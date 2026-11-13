Milei se comunicó con Pedro Alliana, el sucesor de Santiago Peña en Paraguay

Javier Milei mantuvo este viernes su primer diálogo telefónico con el flamante presidente de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió días atrás luego de la renuncia y posterior destitución de Santiago Peña, en medio del colapso financiero de Ueno Bank.

Peña, que era uno de los aliados de Milei en la región, permanece detenido de forma preventiva.

El jueves, la fiscalía de Paraguay allanó la residencia presidencial, en el marco de la investigación contra el exmandatario por los delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio.

Este viernes, Milei usó su cuenta de la red social X para expresarse sobre el diálogo telefónico con Alliana, con el que rompió el silencio sobre la situación paraguaya, desatada la semana pasada. Abrió así también una nueva etapa de la relación bilateral con Paraguay, que atraviesa una fuerte crisis política desde que se conoció el caso.

El mandatario argentino le ofreció apoyo al exvicepresidente y actual mandatario del país vecino y quedaron verse en el corto plazo, en Asunción o Buenos Aires. Además, deberían verse el próximo 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay, en el marco de la cumbre del Mercosur, que ambos países integran.

Milei mantenía un vínculo con Peña, con quien se encontró en diferentes oportunidades a lo largo de los casi tres años que ambos coincidieron como mandatarios. Sin embargo, hasta ahora, el gobierno argentino evitó cualquier expresión sobre los hechos ocurridos en el país vecino.

“Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana, quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay”, escribió el mandatario.

“Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta nueva etapa”, agregó.

Hoy mantuve una excelente y cálida conversación con Pedro Alliana (@AllianaPedro), quien asumió la Presidencia de la República del Paraguay. Le deseé los mayores éxitos en su gestión, en beneficio del pueblo paraguayo, y le transmití todo el afecto y apoyo de la Argentina en esta… — Javier Milei (@JMilei) November 13, 2026

Poco después escribió que: “La Argentina y el Paraguay son países hermanos, unidos por una historia común, profundos lazos de amistad y una firme vocación compartida por la defensa de las ideas de la libertad”.

Y consignó: “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir profundizando la agenda bilateral, fortaleciendo la cooperación política, económica y comercial, y trabajando juntos para generar nuevas oportunidades de crecimiento, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos. Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”.

Por su parte, Alliana también difundió la situación y desde su cuenta en la misma red social publicó: “Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, Javier Milei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay”.

Tras lo que le agradeció “su predisposición a acompañarnos en este proceso” y dijo que coincidieron “en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y hermandad que unen al Paraguay y la Argentina. Acordamos encontrarnos próximamente, en Asunción o Buenos Aires, para avanzar en una agenda bilateral que beneficie a nuestros pueblos”.

Mantuve una conversación telefónica muy cordial y fraterna con el presidente de Argentina, @JMilei, quien me expresó todo su apoyo al Paraguay.



Agradezco su predisposición a acompañarnos en este proceso.



Coincidimos en seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad y… pic.twitter.com/gEqThOCLRo — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 13, 2026

Alliana -empresario y exbasquetbolista, de 52 años, y de estrecha confianza del expresidente Horacio Cartes- tomó el mando el pasado 6 de noviembre, en base al procedimiento de sucesión que establece la Constitución de Paraguay. Lo hizo ante el Congreso y en una sesión extraordinaria. Deberá gobernar hasta agosto de 2028.

La conversación había sido adelantada a LA NACION en las últimas horas: “Desde la Cancillería se está organizando una llamada entre los presidentes Javier Milei y Pedro Alliana próximamente”, afirmaron fuentes oficiales a este diario.