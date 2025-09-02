Cambio de planes: Milei viajará sólo a Los Angeles, pero no irá a Las Vegas

El presidente Javier Milei introdujo una modificación en su plan de viaje de esta semana a Estados Unidos: resolvió ir solamente a Los Ángeles, pero no visitar Las Vegas, como estaba previsto originalmente. El cambio de itinerario fue confirmado a LA NACIÓN por altas fuentes de Casa Rosada.

Milei tiene previsto salir rumbo a Estados Unidos este miércoles a las 23, luego del cierre de campaña bonaerense en Moreno, y estará de regreso para el viernes. Inicialmente pensaba regresar el sábado.

El viaje se produce a pocos días de la elección bonaerense y en medio del escándalo por las filtraciones de audios de los últimos días.

Ese escenario, en el que el propio Gobierno hizo dos presentaciones ante la justicia por presunto espionaje ilegal a la secretaria de Presidencia, Karina Milei, hacía que algunos actores de las filas libertarias consideraran que no era una buena opción el viaje, en el que el trascendió que el mandatario pensaba concurrir a un espectáculo de su expareja, la actriz, Fátima Florez.

Fuentes del Ejecutivo aseguraban este martes que la visita a Florez no estaba confirmada y dependía de la agenda del mandatario, más allá de que había sido anunciada en un flyer del espectáculo.

Fátima Florez anunció su show en Las Vegas con la presencia de Javier Milei

Más allá de las recomendaciones, el viaje finalmente se decidió hacer. El mandatario ya había dado su palabra al economista Michael Milken, líder del Instituto Milken, que el año pasado distinguió al presidente, ya había organizado un encuentro de su casa en la zona de Malibú, para unos cincuenta empresarios que habían comprometido su presencia.

El número creció a 80 asistentes en los últimos días, por lo que finalmente se hará en un hotel en Los Ángeles. Cerca del mandatario se mostraban exultantes con la convocatoria.

Por el cambio de agenda también se decidió que se trasladarán a Los Ángeles los inversores hoteleros que Milei tenía previsto ver en Las Vegas, lo que posibilitará que el mandatario podrá volver el viernes, a la Argentina, adelantando así su retorno al país en la previa a las elecciones bonaerenses.

El horario de la vuelta está sujeto a que se cumplan las horas de vuelo de los pilotos que comandan el ARG-01.

En Los Ángeles también podría sumarse, aunque aún no hay confirmación, el extenista español, Rafael Nadal, quien realizó inversiones hoteleras en Argentina y tenía previsto verse con el presidente en la ciudad de Las Vegas.

Tras el cambio de agenda, aún se está a la espera de ver si Nadal podrá trasladarse a Los Ángeles. Quien si lo hará será la aspirante a astronauta argentina, María Noel de Castro, una ingeniera biomédica argentina. Oriunda de Salta, de Castro es la primer aspirante a astronauta del país con una misión a la Estación Espacial Internacional (EEI), programada para 2027.

Milei y De Castro iban a verse en Las Vegas, pero ante el cambio de agenda, la joven se trasladará de ciudad para el encuentro con el mandatario argentino.

El mandatario volverá al país el viernes y estará en los comicios del próximo domingo, en la provincia de Buenos Aires. Luego de eso está planeado que siga con su agenda internacional por España, hacia adonde viajaría a partir del 11 o del 14 de septiembre. Será para participar de un acto de Vox, el partido de ultraderecha liderado por Santiago Abascal, y para reunirse con empresarios locales.

En tanto que para fin de mes está previsto que Milei viaje a la Asamblea General de la Organización Naciones Unida (NNU), en la que participará, como lo hizo el año pasado, y podría tener una bilateral con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ya le solicitó el encuentro al gobierno argentino, luego de tener que suspender su visita a la Argentina, tal como tenía previsto inicialmente.