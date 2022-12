Misiones también desdobló elecciones y votará el 7 de mayo para gobernador

escuchar

POSADAS. El Frente Renovador de la Concordia misionero, que gobierna la provincia hace más de 20 años, decidió hoy convocar a elecciones para elegir gobernador el próximo 7 de mayo. Será el primer distrito en ir a las urnas, ya que La Pampa ya oficializó la fecha de elecciones una semana después, para el domingo 14 de mayo. De este modo se suma a las 14 provincias que se encaminan a desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.

Además, el jefe de la Renovación, Carlos Rovira, definió que el candidato será el exgobernador Hugo Passalacqua, quien actualmente es diputado provincial.

Passalacqua, de 65 años, fue mandatario entre el 2015 y 2019 tras los dos mandatos de Maurice Closs, y a pesar de su imagen positiva no se quedó por otro período por un impedimento de la constitución provincial que pone un tope de dos mandatos seguidos máximo en cualquiera de los lugares de la fórmula (gobernador o vice).

“ La gente se quedó con más ganas de Hugo ”, señaló Rovira, tras el triunfo en las últimas elecciones a gobernador de 2019, cuando el médico y actual mandatario Oscar Herrera Ahuad se impuso por amplio margen a Humberto Schiavoni, candidato de Juntos por el Cambio.

La elección de Passalacqua no sorprende, ya que la Renovación no cuenta con otros candidatos de peso y Herrera Ahuad, con altos niveles de popularidad, no puede presentarse nuevamente porque ya cumplió dos períodos consecutivos (vicegobernador 2015-2019 y gobernador 2019-2022).

Carlos Rovira Archivo

Con esta decisión de adelantarse lo más posible a la elección nacional, Rovira continúa con su postura de tratar de alejarse lo más posible de los extremos de la grieta y no quedar pegado a la gestión de Alberto Fernández, a la que sí apoyan en las votaciones importantes en el Congreso Nacional.

La Renovación, una máquina de ganar elecciones desde su creación hace 15 años, sufrió dos derrotas consecutivas a manos de Juntos por el Cambio en las PASO de septiembre y en las generales del 14 de noviembre.

El candidato a vicegobernador por el oficialismo será Lucas Romero Spinelli, un joven diputado provincial de carrera meteórica en la Renovación que desde hace tiempo ocupa distintos espacios, sobre todo en la política de impulsar la educación y el desarrollo tecnológico que sostiene Rovira y que ha dado lugar a la creación de la Escuela de Robótica y el Silicon Misiones, un espacio para formar programadores y buscar el desarrollo de start ups locales y atracción de inversiones.

En tanto Rovira continuará como titular de la Cámara de Legisladores. El sábado pasado se realizó la sesión extraordinaria para definir las autoridades de ese cuerpo que presidirá el dos veces exgobernador por 16° período consecutivo.

Sumando sus ocho años al frente de la Rosadita y sus 16 años como jefe indiscutible del partido oficialista y conductor del espacio, Rovira ya cumplirá el año próximo 25 años al frente de la política misionera.