Milei reúne por segunda vez en el día a sus ministros y por ahora descarta cambios en el Gabinete

El presidente Javier Milei reúne esta tarde y por segunda vez en el día a su Gabinete en pleno, en la Casa Rosada. Se trata de la primera vez que se realizan dos reuniones de ministros en una misma jornada. Y todo se da después de la dura derrota electoral del oficialismo en las elecciones de este domingo en territorio bonaerense.

En ese marco, fuentes cercanas al mandatario descartaron esta tarde que vayan a registrarse cambios en el elenco gubernamental. “No habrá cambios de Gabinete”, dijo a LA NACION un hombre muy cercano al Presidente.

Otras fuentes libertarias descartaron que haya cambios, al menos en lo inmediato, en lo que tiene que ver con la mesa política de los libertarios, de la que participan Karina Milei, Martín y Eduardo “Lule” Menem y Santiago Caputo. Fue ese grupo foco de varias versiones en las últimas horas.

Milei llegó temprano esta mañana a Casa Rosada, tras haber participado este domingo por la noche del búnker libertario en Gonnet, en las inmediaciones de La Plata. Allí el mandatario emitió un discurso de tono más moderado que el habitual.

Javier y Karina Milei, anoche al reconocer la derrota en la provincia de Buenos Aires Gustavo Garello - AP

En su mensaje, Milei dijo: “Empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre que vienen las elecciones nacionales. Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos”. Tras lo que agregó que eso "va a llevar a una profunda autocrítica donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores, de cara al futuro vamos a corregirlos", dijo el mandatario.

En la Casa Rosada, donde este lunes reinó un fuerte hermetismo, se desarrollaron una serie de encuentros desde temprano en la mañana hasta la tarde y prosiguen por estas horas.

La primera reunión de Gabinete se realizó entre las 9.30 y las 11.30. Allí estuvieron estuvieron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto). Y el jefe de inistros, Guillermo Francos.

También el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica), y el portavoz presidencial Manuel Adorni.

En ese primer cónclave el único ausente fue Luis “Toto” Caputo, que llegó pocos minutos antes de las 12 para la reunión que el mandatario mantuvo con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por una línea de crédito para el país.

El segundo encuentro

A la reunión de esta tarde asistían todos los ministros nuevamente y el eje del encuentro girará, todo indica, alrededor del desafío electoral que tiene por delante el oficialismo para poder revertir la performance de cara a los comicios generales de octubre.

Milei convocó las dos reuniones este lunes tras haberse mostrado con su Gabinete prácticamente en pleno sobre el escenario del derrotado búnker libertario. Allí faltaron Pettovello, Francos, Werthein y Luis Caputo.