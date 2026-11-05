“Fue peor de lo esperado, qué va a decir”: Milei persiste en el silencio ante las derrotas de Trump y Bolsonaro

Javier Milei eligió el silencio como respuesta ante dos reveses electorales claves en su entramado internacional: el de Brasil, con el triunfo de Luiz Inacio “Lula” Da Silva, con quien mantiene un fuerte enfrentamiento, y el de Estados Unidos, con la derrota de los republicanos, en las elecciones de medio término, en lo que significó una durísima derrota para Donald Trump, con quien mantiene un fuerte alineamiento.

En el caso de Lula, se trata de uno de los mayores enemigos de Milei, en la percepción del Gobierno argentino, a tal punto que se registró un cruce de acusaciones con consecuencias diplomáticas por el retiro de los embajadores. La derrota de Flavio Bolsonaro, el aliado natural de Milei, en el balotaje de hace dos semanas sumió al Presidente en el mutismo.

Desde esa elección, el 25 de octubre, Milei no se expidió sobre el tema, pese a que sí lo había lo había hecho en la primera vuelta, donde Bolsonaro se impuso sobre Lula. E incluso llevó el tema a la reunión de Gabinete del día siguiente a ese triunfo, a diferencia de lo que sucedió después. Fue el único mandatario de la región que no reconoció la victoria del líder del PT.

Javier Milei de campaña junto a Flavio Bolsonaro, antes de su derrota y posterior huida a Estados Unidos Ettore Chiereguini - AP

En el caso de Trump, se trata de una referencia vital para el presidente argentino, ya que incluso recibió un salvataje financiero desde Estados Unidos en septiembre del 2025, luego de la derrota del oficialismo en los comicios legislativos de la provincia de Buenos Aires.

El resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos fue devastador para los republicanos y también para los libertarios en la Argentina, puesto que supieron subirse a su triunfo en 2024, cuando la mayor parte de los funcionarios fueron el día después del triunfo de Trump a trabajar con corbatas coloradas, en un guiño al color de ese partido.

Lejos de aquella oportunidad, las elecciones modificaron el mapa político de Estados Unidos, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, conquistaron al menos siete bancas en la Cámara alta y lograron victorias inesperadas en estados considerados durante décadas bastiones conservadores.

En el Gobierno reconocen que sabían que las chances no eran buenas para los republicanos, pero admiten que no imaginaron la dimensión que terminó teniendo la derrota. La perplejidad era palpable en las redes, principal arena de los libertarios, con Milei a la cabeza. “Fue peor de lo esperado, qué va a decir”, se sinceró un funcionario.

El movimiento MAGA, al que adhiere Milei, quedó tocado desde el martes pasado ANDREW HARNIK - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Se verá con Lula?

Milei volvería a verse las caras con Lula el próximo 4 de diciembre de Montevideo, en la cumbre del Mercosur. El mandatario estaba de viaje en España cuando se conoció el resultado que complica los próximos dos años de la gestión de Trump y una eventual nueva ayuda a Estados Unidos.

Las de Estados Unidos fueron las últimas de una secuencia de tres elecciones que en la Casa Rosada miraban con atención: las otras eran la de Brasil, donde aspiraban a que llegara Bolsonaro y consolidar el bloque de derecha en la región; y la de Israel.

La tercera tuvo que ver con el escenario electoral en Israel, el otro país con el que junto a Estados Unidos, Milei muestra un total alineamiento. Y en el que, a diferencia de los dos casos anteriores, el mandatario se expresó públicamente, aunque ahora, ante la dificultad de Benjamín Netanyahu, para formar gobierno, pareció quedar en offside con su felicitación.

“Felicitaciones, querido amigo Netanyahu por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra”, sostuvo Milei, a lo que agregó: “La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales.

Milei con Netanyahu, en la última asamblea de la ONU Presidencia

Milei incluso, luego de eso, volvió sobre el tema durante una entrega de premios. Sin embargo, la felicitación pareció prematura, a la vista de que la la posición de Netanyahu en la batalla postelectoral para mantenerse como primer ministro de Israel se debilitó este jueves, después de que un partido judío ultraortodoxo se ‌negara a apoyar a ningún candidato y ‌una formación ⁠liderada por árabes respaldara a su principal oponente.

Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra.



La Argentina e Israel continuarán… — Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026

“El Gobierno tomó nota del resultado electoral en Brasil”, afirmó el portavoz Adrián Ravier, como todo reconocimiento del Gobierno a la reelección de Lula. Quien lo felicitó fue Patricia Bullrich, que volvió a diferenciarse de Milei, en pleno desmarque que cada vez suma más tensión en el oficialismo.

En el contexto de silencio público por el resultado estadounidense, más allá de la sorpresa por la contundencia del resultado, en el Gobierno hay una confianza en que el vínculo bilateral seguirá como hasta ahora, incluida una eventual ayuda financiera, en caso de necesitarla, para asegurar la reelección del Presidente.