Pablo Echarri cuestionó el acto de Javier Milei en el Luna Park: “Es una payasada”

Desde el Congreso y poco antes de exponer en el plenario de comisiones del Senado, el actor Pablo Echarri cuestionó al presidente Javier Milei por la presentación de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, evento que comenzará alrededor de las 20 en el Luna Park y contará también con un show musical. Durante una entrevista televisiva, opinó que la actividad que planea el jefe de Estado no es más que “una payasada” y un “tiro en el pie” para La Libertad Avanza. Dijo más adelante que Milei personifica la figura del “villano”, le advirtió que está “encendiendo una mecha difícil de parar” y deseó por la bajo: “Que siga por ese camino”.

En diálogo con C5N, Echarri opinó sobre el acto que protagonizará Milei hoy por la noche: “Creo que el Presidente tiene todo su derecho de hacer una presentación de un libro. Me parece un hecho cultural que puede llegar a ser relevante para un sector de la población, a los seguidores de él. Hecha la distinción, chicaneó: “Todo esto más allá de las dificultades que tiene respecto de las denuncias de plagio y demás, que son concretas y han sido probadas. Creo que es algo accesorio que hay que tener en cuenta. Pero, a fin de cuentas, es un hecho cultural, que puede tener más o menos valor”.

“Para mí, el hecho de él cantando y esas imágenes van a ser reproducidas hasta el hartazgo. Dentro de la población que lo votó es un hecho que va a esmerilar el capital político del Presidente. Es una payasada, un tiro en el pie. Entre otras cosas que vienen pasando a lo largo de los cinco meses, este va a ser un hecho fundacional. Tengo amigos que han votado al Presidente y ven con muy malos ojos la presentación en un país derrumbado, con más del 50% de pobres”, acotó a continuación. Puso luego el foco en el conflicto policial en Misiones y pronosticó: “Es una mecha que se enciende y va a ser muy difícil de parar”.

Echarri insiste en que “contraponer la presentación del libro y un acto musical” con lo que viven los argentinos hoy en día “es un hecho bastante peligroso”. “No hace más que caldear los ánimos de la gente que lo votó y esmerila la credibilidad de la gente que lo acompaña”, sostuvo. Mientras los periodistas en el estudio televisivo planteaban una siguiente pregunta sobre Milei, el esposo de Nancy Dupláa deslizó: “Así que nada... Que siga por este camino”

Su imagen de Javier Milei: un “villano”, “ombliguista” y “megalómano”

A lo largo de la entrevista, el actor se refirió a la narrativa “épica” que intenta imponer Milei en la sociedad como líder del Ejecutivo. Echarri discrepó con esa visión y explicó: “Cuando nosotros hablamos de películas, obras de teatro, canciones y libros, cuando se cuenta una historia y se instala la dicotomía entre héroes y villanos… Cuando se cuenta la historia de un héroe, no se cuenta la historia de un líder político que empuja a su pueblo a vivir bajo la línea de pobreza”.

“El héroe es una representante de la sociedad sin recursos, que tiene dificultades económicas, que tiene una fuerza interna, que el resto de la gente ve que puede representarlos, que tiene una voz y que, contra todos los pronósticos, avanza y logra lo que estaba buscando para el bien común. La ultraderecha, una imagen como la del presidente Milei hoy en la cultura sería la imagen de un villano. No puede ser nunca la imagen de un héroe. El héroe es el pueblo, el trabajo, de los hombres y mujeres que acampan en Misiones, de los jubilados que salen a protestar cuando sus recursos se derrumban”, analizó.

El actor Pablo Echarri durante una manifestación en la puerta del Instituto Nacional del Teatro (INT) Hernan Zenteno - La Nacion

Y completó: “En campaña se lo veía una personalidad excluyente, de ombliguismo . Una megalomanía bastante impactante. No había visto a alguien expresándose hacia la opinión pública con características tan sobresalientes. Cuando asumió la responsabilidad como jefe de Estado, mostró eso. Y viene mostrando eso. Su presencia en redes sociales constantes, esporádicas reuniones de gabinetes, sin agendas de reuniones con el sector económico, con una relación muy complicada con el Congreso de la Nación, desacreditando a todos sus alfiles políticos. Es un líder personalista. No quiero alarmar a la gente pero no le veo un resultado positivo”.

“La Ley de Bases es un ataque directo a la economía y cultura argentina”

Durante otro tramo del diálogo televisivo, se refirió también a los proyectos de ley -Ley de Bases y paquete fiscal- para los que el Gobierno intenta obtener dictamen en comisiones de la Cámara alta y así debatirlos en el recinto: “Esta es mi opinión. La Ley de Bases es un ataque a la economía argentina. Y un ataque directo a la cultura. Hay una decisión de otorgarle al Poder Ejecutivo facultades delegadas donde le da la posibilidad [a Milei] de echar manos a los fondos fiduciarios. Echaría por tierras décadas y décadas de políticas culturales consensuadas por distintas ideologías y distintas corrientes políticas que han gobernado a través del tiempo”.

“Lo que queremos hacer entender a la gente es por qué si hay diversas políticas que se discutieron a través de las décadas y se han aprobado por unanimidad se le tiene que delegar facultades a una sola personas para que pongan en peligro todas estas leyes y estos institutos que buscan impulsar una industria que no solamente genera entretenimiento y alimenta al alma y espíritu de las argentinas y los argentinos. También es una herramienta valiosa para el impulso económico”, destacó.

“De otorgar estas facultades, la cultura argentina está en peligro de muerte. Se ha logrado en diputados colocar una excepción para que el Instituto Nacional de Cine y el ENACOM no sean disueltos, más allá de que sí pueden ser redireccionados sus fondos y puede también de alguna forma desvirtuarse la razón por la que fueron creados. Poner todo esto en tela de juicio es generar retroceso en materia legislativa en la Argentina, un retroceso enorme”, concluyó.

