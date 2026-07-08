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Javier Milei y sus medidas, en vivo: movimientos judiciales y repercusiones de la victoria de Argentina en el Mundial

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei celebró este martes la victoria de la selección argentina ante Egipto (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
El presidente Javier Milei celebró este martes la victoria de la selección argentina ante Egipto (Foto de Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

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Por qué nadie le cree a la Justicia

Joaquín Morales Solá
Joaquín Morales Solá

Un rumor está creciendo en los tribunales federales cercanos al río, en Comodoro Py, donde están los jueces penales que deben resolver casos de corrupción política, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y narcotráfico, entre pocas investigaciones más, aunque son las más llamativas y las que hacen famosos a sus magistrados. Dice la versión que una sala de la Cámara de Casación (hay cuatro tribunales integrados por tres magistrados cada uno) estaría a punto de devolverle al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, el expediente judicial que indaga sobre la verdadera propiedad de la mega mansión de Pilar, cuyo dueño supuesto sería el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y su socio permanente, Chiqui Tapia.

La quinta, si la llamamos así subestimándola, está a nombre de un monotributista y de su madre jubilada. La Argentina es un país raro, donde hay jubiladas que tienen enormes propiedades o les prestan miles de dólares a funcionarios públicos, mientras el resto de los jubilados vive peor que mal. González Charvay es el juez predilecto de los dos caciques del fútbol que ya están procesados en el fuero Penal Económico por evasión fiscal agravada, retención indebida de tributos y de aportes a la seguridad social. El delito presunto rondaría, si se confirmara, unos 400 millones de dólares y no incluye todavía la vasta propiedad de Pilar.

Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel Lijo
Marcelo Martínez de Giorgi y Ariel LijoAlfredo Sábat
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Milei y los integrantes del Gobierno se expresaron tras el épico triunfo de Argentina: “No nos van a dar por muertos”

El presidente Javier Milei y distintos integrantes del Gobierno salieron este martes a manifestarse tras el épico triunfo de Argentina contra Egipto por los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

“¡Vamos Argentina, carajo! Qué manera de sufrir LRPMQLRMP”, expresó Milei desde sus redes sociales.

Patricia Bullrich junto al Presidente Javier Milei
Patricia Bullrich junto al Presidente Javier Milei@PatoBullrich
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Ordenan que se siga investigando a un socio de Máximo Kirchner por la compra de un hotel

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello

La Cámara Federal revocó el sobreseimiento del empresario cercano a la familia Kirchner, el agente inmobiliario Osvaldo “Bochi” Sanfelice, en la causa en que es investigado por lavado de dinero como supuesto testaferro en la compra del Hotel Waldorf por 1,7 millones de dólares.

El juez federal Daniel Rafecas había sobreseído a Sanfelice, sin que el fiscal rechazara el planteo. Solo apeló la Unidad de Información Financiera, encargada de prevenir el lavado de dinero. La Cámara de Casación, máximo tribunal penal del país, resolvió a principios de junio que el juez siguiera adelante con la investigación, en un fallo que cosechó los votos de los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Mariano Borinsky votó en disidencia.

Osvaldo "Bochi" Sanfelice es investigado por la venta del Waldorf Hotel
Osvaldo "Bochi" Sanfelice es investigado por la venta del Waldorf Hotel
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José Luis Espert no contestó preguntas y presentó un escrito ante la Justicia en la causa por lavado de dinero

José Luis Espert se presentó este martes ante el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli para prestar declaración indagatoria en una causa por presunto lavado de dinero por la que debió renunciar a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza. Espert presentó un escrito en el que se defendió de las acusaciones y negó haber cometido algún delito, pero evitó declarar en sede judicial y contestar preguntas.

“Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”, dijo en un mensaje que publicó en la red social “X”, tras su presentación.

José Luis Espert se retira de los tribunales de San Isidro, donde fue indagado por haber lavado dinero
José Luis Espert se retira de los tribunales de San Isidro, donde fue indagado por haber lavado dineroRicardo Pristupluk - LA NACION
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Jones Huala fue trasladado a una cárcel de Esquel por orden judicial

Paz García Pastormerlo
Paz García Pastormerlo

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El líder mapuche Facundo Jones Huala ingresó finalmente a la Unidad 14 de Esquel, luego de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) acatara la orden del juez federal de Bariloche. El traslado se concretó tras un periodo de tensiones legales en el que la defensa denunció una “rebeldía procesal” por parte de las autoridades penitenciarias.

A fines de mayo pasado, el juez federal Gustavo Zapata había prorrogado la prisión preventiva de Jones Huala por 90 días y rechazado su traslado al penal de Esquel, manteniendo su detención en la cárcel de máxima seguridad de Rawson.

Facundo Jones Huala, cuando fue detenido por agentes de la Policía Federal Argentina
Facundo Jones Huala, cuando fue detenido por agentes de la Policía Federal Argentina
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El juez Armella rechazó el pedido de Insaurralde y Cirio para descartar el video de los dólares como prueba

Hernán Cappiello
Hernán Cappiello

El juez federal Luis Armella rechazó el pedido del exintendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde y de su exesposa Jesica Cirio para descartar como prueba los videos donde se ve a la exmodelo rodeada de fajos de billetes termosellados en un vestidor, que las autoridades estiman que suman unos 10 millones de dólares.

Con esta decisión, a la que accedió LA NACION, se complica la situación de ambos, que están siendo investigados por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

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