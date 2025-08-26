Avanza el análisis de los teléfonos en el caso de las presuntas coimas: mensajes borrados, un celular roto y un Samsung que no pueden abrir

El Ministerio Público Fiscal trabaja con los teléfonos secuestrados en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y en las últimas horas detectó que hay mensajes borrados en un celular de Diego Spagnuolo, extitular del organismo. En tanto, otro aparato que también le pertenece al exfuncionario no estaba operativo y creen que sería porque está roto.

No está claro todavía qué entidad tiene el borrado de estos mensajes -si apuntó o no a borrar pruebas para la causa- ni se había precisado hasta esta mañana cuándo fue que se eliminaron, según informaron a LA NACION fuentes que conocen los avances del análisis de los aparatos. El teléfono que le abrieron a Spagnuolo estaba encendido por lo que resultó más fácil su acceso. El exfuncionario libertario no entregó la clave de ingreso.

El único que entregó su clave fue Daniel María Garbellini, otro de los exfuncionarios de la Andis desplazado por el Gobierno tras la revelación de los presuntos sobornos. Los especialistas no empezaron a trabajar todavía con ese aparato, relataron fuentes del caso.

Los especialistas que están trabajando con los teléfonos advirtieron además que el Samsung de Emmanuel Kovalivker, que es de última tecnología, hasta el momento no pudo ser abierto. El empresario no aportó su clave. El Ministerio Público Fiscal está pidiendo ahora colaboración a Cellebrite, empresa israelí especializada en la materia, para conseguir desbloquearlo.

La “extracción forense” del contenido de los teléfonos está a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), que ya recibió incluso los dos aparatos que ayer entregó el jefe de seguridad de Nordelta, que fue indagado por el juez federal Sebastián Casanello acusado de haber permitido que Jonathan Kovalivker eludiera a la policía cuando fue a buscarlo a su casa de Nordelta.

Jonathan Kovalivker entregó finalmente ayer su celular. Se trata de un IPhone. Fuentes de la investigación dijeron a LA NACION que confían en que lograrán desbloquear todos los aparatos. Dicen que es cuestión de tiempo, pero que finalmente se va a conseguir.

Jonathan Kovalivker, en el centro, de saco y sin corbata, saliendo ayer de Comodoro Py, donde entregó su teléfono celular ENRIQUE GARCIA MEDINA

Los Kovalivker son los dueños de la droguería Suizo Argentina,una de las empresas más importantes del país en el rubro de la distribución y almacenamiento de medicamentos e insumos de salud.

La Justicia investiga si la empresa tenía un rol en la supuesta trama de coimas a la que se alude en las grabaciones clandestinas de Spagnuolo. Allí, la voz atribuida al ahora exfuncionario sostiene que la Suizo era la encargada de hablar con las otras prestadoras para recaudar retornos para los funcionarios. “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’”, se escucha decir a quien supuestamente es Spagnuolo.