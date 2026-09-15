Milei proyectó a Santilli para la gobernación y Karina contuvo a Pareja

Fue un comentario al pasar, pero no pasó desapercibido. Durante el encuentro en Casa Rosada entre Javier Milei y su tropa de legisladores libertarios, el Presidente miró a su jefe de Gabinete, Diego Santilli, y se refirió a él como “el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”.

La frase resonó especialmente por uno de los presentes: Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense y principal armador de Karina Milei en la provincia.

El encuentro se realizó ayer por la tarde en el Salón Héroes de Malvinas de Balcarce 50. Participaron diputados y senadores nacionales de LLA, además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; Santilli; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Pareja conserva una cuota importante de poder en el armado bonaerense. Maneja los bloques libertarios en ambas cámaras de la Legislatura provincial y fue determinante en la confección de las últimas listas. Ese esquema relegó a Las Fuerzas del Cielo, el sector que responde a Santiago Caputo, de la estructura bonaerense.

Diego Santilli y Sebastián Pareja en el lanzamiento de la Efdap, escuela de formación política de LLA en Suipacha, provincia de Buenos Aires Pilar Camacho

Sin embargo, su centralidad comenzó a compartir espacio con Santilli después de que el dirigente proveniente de Pro encabezara la lista de diputados nacionales de LLA y ganara la última elección de medio término en la provincia.

En el oficialismo ya reconocen que Pareja no será el candidato a gobernador y que Santilli se encamina a ocupar ese lugar. Eso no implica, sin embargo, que el armador haya perdido injerencia. “Con tener el visto bueno de Karina Milei le basta”, sostienen cerca suyo.

Karina Milei junto a diputadas libertarias

Horas después de la reunión en Casa Rosada hubo una señal en ese sentido. Durante el encuentro semanal del bloque de diputados que esta vez se hizo en el local partidario de San Telmo, Karina Milei agradeció públicamente a Pareja por su trabajo en la provincia y en el partido. Ya había tenido un gesto similar durante la inauguración de la sede, en agosto.

La convivencia entre Pareja y Santilli forma parte de un esquema todavía híbrido. Si la candidatura a gobernador la encabeza Santilli, la disputa pasará por quién controlará el armado territorial que la acompañe: los lugares en las listas provinciales, las candidaturas a intendente y los concejos deliberantes.

Hasta ahora, ese terreno estuvo bajo la órbita de Pareja. Pero si Santilli termina encabezando la boleta bonaerense, en LLA descuentan que buscará tener injerencia en la definición de los lugares en las legislaturas provinciales.

Al cierre de la reunión de bloque: el resumen contundente es que trabajaremos por la reelección de @JMilei junto a @mediceneljefe y @SPareja_ en PBA pic.twitter.com/ART1zGwFFI — Miriam Niveyro (@MiriamNiveyro) September 15, 2026

El jefe de Gabinete se muestra completamente alineado con los Milei, aunque dentro del espacio algunos todavía miran con recelo sus vínculos con Pro. Sus detractores lo acusan de actuar como un “doble agente” y de conceder espacios a dirigentes de su antiguo partido, entre ellos Cristian Ritondo y el exintendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro.

Es una discusión que promete intensificarse a medida que se acerque el calendario electoral. Karina Milei buscó anticiparse a esas tensiones: contuvo a la tropa propia, arengó por la reelección de su hermano y dejó una instrucción para evitar conflictos que puedan complicar la construcción de alianzas hacia 2027: “No le peguen a los gobernadores”.