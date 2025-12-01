Milei vs. Tapia, Villarruel y los K

“No estoy dispuesto a convalidar con mi presencia las irregularidades de la AFA”.

Palabra más, palabra menos, esto le escribió Milei a Gianni Infantino, el jueves pasado, antes de anunciar que no viajaría a los Estados Unidos para asistir al sorteo del Mundial de Fútbol 2026. Lo hizo a través de un mensaje de texto.

El presidente de FIFA, primero, le agradeció. Después le comentó que no estaba al tanto de los detalles. Entonces Milei aludió al “disparate autoritario de la AFA contra Estudiantes de La Plata”

El presidente argentino finalizó el intercambio garantizándole que tomará decisiones “sin apartarse ni un milímetro del reglamento de la FIFA”.

“No quería ni quiero generarle un problema a Infantino, ni al seleccionado argentino, justo antes del Mundial”, explicó después, el Presidente, al interlocutor con el que conversó hoy a las 9 de la mañana.

Milei e Infantino quedaron en hablar sobre el asunto en persona. Ambos mantienen un vínculo cercano y fluido.

De hecho, a principios de octubre, Milei había intercedido, con éxito, ante Infantino, para que FIFA no apartara a Israel de las competiciones internacionales, en el medio del conflicto en la franja de Gaza.

Hoy al mediodía, exactamente a las 12.26, Milei escribió, desde su cuenta de X:

3-0

1° X/ Twitter

2° Tribunas

3° Cancha

¿Cómo hay que interpretar este mensaje?

Milei, desde que Tapia decidió hacerle ganar a Rosario Central un campeonato en “el escritorio”, se cuida mucho de insultar o putear al presidente de la AFA. Al contrario: tomó posición con una sutileza desacostumbrada.

Ahora este posteo está teniendo un impacto desusado: más de seis millones de copias. Eso, para Milei, representaría el “1 a 0”, de un total de 3 a 0.

Lo de las tribunas se cae de maduro. A Tapia lo están insultando, en todos los colores. Y no solo en las canchas de fútbol. En los recitales de música también.

Ahora mismo, tanto Milei como Santiago Caputo, tienen en sus respectivos celulares, encuestas sobre la imagen de Tapia y el modelo de fútbol que propone. La que mejor le da a “Chiqui” es un apoyo de 3 sobre 10. La que peor le da, 9 a 1. En especial, después de la sanción contra Estudiantes y de que se filtraran unas escandalosas las declaraciones de Tapia.

Vale la pena recordarlas de nuevo. Son la síntesis perfecta de sus dos grandes maestros de la escuela del mal: “El padrino” Julio Humberto Grondona y su exsuegro, Hugo Moyano.

Milei y su mesa chica consideran que Tapia y el tesorero de AFA, Pablo Toviggino, caerán por su propio peso.

“Se sobre giraron y tarde o temprano pagarán las consecuencias”, le escucharon decir a Milei en las últimas horas.

Se “sobregiraron” quiere decir, en palabras de Milei.

“Los ganó la codicia”

“Se creyeron inmortales”

“Se metieron en política, jugando para una fuerza que se está descomponiendo, el PJ de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.”

Incluso hoy, Milei en Olivos, comparó su estrategia contra Tapia con la legendaria pelea por el título mundial de los pesos pesados entre Mohamed Alí y George Foreman. Fue hace más de 50 años. Foreman se “sobregiró”. Tiró demasiadas piñas. Alí aprovechó su cansancio para noquearlo, en el octavo round.

El Gobierno no va a insistir con su proyecto de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). No va a presionar a la Justicia para que pruebe el vínculo de Tapia con el exbarrabrava de Racing y financista acusado de lavado de dinero, Ariel Maximiliano Vallejo. Tampoco piensa utilizar a la IGJ como un ariete contra Tapia. Y menos va a interferir ni mediar en el actual conflicto por los derechos de televisación entre AFA y el Grupo Clarín.

“Después del mundial se verá”, me dijo una fuente muy cercana a la oficina del Presidente.

Igual de tranquilo se muestra Milei con el escándalo alrededor de la jura de los senadores, el viernes pasado, en el Senado.

Escándalo que involucró a Victoria Villarruel, Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, miembros de la policía Federal y custodios de la cámara alta.

Este es el cuento corto.

Patricia Bullrich le pidió a la vicepresidenta que le reservaran a Karina Milei el palco de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. “Si lo quiere, que me llame ella”, habría respondido Villarruel. Karina Milei optó por pedirlo a través de “Ceremonial y Protocolo”. El pedido entró a última hora del jueves. Pero el viernes Villarruel adujo que no había llegado a tiempo. Entonces la secretaria general de la presidencia estuvo a punto de desistir. “No hagamos más olas”, recomendó.

Sin embargo, entre Milei, Bulrich, Adorni y Santilli, la convencieron de ir igual. Y fueron, todos, acompañados por el mismísimo custodio del Presidente y el subjefe de la policía federal, Mariano José Giuffra.

Cuando ingresaron por la puerta de la calle Irigoyen, seguridad del Senado los detuvo:

¡Tengo la orden de no dejarlos pasar!

Se interpuso entonces el número dos de la Federal.

¡Si no nos deja pasar ahora mismo, quedan detenidos de inmediato!

Hubo incluso algunos forcejeos. Un custodio del Senado cayó al piso. Y así fue que los altos funcionarios del Poder Ejecutivo ingresaron y se ubicaron el palco correspondiente. Minutos después, la exministra de Seguridad le puso los puntos a Villarruel.

Milei cree que Villarruel reaccionó así porque todavía no pudo procesar la reciente victoria electoral de la Libertad Avanza. De hecho, el Presidente, aunque consideró grave el comportamiento de la vice, no hizo ninguna consideración pública al respecto.

Parece más enfocado en acelerar la aprobación del presupuesto 2026, la ley de modernización laboral, la nueva reforma tributaria, y la reforma del Código Penal.

El viernes pasado estuvo trabajando tres horas en el texto del capítulo fiscal. Fue para asegurar “una general baja de los impuestos para todos los argentinos, con independencia de las categorías de los contribuyentes”. Eso mismo había prometido hace más o menos un año

Mientras tanto, Karina Milei, Adorni, Santilli y Martín Menem se ilusionan con la posible obtención de la primera minoría en Diputados. ¿Cómo sucedería?

Sumando 94 diputados contra los 92 que le quedarían al kirchnerismo si el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, les ordena salir del bloque de Unión por la Patria a sus cuatro legisladores. Sería un golpe muy duro para el peronismo. Porque el Gobierno podría sumar autoridades a las comisiones, discutir primero los proyectos que les interesa, y bloquear las iniciativas de la oposición. En especial las que pongan en riesgo el equilibrio fiscal.

De hecho, tan implosionado parece el kirchnerismo, que su principal franquiciado, el Frente de Izquierda, le da para que tenga y guarde, con argumentos que podría apoyar el propio Milei.