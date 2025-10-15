Milei volvió a hablar tras los dichos de Trump: “Mientras esté en el poder, cuento con el poder de EE.UU”

El presidente Javier Milei se refirió hoy a los dichos del presidente Donald Trump en el marco de la cumbre en Washington del martes y desestimó cualquier tipo de condicionamiento financiero de Estados Unidos al resultado electoral del 26 de octubre. “Mientras esté en el poder, cuento con el apoyo de EE.UU.”, aseguró el mandatario.

En esa línea, Milei se refirió al posteo que hizo ayer Donald Trump, luego del encuentro en la Casa Blanca, en el que ratificaba su apoyo a Milei de cara a las elecciones del 26 de octubre. “El tiene una obsesión con ganar y quiere impulsar a los argentinos que sigan por el camino de las ideas de la libertad”, justificó. “Eso es un plus adicional”, aclaró el Presidente, en medio del ruido que generaron ayer los dichos de Trump. “Si él dice que da un total apoyo a mi gestión, es hasta el 2027″, sentenció.

“No hay dudas de que mientras yo sea Presidente, el apoyo lo tenemos”, insistió el jefe de Estado en declaraciones a A24. En esa línea, el mandatario brindó detalles acerca del auxilio financiero acordado con el Tesoro de Estados Unidos.

“Este dinero que entra es para pagar deuda”, manifestó Milei luego que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara que el auxilio financiero a la Argentina podría duplicarse a US$40.000 millones. Al ser consultado por la letra chica del acuerdo y cuál sería la exigencia del país norteamericano, Milei sostuvo que responde a una cuestión de ordenamiento geopolítico. “Ser un aliado incondicional en la región”, explicó.

En línea con las recientes declaraciones del canciller, Gerardo Werthein, Milei anticipó un “acuerdo de posiciones comerciales” con el país norteamericano. “No lo quiero anunciar hasta que no se le ponga el moño. Es la preliminar a un tratado de libre comercio”, precisó al respecto.

En otro tramo de la entrevista, Milei se refirió al escándalo que involucró al dirigente libertario José Luis Espert, que terminó renunciando a su candidatura luego de admitir que recibió un pago por US$200.000 de dólares del empresario Federido “Fred” Machado, acusado por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos.

Visiblemente incómodo, el mandatario apuntó contra el promedio de los periodistas argentinos” que “busca roña y trata de sacar porquería donde no la hay”, y recordó la entrevista en donde Espert se negó a confirmar si había recibido una transferencia del empresario acusado de narcotráfico. “Hay un caso emblemático de un periodista que pregunta tres veces la misma pregunta a ver si le contestaba algo distinto para meter ruido”, arremetió Milei.

Noticia en desarrollo