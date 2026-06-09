Milei volverá a viajar a EE.UU. para los festejos de la independencia y participará de la cumbre del Mercosur

En la Casa Rosada aseguran que el presidente Javier Milei no aprovechará su próximo viaje a los Estados Unidos para ver a la selección argentina en su disputa del Mundial de Fútbol, que comienza este jueves. Fuentes del Gobierno sí confirmaron a LA NACION que el Presidente estará en Washington el 4 de julio, para los festejos del Día de la Independencia de la primera potencia mundial, organizados por su principal aliado geopolítico, el presidente Donald Trump.

En principio, el viaje será “corto”, y el Presidente estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. La selección será tema obligado, pero desde Balcarce 50 descartaron de plano que el mandatario vaya a asistir a algún partido de la Selección Nacional (podría jugar el 2 o 3 de julio, según su performance en la primera ronda).

El presidente Javier Milei recibió en Casa Rosada al israelí Iosef Ohana, secuestrado por Hamas.

“Al Presidente le gusta el fútbol y sabe de fútbol, porque lo jugó. Pero no va a estar en ningún partido”, descartaron cerca del primer mandatario, de pasado como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita Juniors. Hoy, el primer mandatario sostiene una agenda de reuniones en Casa Rosada, que incluye la recepción de cartas credenciales a embajadores extranjeros, un encuentro con Iosef Ohana, militar israelí secuestrado por el grupo Hamas, y otro con la delegación argentina que participará de los Juegos Macabeos, a partir del próximo martes 30.

Si bien no se conocieron detalles de la agenda presidencial, que suele confirmarse sólo unos pocos días antes del viaje, fuentes oficiales estimaron que además de su participación en los festejos oficiales, Milei sostendrá encuentros con empresarios “que siempre tienen interés en verlo”.

Para el 5 de julio, en tanto, está planificado un desfile de fragatas frente a la Estatua de la Libertad en Nueva York, de la que participará la Fragata Libertad, y no se descarta que el Presidente participe de ese desfile. También en el contexto de las celebraciones estadounidenses, la Fragata Libertad tocará este año cinco puertos norteamericanos, algo inusual para sus habituales periplos.

El banco de inversión Allen & Company organiza, entre el 7 y el 11 de julio en el Sun Valley Resort, un encuentro de empresarios al que el Presidente asistió en 2024, aunque fuentes del Gobierno estimaron como poco probable que Milei extienda su estadía hasta esa fecha.

En su viaje número 18 a los Estados Unidos, Milei se verá nuevamente con Trump, aunque fuentes oficiales dieron por seguro que habrá otros presidentes invitados a los festejos. Los últimos encuentros entre ambos se dieron en febrero, cuando el presidente norteamericano convocó a la Junta de la Paz –Milei compartió bromas y hasta cantó un tramo de una canción de Elvis Presley junto a su entonces par húngaro Viktor Orban-y al mes siguiente en Florida, cuando junto a otros once mandatarios del continente participó del denominado Escudo de las Américas, un viaje que continuó en el Argentina Week, realizado en Nueva York.

Javier Milei, Santiago Peña y Luiz Inácio Lula da Silva, durante la última cumbre de Mercosur en Iguazú [e]LUCIO TAVORA - XinHua

En el Mercosur

Antes de viajar a Estados Unidos, Milei estará el martes 30 de junio y por algunas horas en Asunción del Paraguay, para la reunión semestral de presidentes del Mercosur. “Ahí la pasamos bien, ahora somos tres contra dos”, ironizaron desde el Gobierno, donde ven al brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el uruguayo Yamandú Orsi (que asumirá la presidencia del bloque) en minoría ideológica, frente al paraguayo Santiago Peña, Milei y el recientemente incorporado presidente de Bolivia, Rodrigo Paz.

De todos modos, como anticipó LA NACION, se espera que Brasil plantee algún tipo de reclamo en relación al anuncio del pedido de adhesión argentino al Tratado Transpacífico, que integran doce países, concretado la semana pasada por el canciller Quirno.

Sin información previa sobre la iniciativa argentina, desde Brasil, principal socio en el Mercosur, apenas disimularon su malestar, y manifestaron fuera de micrófono su resquemor en relación a los efectos de la eventual incorporación argentina a un bloque que, entre sus doce países miembro, integra el Reino Unido, contendiente en el diferendo diplomático por la soberanía de las Islas Malvinas. “Hay que evaluar si vulneran los compromisos asumidos por el Estado argentino con el Mercosur”, afirmaron a este diario desde Itamaraty, la diplomacia brasileña.