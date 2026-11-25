POSADAS.− Desde que se concretó la ruptura entre Hugo Passalacqua y Carlos Rovira, y el gobernador misionero se transformó en el nuevo jefe político de la provincia, los principales referentes del peronismo llegan a Misiones para acercarse a esta figura independiente, que el próximo lunes anunciará oficialmente su candidatura a gobernador en 2027.

En la mañana de ayer fue el turno del gobernador de La Rioja, siempre activo en la disputa por la candidatura presidencial por el peronismo, Ricardo Quintela.

“Passalacqua tiene una característica muy particular que no todos los gobernadores la tenemos: es muy humano, muy sensible, es lo que resalto en él”, dijo Quintela, ante la consulta de LA NACION sobre cómo veía el rol de Passalacqua en el juego de alianzas con los gobernadores peronistas y afines.

Ricardo Quintela y Hugo Passalacqua intercambiaron regalos en la residencia oficial del gobernador.

Para hoy estaba pautada a Misiones la visita de alto impacto de Sergio Massa, pero finalmente se pasó para el próximo 3 de diciembre, para conservar esa equidistancia que intenta mantener Passalacqua. En 2023, el tigrense lanzó su candidatura presidencial en Puerto Iguazú, junto a Rovira y Passalacqua.

En la víspera de la votación en el Senado por la suspensión de las PASO, Misiones ya resolvió que los dos senadores que responden a Passalacqua (y antes eran incondicionales de Rovira) se van a abstener, buscando no ponerle palos en la rueda a la Casa Rosada, pero manteniendo cierta distancia.

La otra figura del peronismo que llegó a Misiones hace poco fue Axel Kicillof, que compartió una intensa agenda con Passalacqua el 4 de septiembre, apenas cuatro días después de que el presidente Javier Milei visitara brevemente Iguazú, para cerrar el congreso del IAEF. En esa ocasión, Passalacqua y el Presidente apenas charlaron unos minutos y no divulgaron ninguna foto juntos.

Hugo Passalacqua y Axel Kiciloff, el 9 de septiembre pasado.

Passalacqua protagonizó una ruptura con Carlos Rovira que derivó en un cambio de poder histórico que quedó expuesto en agosto. Rovira condujo la política en Misiones durante más de dos décadas.

Antes de eso, Passalacqua tenía que consensuar con Rovira o directamente pedirle permiso para recibir a una figura como Quintela. Y todo dependía de la negociación que tuviera entre manos Rovira con la Casa Rosada.

Ahora, el “Movimiento por lo que se Viene” de Passalacqua, nuevo rótulo del Frente Renovador para la Concordia, buscará seguir sosteniendo un provincialismo que negocie con el gobierno nacional, pero con independencia de apoyar o aliarse en algunas cuestiones a los gobernadores peronistas, con quienes el misionero tiene más coincidencias ideológicas.

Passalacqua fue el anfitrión de los gobernadores del Norte Grande y de Diego Santilli el 11 de agosto pasado. Lo respaldaron en su nuevo liderazgo, y el más enfático fue Gustavo Sáenz, amigo personal del misionero.

El próximo lunes, Passalacqua tiene previsto un discurso donde anunciará oficialmente que buscará la reelección en 2027 y convertirse en el primer misionero en ser mandatario en tres períodos (su primer mandato fue 2015-2019).

Otro potencial presidenciable que visitó y respaldó a Passalacqua fue Jorge Brito, quien ya hizo público que apoya al misionero en su nuevo liderazgo.

El 29 de octubre pasado, Brito inauguró con Passalacqua una sucursal del Macro en San Ignacio, y contó que volvió a visitar seguido la provincia desde que Passalacqua desplazó a Rovira como jefe del oficialismo. natiguerrero

“Durante mucho tiempo dejé de venir a Misiones y gracias a Hugo estoy viniendo muy seguido”, dijo Brito el 29 de octubre pasado en San Ignacio, cuando inauguró una nueva sucursal del Banco Macro.

El Banco Macro inició su fuerte expansión a través de compras de bancos estatales provinciales al adquirir el Banco de Misiones en 1996. Pero a pesar de los fuertes vínculos con la provincia, Brito no venía a Misiones porque no aceptaba que Rovira tuviera que aprobar o vetar esos encuentros.

Algo parecido manifestaron algunos de los 10 mandatarios que visitaron Posadas el 11 de agosto pasado, para la reunión de la Asamblea de Gobernadores del Norte Grande. El más enfático fue el salteño Gustavo Sáenz, quien no dudó en afirmar: “Se terminaron los capangas”, en relación al fin del liderazgo de Rovira.

Convenios y acercamiento

Passalacqua y Quintela mostraron la buena sintonía que tienen estos dos mandatarios que comparten el espacio en el Norte Grande. Se reunieron por más de dos horas en la residencia oficial del gobernador, firmaron un acuerdo de cooperación en promoción turística, intercambio comercial y capacitación. También se hicieron varios regalos.

Passalacqua y Quintela en un encuentro donde el misionero busca escuchar las ideas de los referentes del PJ que van a disputar la candidatura en 2027.

Quintela le obsequió a Passalacqua un típico poncho riojano, que el misionero lució para las fotos, y un cuadro con una proclama del Chacho Peñaloza.

Passalacqua lo dejó a Quintela para que dialogara con la prensa, pero luego hizo un posteo en su cuenta de X en el cual afirmó: “Estoy convencido de que el federalismo también se construye así, con diálogo, intercambio y trabajo entre provincias”.

También remarcó: “Cuando compartimos lo que somos y lo que sabemos hacer, abrimos nuevas oportunidades para nuestra gente”.

Quintela, sobre una eventual interna

El riojano evitó igual dar definiciones sobre quién será la figura del peronismo que disputará la presidencia con Javier Milei en 2027.

“La unidad del peronismo es lo que va a primar acá, para ese proceso de unidad tenemos que buscar quién lidere la próxima etapa, y que surja de la voluntad de los afiliados y no afiliados, si las PASO se suspenden, tenemos que buscar el mecanismo para ponernos de acuerdo”, dijo Quintela, en referencia a una interna donde participen todos, partidarios y extra partidarios.