Milei, sobre el pedido de diálogo del Papa: “En la Argentina, los debates no son honestos intelectualmente”

El presidente Javier Milei habló el domingo por la noche con LN+ luego del discurso del papa León XIV, quien se encuentra de visita en la Argentina hasta el 11 de noviembre. La entrevista se realizó en el Palacio Libertad.

Consultado por Luis Majul, durante el programa La Cornisa, sobre si el mensaje del Sumo Pontífice en favor de la concordia, la paz y el diálogo en la política argentina debía interpelarlo tanto a él como a la oposición, el jefe de Estado respondió: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

Y puntualizó: “Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan, pero siempre tienen un ‘pero’. Cada ‘pero’ es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”.

El presidente Javier Milei junto al papa León XIV en el Palacio Libertad TIZIANA FABI - AFP

A lo largo del diálogo televisivo, reconoció haberse sentido “conmovido” por la llegada del líder de la Iglesia Católica a suelo argentino el domingo. “Es algo verdaderamente estremecedor. En el tramo donde yo tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo [en Aeroparque], hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte”, admitió.

Dijo, además, que haberle estrechado la mano y agradecerle por haber venido al país lo marcó. “Estamos hablando del máximo líder espiritual del planeta. Es muy fuerte. Ahí se terminan las cuentas”, sostuvo.

Respecto de la reunión que mantuvo con Prevost alrededor de las 17.50, Milei se limitó a decir: “La verdad es que hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política. Básicamente, interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio, algo de lo que vengo trabajando. Hablamos del derecho natural también”.

El presidente Javier Milei junto al papa León XIV en el Palacio Libertad TIZIANA FABI - AFP

En relación con su propio discurso en la exsede del Correo Argentino, aclaró que su moderación se debió a que el evento apuntaba más al “lado espiritual” y no tanto a “lo político”. “Tampoco me puedo escindir del rol institucional que me toca, pero traté de ir por esta línea sin que sea invasivo desde lo político”, remarcó.

Evitó, por otro lado, poner la lupa sobre la ponencia de León XIV. “A mí me pareció una ponencia superlativa. Hay muchos elementos de muchísimo valor, pero también prefiero guardarlo para mí. Lo que yo le diga sobre lo que he apreciado del discurso del Papa tendrá una lectura política. Yo no quiero tener esa miserabilidad de poner las palabras del Santo Padre en el debate político. Que cada uno haga el análisis que corresponda. No quiero meterme en el barro de usar políticamente el discurso”, resaltó.

Por último, se refirió al encuentro del Papa con integrantes del Gabinete en la Casa Rosada y desestimó los rumores sobre una posible salida de Patricia Bullrich, en medio de las diferencias con el oficialismo.

El papa León XIV junto a integrantes del Gabinete de Javier Milei en Casa Rosada Presidencia

“La doctora Bullrich también estaba ahí. Yo entiendo que esas circunstancias le puedan resultar muy incómodas a la oleada de mentiras y operaciones instrumentadas por el periodismo en los últimos 15 días. Lo lamento. Es un momento tan importante, la doctora Bullrich estaba en un momento en el que le correspondía”, sentenció.