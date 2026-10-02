Milei volvió a dar un discurso en la Argentina Week de París y se emocionó en el cierre

El presidente Javier Milei volvió a dar un discurso en la Argentina Week que se desarrolla en París, Francia, con el objetivo de atraer inversiones. Tras elogiar su gestión y asegurar que su gobierno sacó de la pobreza “a más de 12 millones de personas”, el libertario se emocionó sobre el cierre cuando agradecía a sus afectos.

Milei recibió el Premio del Foro Económico de París como “economista más influyente del mundo” en el Automóvil Club de Francia este viernes. Previamente, tuvo un encuentro con el premio Nobel de Economía Philippe Aghion.

Durante la alocución, el titular del Ejecutivo se refirió a varias cuestiones económicas, como las reformas, las desregulaciones y el rol de la oposición aliada para pasar las leyes. Fue tras ello que se refirió a la pobreza. Aseguró primero que sacó a “12 millones de personas de la pobreza”. Estas declaraciones surgen luego de que en el primer semestre del 2026, la pobreza trepara del 28,2% al 32,3%.

“No estoy diciendo que la foto sea buena, la foto sigue siendo un espanto, la foto sigue siendo horrible, pero sin lugar a dudas es la mejor película de la historia argentina”, insistió.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con su par de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Presidencia

Luego, inició los agradecimientos. “Quiero dar las gracias a mis maestros, maestros como Aghion, como Xavier Sala i Martin o como Robert Lucas Junior, que me educaron en crecimiento económico, o los austríacos que me inspiran día a día como como Ludwig von Mises, como Murray Rothbard, como Friedrich Hayek, que son los que han inspirado la construcción de esta visión, de esta visión que tengo para que la Argentina sea grande nuevamente”, enumeró.

Y se dirigió a sus ministros: “Mi mayor agradecimiento es a esos gigantes que tengo como ministros en el Gabinete, que son los que están haciendo posible que esa idea se haga realidad”.

Inmediatamente después, cuando iba a continuar, comenzó a emocionarse: “Y finalmente, el mayor agradecimiento es para mis seres queridos, porque son los que soportan los efectos colaterales de que uno haya tomado el coraje de haber decidido cambiar la historia decadente de un país para hacerlo grande nuevamente, muchas gracias”.

Al comienzo de su discurso, Milei se refirió a la herencia inflacionaria y monetaria recibida e insistió en que se va a mantener el equilibrio fiscal para continuar bajando la inflación. “La Argentina es uno de los cinco países del mundo que tiene equilibrio fiscal en la línea financiera y tiene una relación deuda producto del 39%. La contracara de esto es que el riesgo país cayó, llegó a ubicarse en niveles debajo de los 500 puntos básicos. Sin embargo, los acontecimientos recientes en el mundo, siendo que la Argentina es un activo beta agresivo, implicaron que aumentara. Una vez que terminen todas estas convulsiones internacionales, el riesgo país volverá a bajar”, expresó el Presidente.

Y aseguró: “Se va a desplomar el riesgo país y vamos a acelerar nuestra tasa de crecimiento seguramente a niveles del 7% u 8% per cápita, sin ninguna duda”.

Argentina Week

Milei viajó a París para participar de la Argentina Week, una iniciativa destinada a presentar al país ante empresarios e inversores franceses y europeos en busca de inversiones. El Gobierno utilizó el encuentro para mostrar los resultados de su programa económico y destacar las oportunidades que ofrecen sectores como la energía, la minería, el agro, la tecnología y la inteligencia artificial (IA).

Durante su visita, Milei también mantuvo una reunión bilateral con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. La conversación estuvo centrada principalmente en las inversiones de empresas francesas en la Argentina y en cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial.

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con su par de la República Francesa, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. Presidencia

En sus intervenciones ante empresarios y organismos internacionales, Milei defendió los resultados que atribuye a su gestión, como la reducción de la inflación, la mejora de algunos indicadores financieros y el crecimiento de las exportaciones.

También sostuvo que, si logra ser reelegido, 2028 podría convertirse en “el mejor año económico” de la historia argentina.

La agenda en París incluyó la participación de otros integrantes del equipo económico y funcionarios argentinos, entre ellos Luis Caputo (ministro de Economía), Federico Sturzenegger (titular de Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (canciller) y Santiago Bausili (presidente del banco Central), además de gobernadores y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Esta noche el Presidente parte a Buenos Aires.