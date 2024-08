Milei volvió a atacar a la oposición por la reforma jubilatoria y dio una definición sobre el dólar

Escuchar

Este sábado el presidente Javier Milei marcó que la Argentina “no necesita” dólares debido al superávit fiscal que alcanzó la administración libertaria. “Tenemos cubiertas las necesidades financieras para la primera mitad del año que viene. No tenemos problemas”, sentenció el libertario. Por otro lado, se refirió a los dos revés en materia legislativa que tuvo el Gobierno por la aprobación de la suba de jubilaciones -que vetará- y el rechazo en Diputados al DNU que asigna fondos a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

En ese marco, aseguró que “quebrar 100 años de decadencia no es una tarea fácil” y que sabía que la “casta” iba a tratar de hacerle “la vida imposible” para evitar las reformas. Fue en ese sentido que calificó a los legisladores que votaron a favor de la reforma jubilatoria como “una manga de mentirosos demagogos”. “No me sorprende nada. Mientras que estamos acá para sacar al país adelante, ellos están en la política para vivir de robarle el dinero a la gente. Obviamente tienen poder, lo van a jugar y tratar de evitar que hagamos las reformas. Pero estamos siendo muy exitosos en la lucha contra la inflación y la inseguridad”, marcó el mandatario esta tarde en diálogo con radio Mitre.

Asimismo, festejó la baja de la inflación y marcó que se la ha “derrotado”. “No está terminada la batalla pero está muy encausada. La política social más importante que tiene este Gobierno es bajar la inflación porque es un impuesto recontra regresivo que perjudica a los que menos tienen. Por eso son inentendibles las barrabasadas y estupideces que hacen los diputados y senadores”, aseveró luego. Tras ello, al ser consultado sobre una reactivación económica, el libertario respondió: “Está en marcha. Todos los indicadores que tienen que ver con el segundo trimestre estarían dando muestra de que la economía tocó un piso y cuando empieza a mirar indicadores más nuevos ve que los desestacionalizados muestran que la economía está recuperando. La economía ya tocó un piso en el segundo trimestre y en este momento está recuperando”, indicó.

En otro tramo de la entrevista, se refirió a su vínculo con el expresidente Mauricio Macri, tras una semana marcada de tensiones por la interna dentro de Pro. Incluso, el exmandatario llamó a votar a favor del rechazo a DNU de fondos de la SIDE y luego en contra de la reforma jubilatoria. “Yo tengo una buena relación con Macri. ¿Usted coincide en todo con un amigo? Son cosas que pasan”, sumó. También habló de su reunión en la Quinta de Olivos. “Estábamos hablando por teléfono y le dije ‘vengase presi y cenamos’. Él me contó lo que había hecho su bloque en Diputados, a mi no me pareció. Los liberales no somos manada así que podemos tener diferencias”, reveló.

