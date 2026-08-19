Milei cruzó a Ricardo Quintela por la emisión de “Chachos” para reactivar el consumo: “Plan Platita 2.0″

El presidente Javier Milei cruzó el martes por la noche al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por la emisión de “Chachos”, una cuasimoneda con la que el mandatario provincial peronista busca reactivar la economía y el consumo local ante una situación de “crisis profunda”.

“Plan Platita 2.0”, escribió Milei en su cuenta de X. Y siguió: “El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero”.

Luego, aseguró que si seguía el kirchnerismo en el poder “íbamos a una híper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza infantil”.

PLAN PLATITA 2.0



El peronismo siempre propone gastar más. Y siempre propone pagar estos delirios con emisión de dinero. Por eso íbamos a una hiper con más de 50% de pobres, 20% de indigentes, 30% de los trabajadores formales debajo de la línea de pobreza y 70% de pobreza… https://t.co/Wyo10M4A9v — Javier Milei (@JMilei) August 18, 2026

“La receta para la esclavitud desde el impulso de la pobreza usando la asistencia como medio”, remarcó. “Cínicos”, cerró el Presidente en su mensaje.

El gobierno de La Rioja volvió a reflotar este mes los “Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) para reactivar la economía local.

La administración del peronista Quintela justificó la medida a través de un comunicado en el que culpó directamente al gobierno nacional por el “no envío de los fondos” coparticipables, además de “la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que están atravesando todas las provincias”.

Un vendedor muestra billetes de "chachos" en un centro cambiario para convertirlos a pesos argentinos Natalia Diaz - AP

Según detallaron las autoridades, estas cuasimonedas circularán con una paridad de 1 a 1 con el peso argentino y tendrán como objetivo principal “potenciar el circuito financiero local”.

Los Bocade son de circulación exclusivamente provincial y cuentan con el respaldo de más de 800 comercios adheridos. Se pondrán en circulación de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000.

Además de utilizarse para compras generales, el Ejecutivo local informó que serán válidos para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. Los bonos podrán utilizarse durante los próximos meses y tendrán como fecha límite de rescate el 29 de diciembre.

La entrada en vigencia del pago de un refuerzo extraordinario de 50.000 “Chachos” por persona comenzó el lunes 17 de agosto. La medida alcanza a unos 80.000 trabajadores estatales y de sectores vinculados a la administración pública, lo que implicará una inyección de aproximadamente $4000 millones en la economía regional.

El operativo de entrega se extenderá hasta el 24 de agosto y se organizará de manera escalonada según la terminación del DNI de los beneficiarios.

La vuelta de los “Chachos”

En 2025 Quintela habría reactivado esta cuasimoneda para aplicarla a dos programas que buscaban reactivar el turismo local: “Impulso Turístico 50/50” y “Previaje riojano Movete por La Rioja con Chachos”.

Al hacer la presentación, Quintela había sostenido que el sector turístico estaba pasando “una situación grave” debido a que “la gente con recursos se va al exterior, se llevan los dólares de la Argentina”, mientras que “el turismo interno, al no estar incentivado, está en desventaja y no puede mantenerse, y están fundidos”.

En ese momento también había cuestionado la falta de apoyo del gobierno nacional.

Chachos

La Rioja es la única provincia de la Argentina que se encuentra en situación de default financiero. En febrero de este año la administración de Quintela comunicó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la provincia no cancelaría el pago de capital e intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2028.