Milei llega a Iguazú para cerrar foro del IAEF y lo esperan protestas de yerbateros y estatales

POSADAS.- Tras su viaje relámpago a Chile y la cadena nacional sobre las Islas Malvinas, el presidente Javier Milei visitará hoy brevemente la Triple Frontera para cerrar el 47° foro del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Milei llegará a las 17 al aeropuerto Carlos Krause y todavía no está confirmado si se desplazará al hotel Loi Suites, muy cerca del puente internacional Tancredo Neves -que une Argentina con Brasil- en helicóptero o se desplazará en automóvil.

Si elige el traslado terrestre, en el cruce de la Ruta Nacional 12 y la Ruta 101, por el cual deberá pasar obligatoriamente, se encontrará con una concentración de pequeños productores yerbateros, que en una carta abierta avisaron que el Presidente “no es bienvenido por destruir nuestra economía regional”.

Los yerbateros se concentraron desde ayer en la localidad de Andresito, distante a 80 kilómetros. También se unieron a la protesta, desde Posadas, estatales de ATE-Misiones y otras organizaciones sindicales, que se concentran desde ayer “en repudio a la visita de Milei”.

A través del DNU 70/2023, Milei desreguló unas semanas después de asumir la presidencia los precios oficiales en el valor de la hoja verde que unos 12.000 pequeños productores le venden a la industria yerbatera.

Hoy estos productores se quejan de que reciben un valor muy por debajo del costo y lo atribuyen a la desregulación impulsada por Federico Sturzenegger, quien también disertará hoy en el IAEF.

En mayo del 2025, yerbateros protestaron en Oberá mientras Karina visitaba a partidarios de LLA en un local céntrico. Tuvo que acotar su visita para evitar incidentes

En mayo de 2025, Karina Milei visitó la ciudad de Oberá y por una manifestación de productores yerbateros que protestaban por la desregulación, decidió acotar el resto de su visita a Misiones y partir de Buenos Aires.

Según el detalle de la agenda presidencial al que accedió LA NACION, Milei aterrizará a las 17 y se desplazará al foro del IAEF donde su discurso de cierre está previsto para las 18, en el auditorio del Loi Suites.

Se trata de uno de los hoteles más lujosos de Iguazú, donde se alojó hace un año Antonella Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi.

Panfletos que estuvieron circulando ayer en grupos de WhatsApp

El Loi está en un lote cerrado de 600 hectáreas con apenas dos accesos desde la Ruta Nacional 12 que estarán fuertemente custodiados por la Gendarmería y otras fuerzas federales.

La Policía de Misiones participará del operativo, pero “solamente para cuidar la seguridad de los misioneros”, explicaron a LA NACION.

Tras exponer ante los ejecutivos, economistas y empresarios, Milei se trasladará al hotel Falls, donde se reunirá con dirigentes de La Libertad Avanza-Misiones, encabezados por Adrián Nuñez y el diputado nacional Diego Hartfield. Uno de ellos será el candidato a gobernador por los libertarios.

En Misiones hay una gran expectativa porque, por primera vez en más de 20 años, el oficialismo misionero tiene serias chances de perder.

Carta abierta al Presidente publicada por asociaciones de productores yerbateros

El gobernador Hugo Passalacqua recibirá al Presidente, aunque no se espera una foto pública de ambos. También expondrá en el IAEF junto a sus pares Juan Pablo Valdés (Corrientes), Raúl Jalil (Catamarca) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Ayer, en la apertura, Passalacqua pidió que en los debates se tenga en cuenta al “ciudadano de a pie, que pide respuestas a otra velocidad”.

Defensa del modelo económico

El foro del IAEF será un nuevo escenario para que Milei y el equipo económico ratifiquen el rumbo y vuelvan a avisar que no habrá una flexibilización de la política monetaria y fiscal, ante los crecientes pedidos de sectores empresarios de rever algunos aspectos del programa.

Durante la primera jornada, la única figura del elenco oficial fue el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, quien volvió a ratificar que el problema de la mora es un asunto “entre privados” y que la única salida es que los bancos “reconozcan las pérdidas” y refinancien a tasas más bajas y plazos más largos.

Para hoy se esperan las disertaciones de Sturzenegger, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el empresario Jorge Brito.