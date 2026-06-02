Nuevo capítulo: el reclamo por la Iglesia de Santa Catalina llegó hasta la Legislatura porteña

Los vecinos del monasterio e iglesia de Santa Catalina están decididos a llevar su reclamo hasta la última instancia. La semana pasada organizaron un “cabildo abierto”, en la esquina de San Martín y Viamonte, frente al complejo religioso, ante las noticias de que el gobierno de la ciudad planeaba reanudar las obras de peatonalización de Viamonte, después de que las autoridades del templo construido en 1745 denunciaron que se había llenado de grietas por las obras viales. También se juntaron para organizar su reclamo y oposición a la construcción de un megatemplo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Ijsud) en la misma manzana. Y esta mañana, decidieron presentarse en la Legislatura porteña, en la primera reunión de la Comisión de Planeamiento de este año, para reclamar que los diputados se ocupen del tema.

La reunión estaba prevista para las 10.30 en el salón Montevideo. Durante el “cabildo abierto” del viernes pasado, los vecinos se habían puesto de acuerdo para concurrir. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron con que solo aquellos que se habían inscripto previamente desde la página web podían participar del encuentro.

Por eso, solo diez de ellos lograron entrar. Como parte del reglamento de las reuniones de comisiones, se prevé destinar unos 30 minutos para que los vecinos puedan transmitir a los legisladores sus preocupaciones y opiniones. Sin embargo, como el tema del que querían hablar no estaba en el temario, inicialmente hubo resistencia a que tomaran la palabra, pero quedó sujeto a que hubiera tiempo después de que hablaran otros vecinos de otros barrios, sobre temas que se tratarían hoy en la comisión. Finalmente, el tiempo alcanzó: así, cuatro vecinos de Santa Catalina y quienes impulsan el reclamo desde la organización Basta de Demoler pudieron transmitir su mensaje a los legisladores porteños.

Buscan preservar la iglesia del año 1745 Ricardo Pristupluk

Ana Bas, miembro de Basta de Demoler, fue una de ellos; también, dos vecinos que viven en la misma cuadra de Santa Catalina y el vicepresidente de la Junta de Estudios Históricos de Buenos Aires, que presentó el documento plenario que había firmado la junta para pedir la preservación de Santa Catalina.

“Pudimos trasmitirles a los legisladores nuestra preocupación y que, aunque no estábamos en el temario del día, era muy importante que ellos tomaran el tema que es más actual que nunca. Les recordamos que desde hace 15 años existen proyectos para pedir una plaza en el predio aledaño y que, cada vez que pierde estado parlamentario sin que se trate, volvemos a presentar otro proyecto. Antes de que nos dijeran que el tema de la expropiación era difícil, les recordamos que sobre el predio en cuestión existe un fallo del Tribunal Superior de Justicia, de 2016, ante un reclamo de Basta de Demoler, que determinó que allí no se puede construir un edificio más alto que el monasterio: unos 25 metros de altura sobre Córdoba y 16 metros sobre Reconquista. Además, se debe dejar una importante proporción de espacio libre, sin construir. Esto significa que el valor de la expropiación no va a ser el de un terreno donde se puede hacer una torre, sino un edificio de baja altura y solo en una parte”, explicó Bas.

Si bien, al principio los diputados se mostraron renuentes a tratar el tema, frente al mensaje de los vecinos se mostraron atentos y prometieron convocar a una nueva reunión para empezar a tratar el tema. “Al menos nos escucharon sin mirar los celulares. Se mostraron muy dispuestos, eso ya es mucho”, agregó.

Según informaron los vecinos, tanto el presidente de la Comisión de Planeamiento, Edgardo Alifraco (Confianza y Desarrollo), como la vicepresidenta, Bárbara Rossen (Fuerza por Buenos Aires), asumieron ese compromiso.

Desde hace tres semanas, la Iglesia de Santa Catalina permanece cerrada por los daños estructurales que detectaron en el edificio luego de los trabajos de peatonalización de la calle Viamonte. El viernes, el Arzobispado de Buenos Aires envió un mensaje en el que solicitó al gobierno porteño trabajar juntos y reparar los daños ocasionados en la estructura del templo.