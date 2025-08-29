Milei fue entrevistado por el hijo del expresidente Nicolás Sarkozy

El presidente Javier Milei fue entrevistado este viernes por el hijo del expresidente francés Nicolás Sarkozy, Louis, un reconocido admirador de Donald Trump y comentarista en medios.

La entrevista se realizó en Casa Rosada y es para el podcast del joven, de 28 años, llamado “En Toute Liberté” (En completa liberad).

Para la entrevista, Milei llegó poco antes de 15 al palacio de gobierno.

Se trata de la primera entrevista que acepta el mandatario tras el escándalo de los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, cuyas derivaciones ya son objeto de una causa judicial.

Nacido en 1997, Louis tenía diez años cuando su padre Nicolás Sarkozy asumió la presidencia de Francia. Tras el divorcio de sus padres, su madre, Cecilia Attias, se trasladó a Estados Unidos, donde rehizo su vida y crio al joven, que estudió en un internado militar, entre otros colegios.

Nicolas Sarkozy con su exposa Cecilia Sarkozy Getty Images

Admirador de Napoleón Bonaparte, Louis Sarkozy defiende el ultraliberalismo y manifiesta su devoción por las armas de fuego. A mediados de este año lanzó una gran campaña promocional para presentar la versión francesa de su libro Napoléon Bonaparte, l’empire des livres.

De perfil intelectual, es un comentarista habitual de la política estadounidense, en la televisión francesa, donde cada vez se ve más posicionado.

Tiene su espacio de opinión en la cadena de televisión LCI, de su padrino, el empresario Martin Bouygues, y escribe una columna en la revista Valeurs actuelles, de corte conservador.

La publicación Le Figaro lo lo presentó como la “nueva estrella de la derecha” y no son pocos los que creen que podría seguir los pasos de su padre en la política.

Residente entre Washington y París, Sarkozy es conocido por sus opiniones polarizantes y es un fanático del presidente estadounidense, Donald Trump. “Ambición, fuerza, claridad, grandeza”, posteó en su cuenta de la red social X en enero pasado, cuando asumió Trump.

Carla Bruni, última esposa de Nicolás Sarkozy getty Images

También es defensor de la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza a los ciudadanos de ese país el derecho a poseer y portar armas.