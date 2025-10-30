Milei recibe a los gobernadores: busca apoyo para el presupuesto 2026 y “acuerdos básicos” para las reformas

Javier Milei se ponía esta tarde al frente de una reunión con un amplio grupo de gobernadores en la Casa Rosada. Allí también se encontraban los miembros de su Gabinete y los principales funcionarios de la administración libertaria, en un encuentro que se hacía a solo cuatro días del triunfo oficialista en las elecciones de medio término. Será una foto de alto impacto de cara a las discusiones parlamentarias por el presupuesto 2026 y las reformas para las cuales el Gobierno deberá tejer acuerdos.

Según pudo saber LA NACION en la Casa Rosada, tras la reunión cumbre hablará el portavoz Manuel Adorni.

La convocatoria se hizo el martes, 48 horas después del discurso triunfal de Milei, en el que se refirió a “acuerdos básicos” y habló de invitar a “la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto”. El Presidente sumó: “En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo”.

Del encuentro participaban unos 20 referentes provinciales, entre gobernadores y vices. Una concurrencia alineada con la contundente victoria del oficialismo, que relegó al tercer lugar el proyecto de Provincias Unidas, que nucleó a varios gobernadores que hoy se encuentran presentes. El que no era de la partida es el bonaerense Axel Kicillof, quien no fue invitado por la Casa Rosada.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al ingresar a la Casa Rosada Hernan Zenteno - La Nacion

Para el cónclave se esperaba que junto al mandatario estuvieran solamente el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Interior, Lisandro Catalán, pero esta mañana el Presidente decidió ampliar la presencia con los titulares de las carteras de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Salud, Mario Lugones; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

También eran de la partida la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el portavoz Manuel Adorni; el asesor Santiago Caputo y el titular de la Cámara baja, Martín Menem. En la Casa Rosada marcaban que si bien creen que se tratará de una reunión de corte más “generalista” y de “consenso”, para acercar posiciones de cara a lo que viene, el apoyo en la discusión por el Presupuesto 2026 sería el tema predominante del encuentro.

La idea del Gobierno es llevarse un primer compromiso de poder avanzar con el proyecto de presupuesto que se debate en la Cámara de Diputados. Y a eso podría sumarse la posibilidad de dialogar sobre la necesidad de avanzar con consensos para tratas las denominadas reformas de segunda generación, entre las que está la laboral, la primera a la que se propone llegar la administración libertaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ingresa a la Casa Rosada para la reunión con los gobernadores Hernan Zenteno - La Nacion

La convocatoria de Milei a los gobernadores firmantes del Pacto de Mayo tuvo una buena recepción, con la confirmación de 20 presencias. Solo estarán sin representación las provincias de Buenos Aires, gobernada por Kicillof; la de La Rioja, bajo la órbita de Ricardo Quintela; la de Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella y de Formosa, por Gildo Insfrán.

En Casa Rosada calificaron el encuentro como de carácter “fundacional” de “una nueva etapa de diálogo y consenso con los gobernadores”, y resaltaron que Milei se refirió al diálogo con ellos el domingo en su discurso post triunfo electoral y que en menos de dos días se decidió la convocatoria y que esta estará concretada antes de que hayan pasado cuatro jornadas desde esa mención.

Entre los asistentes estaban Carlos Sadir de Jujuy; Jorge Macri, por la Ciudad de Buenos Aires; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Hebe Casado, vice en Mendoza porque Alfredo Cornejo está de viaje en Francia; Ignacio Torres, de Chubut; Raúl Jalil, de Catamarca; Osvaldo Jaldo de Tucumán; Hugo Passalacqua, de Misiones; Zulema Reina, vice de Neuquén, por viaje de Rolando Figueroa a Brasil.

Desfile de ingresos en la sede del Gobierno Hernan Zenteno - La Nacion

También estaban convocados Claudio Poggi de San Luis; Alberto Weretilneck, de Río Negro; Gustavo Sáenz, de Salta; Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco; Martín Llaryora, de Córdoba; Gustavo Valdés, de Corrientes; Gerardo Zamora, de Santiago del Estero; Sergio Ziliotto, de La Pampa y Claudio Vidal de Santa Cruz.