Quedan pocos días para que Alberto Fernández finalice su mandato y también para el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada, pero en este último tramo de gestión se aceleraron nombramientos y traslados de personal diplomático, algo que fue criticado esta mañana por la futura canciller Diana Mondino. Sin embargo, la funcionaria que comenzará a trabajar el 10 de diciembre en el Palacio San Martín dijo que mantendrá el staff de la Cancillería, que ahora se desempeña bajo las órdenes de Santiago Cafiero.

“En Cancillería vamos a tener un equipo mayormente formado por quienes ya están, con profesionales de carrera. El vicecanciller es un embajador designado que ya volverá”, adelantó Mondino, quien no obstante enfatizó en Radio Rivadavia: “No me gusta que se nombren embajadores media hora antes de que se cambie el gobierno, eso no está bien”.

Desde septiembre, Fernández designó representaciones en Jamaica, República Dominicana, Finlandia, Costa Rica y Guinea Ecuatorial, mientras que el viernes pasado Cafiero firmó una serie de resoluciones en el Boletín Oficial a través de las cuales movió representantes diplomáticos, cuando le quedan menos de dos semanas en funciones.

En el entorno del canciller alegaron a LA NACION que esos movimientos son usuales y que “corresponden a licitaciones anuales de las que participan diplomáticos de carrera”. Asimismo enfatizaron en que también pasó algo similar en 2019, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores macrista, Jorge Faurie, firmó el 20 de noviembre el traslado de 24 funcionarios para estar en destino el 1 de marzo de 2020.

Pese a las fricciones que el actual canciller supo tener con la ministra entrante -que hasta deslizó que el actual funcionario no se bañaba y tampoco sabía hablar bien inglés-, Mondino reveló que se reunieron el jueves y que el encuentro fue “muy amable”. También contó que cuando terminaron el mitín, Cafiero le envió las cartas de salutación que llegaron de los presidentes del mundo para Milei.

Asimismo, aseguró que trabaja para “la continuidad” de Daniel Scioli como embajador de Brasil por la buena relación que supo articular con las autoridades de ese país. “No queremos tener interrupciones. Todavía no se puede confirmar, porque eso depende del Congreso, pero mientras eso ocurra esperemos que Scioli pueda seguir en función. La voluntad es que siga”, indicó.

Relación con Brasil

Esta mañana, la futura canciller también se refirió al viaje sorpresa que hizo el domingo a Brasilia para reunirse en el Palacio de Itamaraty con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Mauro Vieira. Tras ese encuentro fue tajante: descartó que vaya a haber una relación difícil entre Luiz Inácio “Lula” da Silva y Milei; como así también dejó de lado la posibilidad de romper vínculos entre ambas naciones.

Sin dudar, respondió “todo lo contrario” cuando en Radio Mitre le preguntaron esta mañana si sería complicada la relación entre Milei y Lula, ya que el libertario durante la campaña había tildado al mandatario del Partido de los Trabajadores (PT) como “comunista y corrupto” y había deslizado que no tendría vínculos con Brasil.

“Era bastante importante desarticular todas estas cosas que se han estado diciendo, de que romperíamos relaciones. Eso ha sido, es y será un disparate por infinitas razones, es un disparate que se haya supuesto que podíamos tener alguna dificultad”, sostuvo Mondino, que así mostró otra faceta de la que supo tener su jefe político cuando era candidato.

En esa línea, justificó que el ida y vuelta no se debería quebrar no solo porque Brasil es limítrofe, sino porque está “muy cerca” la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea (UE) y porque el país que conduce Lula será sede del próximo G20.

LA NACION