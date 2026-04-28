Milei volvió a cuestionar a Europa por la inmigración y dijo que está “al borde del exterminio”
El Presidente habló durante un debate sobre Keynes en el Palacio Libertad; también reiteró que la inflación “va a caer”
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El presidente Javier Milei cuestionó este martes a Europa por el manejo de la inmigración y dijo que ese continente está “al borde del exterminio”.
“Fíjense el quilombo que tiene Europa hoy. Tenía quebrado el sistema previsional mientras proponía la agenda verde, asesinando a los niños inocentes por nacer, y al mismo tiempo promovía el ingreso de extranjeros”, expresó Milei, en un nuevo rechazo al aborto.
En la misma línea, apuntó contra el progresismo por la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que “los verdes los matan antes de nacer”.
Sobre la Unión Europea, añadió que “frente a esa cagada que se mandaron, ahora se ven los problemas claros. Lo quisieron arreglar, pero así está Europa hoy, al borde del extermino”.
El presidente se expresó en estos términos al participar del debate “Keynes y la Teoría General” en el Palacio Libertad.
Inflación y chanzas al peronismo
Por otro lado, el mandatario reiteró que la tasa inflacionaria “va a caer hacia delante”, después del índice del 3,4% en marzo, y le hizo una chanza al peronismo al afirmar que los funcionarios del gabinete son “compañeros de trabajo” y no “compañeros”.
“Durante el último semestre del año pasado, se desplomó la demanda de dinero y eso hizo saltar el nivel de precios. Al saltar el nivel de precios, la dinámica inflacionaria muestra un salto", planteó Milei.
Y añadió: “Ese mismo elemento lo íbamos anticipando en las distintas entrevistas, pero nadie entiende nada, así que estábamos más solos que Adán el Día de la Madre”.
El mandatario expuso: “La demanda de dinero se está recuperando; por lo tanto, si no emitimos, o el que emitimos para comprar dólares lo sacamos por otra ventanilla, la tasa inflacionaria hacia delante va a caer”.
También hubo oportunidad para marcar una diferencia con la terminología justicialista, luego de que el diputado libertario Adrián Ravier presentara a los funcionarios del auditorio como “compañeros”.
“Compañeros no, compañeros de trabajo”, aclaró Milei, en un comentario que generó risas cómplices y festejos entre los presentes.
Del encuentro participaba también el economista Juan Carlos de Pablo.
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