Milei impulsa el ascenso del juez Rafecas y se podría abrir una nueva vacante en Comodoro Py

El Gobierno de Javier Milei envió al Senado el pliego del juez federal Daniel Rafecas para ocupar un cargo en la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, un movimiento que, de concretarse, dejaría una nueva vacante en Comodoro Py y le abriría al Gobierno la posibilidad de promover a un nuevo magistrado en esos tribunales, donde se investigan las principales causas de corrupción.

La postulación, impulsada también por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, deberá obtener ahora el acuerdo de la Cámara alta para que Rafecas pueda asumir en el nuevo tribunal.

Su eventual salida tendría impacto en Comodoro Py. En los tribunales de Retiro, Rafecas se encuentra al frente de dos juzgados federales (en uno es titular, en otro subroga) y, hasta la semana que viene, de manera transitoria, de un tercero: el que tiene a su cargo la causa por la criptomoneda $LIBRA, que involucra al Presidente.

Rafecas concursó hace casi 10 años para la Casación Fernando Massobrio

Con la eventual salida de Rafecas de Comodoro Py, los juzgados vacantes del fuero pasarían a ser cinco sobre un total de doce, lo que forzaría el esquema de subrogancias que rige actualmente, que permite que un mismo magistrado esté al frente de varios juzgados.

Rafecas es titular del Juzgado Federal 3, pero también subroga el 6, vacante desde la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral, en 2020. Por estas horas, el juez está al frente incluso de un tercer juzgado, el 8, donde tramita la causa por la criptomoneda, y cuyo titular, Marcelo Martínez de Giorgi, está momentáneamente de licencia hasta la semana que viene.

Martínez de Giorgi, el juez que sobreseyó a los hermanos Milei en el caso de la criptomoneda $LIBRA Fernando Massobrio - LA NACION

Su partida obligaría a reorganizar esas suplencias y redistribuir así todas las causas bajo su órbita. Entre ellas, figura la investigación por la voladura de la AMIA (recientemente procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses acusados de participar); la causa por enriquecimiento ilícito del diputado provincial Francisco Adorni y el caso de presunta violencia de género del expresidente Alberto Fernández contra Fabiola Yañez, que continúa en etapa de instrucción.

Al Juzgado Federal 3, además, podría regresar uno de los expedientes más delicados para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): la investigación sobre la fastuosa quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, que está a nombre de un monotributista y una jubilada, pero que pertenecería al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Rafecas fue quien le dio al caso su primer impulso cuando ordenó los allanamientos que derivaron en el secuestro de una costosa flota de vehículos y otros elementos que apuntaban directamente contra Toviggino, como un bolso y una placa homenaje con su nombre.

Por pedido de los investigados, el caso luego recaló en la Justicia federal de Campana, pero en el recorrido, el fiscal de la Casación Mario Villar pidió a la Corte Suprema para que se revise esa decisión y la causa regrese al juzgado que podría dejar Rafecas.

Para el juez, el movimiento sería un ascenso. Concursó para el cargo en 2018, cuando ya llevaba 14 años como juez de Comodoro Py. Terminó en el primer lugar del concurso, pero su pliego fue y vino durante los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández y nunca llegó a la Cámara alta.

Rafecas, además, fue la opción de Fernández para la Procuración, pero tampoco consiguió el cargo, porque su nombre era fuertemente resistido en el sector más cercano a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Hoy, tras más de dos décadas en Comodoro Py, el juez considera que es momento de dejar el juzgado, aseguran quienes lo tratan.

Reforma

Su eventual ascenso se produciría en medio de los planes del Gobierno de reformar Comodoro Py y de reducir a ocho la cantidad de juzgados federales de primera instancia.

Si ese proyecto llegara a concretarse −debería pasar por el Congreso−, las decisiones judiciales se concentrarían en los jueces titulares de Comodoro Py, pero aun así, sin Rafecas, haría falta nombrar a un nuevo juez.

Con la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia, el Gobierno impuso su propia impronta a los tribunales de Retiro. Por ahora, el movimiento más importante en ese sentido fue la renovación de la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de todos los jueces de primera instancia de Comodoro Py.

Allí, el oficialismo consiguió el nombramiento de dos camaristas, Pablo Yadarola, que era juez del fuero Penal Económico, y el de Pablo Bertuzzi, que formaba parte de la Cámara, pero había llegado mediante un traslado y no estaba firme en el cargo.