Milei dijo que le hicieron siete intentos de juicio político en un año: “Sembraban el terror en las calles”

El presidente Javier Milei apuntó contra la oposición y la acusó de haber motivado siete intentos de juicio político en su contra y haber intentado un golpe de Estado contra su gobierno. Consideró que se trataron de proyectos de ley “destinados a romper el equilibrio fiscal”. Las declaraciones del jefe de Estado se dieron durante su discurso en la Universidad San Martín de Porres de Perú, donde fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa.

“Nosotros, el año pasado, tuvimos un embate político muy fuerte, donde el Congreso envió 40 leyes destinadas a romper el equilibrio macroeconómico. Intentó un golpe de Estado con siete intentos de juicio político y, además, sembraban el terror en las calles”, marcó el mandatario durante su disertación en la universidad, a la que asistió tras acudir a la asunción de Keiko Fujimori.

Acto seguido, cuestionó que la oposición trabajó en su contra junto con “empresaurios (sic) prebendarios”, medios de comunicación, periodistas corruptos y profesionales que “son sicarios del mal que trabajaban para que todo volara por los aires”.

“No les fue bien porque la elección la ganamos 41 a 24. Si hubiese sido una presidencial, hubiese implicado ganar en primera vuelta", señaló.

fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa

A su vez, el Presidente destacó el rol de Karina Milei, a quien mencionó como “la pastelera”, en el armado electoral y en la contraofensiva contra los presuntos intentos de golpe de Estado que mencionó. “Eso [haberlos evitado] fue gracias al trabajo de mi hermana, que creó un partido. En la Argentina, crear uno puede demandar entre siete u ocho años, pero ella fundó 24 en seis meses, uno por cada distrito. Y de esos, ganamos en 16. Vaya que sabe hacer cosas la pastelera”.

Cabe señalar que, pese a las declaraciones del Presidente, y si bien posee varios pedidos de juicio político que lo acusan de mal desempeño en la función pública y de delitos en el ejercicio de sus funciones -como en el caso $LIBRA-, ninguno de ellos avanzó en el Congreso ni posee dictamen.

El primero de los pedidos formales de juicio político se dio en abril de 2024, durante el quinto mes de gestión libertaria. En esa ocasión, agrupaciones kirchneristas acusaron al jefe de Estado de mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos. Los dirigentes, en tanto, cuestionaron “la instigación a la población a cometer uno o más delitos específicos”, la posible comisión del delito de “apología del crimen” y de “abandono de personas”.

Lilia Lemoine, diputada de LLA, fue designada presidenta de la Comisión de Juicio Político

Por su parte, el bloque de diputados de Unión por la Patria formuló dos pedidos de juicio político contra el Presidente. El último se dio a principios de año y fue presentado por Juan Marino luego de que Milei reivindicara la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, en manos de Donald Trump. Ese proyecto, de todos modos, aún continúa en la Cámara baja y en junio se firmó una resolución impulsada por la oposición kirchnerista para ampliar el proceso.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad también elaboró un pedido de juicio político a través de los legisladores Romina Del Plá y Néstor Pitrola, pero se encuentra en la misma instancia.

Asimismo, el Gobierno mantiene protegida la Comisión de Juicio Político: su presidenta es la diputada Lilia Lemoine, una de las integrantes de La Libertad Avanza más fieles al Presidente. La legisladora asumió el 31 de marzo con el objetivo de bloquear los pedidos de remoción contra Milei.

Desde que Milei asumió la presidencia, la Comisión de Juicio Político nunca funcionó, ya que, si bien se integró, la designación de autoridades quedó trabada luego de que el oficialismo impulsara inicialmente a Marcela Pagano para presidirla y, luego, su postulación fuera objetada por el propio entorno presidencial. De esta manera, el conflicto derivó en un enredo administrativo que nunca se resolvió.