A la espera de un resultado positivo que finalmente se produjo, presidente Javier Milei siguió hasta la madrugada de hoy las alternativas del debate en comisión de la ley ómnibus, en la que el oficialismo obtuvo dictamen de mayoría. “ Está satisfecho, feliz, pero sabemos que es sólo el primer paso ”, afirmaron a LA NACION cerca del Presidente, quien monitorea desde la quinta de Olivos las alternativas del paro y movilización encabezada por la CGT, y que tendrá su epicentro esta tarde frente al Congreso.

El resultado parlamentario, de 55 votos de diputados en favor del dictamen oficialista, aún con 34 disidencias, alegró al Presidente, que cerca de las 3 de la mañana hizo suyo un posteo del diputado Gabriel Bornoroni, quien habló de “bautismo de fuego épico” del bloque oficialista. Para el portavoz Manuel Adorni, se trató precisamente de “un primer paso” al que, espera, le siga “una rápida” aprobación, primero en el recinto de la Cámara baja (se prevé sesión para mañana jueves), y luego en el Senado, dónde en principio tendrá la resistencia de los 33 senadores que componen el bloque de Unión por la Patria.

Adorni también confirmó que el Presidente seguirá las alternativas del paro y la movilización desde la quinta de Olivos, donde se encontraba esta mañana junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En algún momento de la jornada, confirmaron fuentes oficiales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegará a la quinta de Olivos para evaluar la marcha del paro y su masividad, después de pasar por el Comando Unificado, situado en la Central de Policía. Por lo pronto, desde el Gobierno dejaron trascender que el paro le costará al país, según estimaciones privadas, cerca de U$S1500 millones.

“ No hay diálogo posible con quienes no quieren que el país salga adelante. Este paro es un gran sinsentido, una complicación y perdida de dinero para muchísimos argentinos”, dijo Adorni, al descartar algún tipo de acercamiento con la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales y políticos que impulsan la medida de fuerza. Adorni agregó también que “todo está dado para que sea un día normal” y que los controles tendrán como objetivo “tratar de que las calles no se corten”. Reiteró la decisión del Gobierno de descontarle el día a los empleados públicos participen de la manifestación.

Fuera de micrófono, cerca de Milei aseguran que el Presidente cree que “los que están en la calle fueron cómplices del peor gobierno de la historia, el de los últimos cuatro años. Es un rival, si se quiere, cómodo”, analizaron desde Balcarce 50.

Desde la quinta presidencial el propio Presidente alentó a distintos ministros para que se manifiesten contra la medida de fuerza. Además de Bullrich, lo hicieron la canciller Diana Mondino (desde la cumbre de cancilleres del Mercosur en Paraguay), y ministros como Luis Petri (Defensa) y Luis Caputo (Economía), con un mensaje similar de crítica al sindicalismo y repudio al paro. “Este es un paro político, no es en defensa de los trabajadores, se hace para dañar al Gobierno”, afirmaron desde los pasillos de la Casa Rosada, mientras a pocos metros el gremio bancario y otros sindicatos comenzaban a marcha hacia la avenida 9 de julio, desde dónde partirán hacia el Congreso.