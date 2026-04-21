Milei envió una carta a los obispos y definió a Francisco como “uno de los argentinos más trascendentes de la historia”

Los obispos recibieron una carta del presidente Javier Milei por el primer aniversario de la muerte de Francisco, en la que el mandatario expresó sus condolencias y destacó la figura del pontífice como “uno de los argentinos más trascendentes de la historia”, al subrayar la universalidad de su misión y el alcance global de su mensaje.

Milei mencionó en la nota recuerdos personales de su relación con el Papa, como el llamado telefónico recibido el 22 de noviembre de 2023 y los encuentros mantenidos en Roma en febrero de 2024. Según señaló, en esas instancias percibió la preocupación de Francisco por la defensa de la vida desde la concepción, su impulso al diálogo interreligioso y su cercanía con los jóvenes.

El Presidente expresó su confianza en que la misa conmemorativa en memoria del pontífice “dará abundantes frutos para nuestro pueblo”, en referencia a las celebraciones previstas en el país por el primer aniversario de su fallecimiento.

Un cuadro con la imagen de Francisco en la misa celebrada en la Basílica de Luján Rodrigo Néspolo

Tras la celebración en la Basílica de Luján, la Iglesia difundió una carta de respuesta que el presidente del Episcopado, monseñor Marcelo Colombo, le hizo llegar al Presidente.

“Para los obispos argentinos y para tantos hombres y mujeres de nuestra patria, la figura de Francisco continúa siendo motivo de gratitud. Su servicio a la Iglesia universal y su testimonio pastoral iluminan el camino de quienes buscan vivir el Evangelio, promover la cultura del encuentro y trabajar por el bien de nuestros pueblos”, dice la nota.

“Los obispos deseamos que la celebración en la Basílica de Nuestra Señora de Luján sea un punto de partida para renovar los vínculos fraternos entre todos los argentinos, como parte de un mismo pueblo, en homenaje agradecido a Francisco y para el bien de todos. Confiamos a la Virgen de Luján el presente y el futuro de nuestra Nación, y pedimos especialmente por la paz en el mundo”, concluye la misiva.