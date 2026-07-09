Milei habló en cadena nacional por el aniversario del Día de la Independencia junto a 13 gobernadores en Tucumán

El presidente Javier Milei habló este jueves a la medianoche en cadena nacional desde la entrada a la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, en el marco de la conmemoración del 210° aniversario del Día de la Independencia. “Es momento de hacer una renovación de los votos y ratificar nuestro compromiso con el Pacto de Mayo”, sostuvo el mandatario.

En el acto, estuvo presente la totalidad del gabinete nacional, con excepción de Patricia Bullrich, y asistieron 13 goberandores presentes, lo que puede representar un hito político en medio de un escenario de negociaciones por apoyos a proyectos parlamentarios que impulsa el oficialismo.

Javier Milei, gobernadores y funcionarios nacionales en el interior de la Casa Histórica de la provincia de Tucumán Presidencia

Dijeron presente en Tucumán los gobernadores Gustavo Saénz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén), Elías Suárez (Santiago del Estero) y el anfitrión Osvaldo Jaldo. Además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto.

En ese marco, Milei recordó que el espíritu del acto realizado el 8 de julio de 2024 apuntaba a “quitarle la bota del cuello a las provincias, devolverles la autonomía que la política nacional les había quitado y liberar así sus fuerzas productivas” y sostuvo la necesidad de ratificar el compromiso con diez puntos acordados en esa oportunidad.

El Presidente dio un discurso en la Casa Histórica en el marco del 210° aniversario del Día de la Independencia en Tucumán Presidencia

Milei también agradeció el apoyo mostrado por los jefes provinciales en el Congreso. “Todo esto que logramos con un Poder Ejecutivo nacional con el menor poder parlamentario de la historia, por eso agradezco a los gobernadores por haber estado a la altura cuando la historia lo demandaba, dispuestos a colaborar en la transformación que estamos llevando a cabo y que el país necesitaba y sigue necesitando desesperadamente”.

Respecto a los próximos pasos que buscará dar el Gobierno en materia legislativa, Milei señaló que una de las prioridades será avanzar con una reforma política que, según adelantó LA NACION, apuntará a eliminar o suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La gran mayoría del gabinete nacional estuvo presente en el acto protagonizado por el presidente Javier Milei

El Presidente también señaló como reformas prioritarias a la modificación del régimen de Zonas Frías y la de la ley de inocencia fiscal. Además, mencionó la importancia de la norma que impulsa el oficialismo sobre la inviolabilidad de la propiedad privada y el Súper RIGI.

A lo largo de un discurso cargado de reivindicaciones a los logros obtenidos por el Gobierno, el Presidente volvió a definir el objetivo central de su administración mediante un paralelismo con los revolucionarios de las guerras por la independencia: “La libertad debe ser el norte de todos aquellos que carguen con el peso de conducir los destinos de la patria (...) Nuestro Gobierno asumió un histórico compromiso: liberar al pueblo argentino de la tiranía del Estado omnipresente”.

Javier Milei junto a Osvaldo Jaldo en la Casa de Tucumán Presidencia

Señaló también que el país atraviesa un momento histórico que podría entenderse como “una especie de segunda independencia” debido a que, en el pasado, el sistema colonial sometía a las provincias del Virreinato del Río de la Plata a un modelo económico “restrictivo y depredatorio” y aseguró que en la actualidad se da una “situación similar”.

El mandatario llegó a Tucumán cerca de las 23 en un avión Embraer ERJ-140LR de la Fuerza Aérea y fue recibido por Lisandro Catalán, presidente de La Libertad Avanza Tucumán. Mientras que la vicepresidenta llegó en otro vuelo y fue recibida por el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo.

Javier Milei y Osvaldo Jaldo en la Casa de Tucumán por el acto del Día de la Independencia

La primera vez que Milei viajó a Tucumán para el Día de la Independencia fue en 2024, con el llamado Pacto de Mayo como telón de fondo. En tanto, el año pasado suspendió su viaje alegando cuestiones climáticas que le impedirían el regreso a Buenos Aires durante la madrugada y en medio de una fuerte deserción de mandatarios provinciales. En la previa de esa cancelación se había conocido que solo tres gobernadores irían a la celebración.

Esta previsto que el Presidente vuelva a la ciudad de Buenos Aires durante la madrugada de este jueves debido a que tiene programado participar en el Tedeum que se realizará por la mañana en la Catedral Metropolitana.