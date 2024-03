Escuchar

Aún con la idea de abrir el cepo, ir a la competencia de monedas y finalmente cerrar el Banco Central, pero con la advertencia de que ese proceso no es “instantáneo”, el presidente Javier Milei aventuró este miércoles cuándo los salarios podrán ganarle a la inflación y hasta marcó que en este momento están más altos por la apreciación del peso. Asimismo, ante las quejas por el aumento de las prepagas, indicó que “la gente no entiende el rol del derecho de propiedad”.

En el marco del violento raid que sufrió Rosario durante el fin de semana, como una réplica de las bandas narco a las políticas de restricción sobre todo en las cárceles provinciales, el mandatario adelantó también que piensa construir nuevos penales y vender los que están emplazados en el centro de las ciudades porque tienen buen precio en el negocio inmobiliario.

“Nosotros creemos que en cuanto abramos el cepo y empiece el rebote del nivel de actividad, el salario va a empezar a ganar fuertemente, al margen de que con la caída del dólar ha subido mucho ”, sostuvo en Radio Mitre el Presidente esta mañana, pese a las quejas de los sindicatos, con algunas ramas que todavía no cerraron paritarias, por ejemplo la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), que activó un paro por 48 horas para miércoles y jueves.

En una férrea defensa de su gestión, Milei dijo que el “Banco Central quebrado” que recibió de la gestión anterior ahora ya compró 10 mil millones de dólares y ponderó que la base monetaria no se haya movido. “Es un programa donde vamos a pasar a un sistema de competencia de monedas con el peso. Después mandaremos la ley para que emitir sea un delito penal y en ese proceso avanzaremos hacia la eliminación del Banco Central”, ratificó sobre sus intenciones, aunque aclaró: “Nunca dije que era instantáneo. Pero todos los pasos que estamos dando es para que en algún momento podamos abrir el cepo, hacer competencia de monedas y cerrar el Banco Central ”.

Javier Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo Hernan Zenteno - La Nacion

Convencido de que su administración está “mucho más cerca que lejos” de salir de los controles, de todas formas se mostró cauto y dijo que todavía no es el momento porque eso podría producir una estampida del tipo de cambio. “El problema radica en que si abrimos, ¿a mí quién me asegura que no va a haber una corrida?”, se preguntó y entonces marcó: “Tengo que esperar unos meses. No estoy dispuesto a correr el riesgo. Prefiero soportar un poco mas esta situación débil de actividad, pero evitar la hiperinflación. No hay nada que cause más daño que la inflación. Estamos comprometidos a terminarla y lo estamos haciendo”. Ayer el indicador marcó para febrero 13,2%, una desaceleración con respecto a enero y menos de lo esperado por el Gobierno.

Respuesta por las prepagas

En su análisis de la cifra que publicó ayer el Indec, el Presidente dijo que hubo cuestiones extraordinarias que influyeron, como el aumento de las prepagas y la suba de tarifas. Al respecto del incremento de la medicina privada, que generó quejas de los usuarios, el líder libertario dijo que su gobierno cree en la libertad de precios y que, como ahora estaban pisados, se generaba una degradación de la calidad del servicio.

“Nunca es buena guía tratar de estar tocando los precios. A la persona que le molestan los precios [de las prepagas], ¿cómo se sentiría si le estuvieran tocando su salario o su jubilación? Es igual”, marcó y sentenció: “ La gente no entiende el rol del derecho de propiedad. Cuando se sube un impuesto, se está violando el derecho de propiedad. Cuando se controla precios, se está violando el derecho de propiedad”.

Anticipó, además, que pese a que marzo es un mes “con una estacionalidad profundamente complicada”, si se mira la inflación core, es decir, la que no tiene en cuenta los productos y servicios que dependen de la época del año, está abajo de 10%.

En este marco, y luego de que ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunciara que abrirían las importaciones para productos de la canasta básica con el fin de generar así una estabilización del mercado de precios en los supermercados, el Presidente ahondó sobre los motivos de esta medida que generó preocupación en los empresarios locales por la libre competencia con mercadería que llegará de afuera y con rebajas impositivas.

“No vamos a descuidar lo que está pasando en el mercado cambiario, pero dado que las empresas del sector no quieren corregir los precios, la única forma para corregir es generando competencia. Y creemos que dada la importancia y el peso de los alimentos, amerita que la primera restricción que levantemos fuerte esté por ese lado”, justificó Milei.

Aseguró también el Presidente que 60% del “ajuste feroz” que lleva adelante lo hizo “sobre la casta” y no sobre la gente, y cuestionó a aquellos que dicen lo contrario. “No tengo la culpa de los economistas de pésima calidad que hacen mal las cuentas”, deslizó.

Violencia en Rosario y nuevas cárceles

Por otra parte insistió con que junto a sus ministros de Defensa, Luis Petri; y de Seguridad, Patricia Bullrich, trabajan en una modificación de la ley de Seguridad Interior que girarán al Congreso y que tiene como principal premisa que las fuerzas armadas puedan ir con sus armas a territorio “cuando se constituye un caso de narcoterrorismo”, como lo ocurrido en los últimos días en Rosario, donde murieron cuatro personas inocentes en manos de las organizaciones.

Al abordar este caso otra vez el líder libertario cargó tintas contra el Partido Socialista, que gobernó la provincia de Santa Fe antes del desembarco de Omar Perotti y del actual gobernador, Maximiliano Pullaro. E incluso le puso nombres propios. Habló del “narcosocialismo iniciado con Binner y Bonfatti”, en relación con Hermes Binner y Antonio Bonfatti, exmandatarios santafesinos, el primero de ellos fallecido.

“Poner socialistas en el gobierno no es gratis. Destruyen todo lo que tocan. Es para entender los responsables del desastre que tiene hoy Rosario”, aseguró Milei.

Murales narco en distintas zonas de la ciudad de Rosario Marcelo Manera

Y en medio el panorama violento que vivió la localidad del Monumento a la Bandera y el río Paraná, que parece haberse aplacado en los últimos días, el Presidente manifestó que está dispuesto a construir nuevos penales. “Estamos pensando en desarrollar cárceles. Hay algunas en el medio de la ciudad y tienen mucho valor los terrenos en términos inmobiliarios. Entonces nosotros estamos pensando en vender esas cárceles, por el valor es inmobiliario, y con esos fondos construir nuevas cárceles de máxima seguridad y alejadas de la ciudad”, reveló y también dijo: “Estamos trabajando en incorporar cárceles privadas”.

