

Diego Spagnuolo, en la Casa Rosada

Señala a Karina Milei como hipotética receptora de un 3% del dinero y explica que le había avisado de todo a Milei.

Tras la filtración de los audios, la Justicia le prohibió la salida del país a Spagnuolo y al exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis Daniel María Garbellini, que también fue allanado. La misma restricción cayó sobre los empresarios Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina, y su hermano Jonathan, como así también para su padre, Eduardo Kovalivker.

El directivo de la droguería -cuyo rol es investigado por la Justicia- fue interceptado por la Policía de la Ciudad cuando intentaba irse de Nordelta en su auto con US$266.000 repartidos en una decena de sobres con anotaciones. También le encontraron $7.000.000.

Spagnuolo fue echado del Gobierno el miércoles por la noche, sin que desde la Casa Rosada se dieran explicaciones.